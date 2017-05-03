Amalfi sahillerinin tam zamanı
İlkbahar tatili mi istiyorsunuz? Portakal ve limon çiçekleri kokusu eşliğinde, rengarenk, sakin ve tabii ki İtalyan mutfağının tatlandıracağı bu yolculuk size "İnsan hayattan daha ne ister ki" dedirtecek.
Napoli Havaalanı’na indiniz, aracınızı kiraladınız ve A.3 yoluna çıktınız. İki yanı çam ağaçları, katırtırnağı ve zakkumlarla bezenmiş bu yolda giderken sağınızda Napoli Körfezi’ni, solunuzda ise Vezüv Yanardağı’nı göreceksiniz. Castellammare di Stabia’yı görünce sağınızdaki denize doğru kıvrılın. Gideceğiniz yol İtalya’nın en güzel yollarından biri. Virajlı yoldan başınız dönebilir, ancak emin olun ki yol üstündeki tipik İtalyan köylerinden büyük zevk alacaksınız. Köylerin daracık yollarından geçerken bir kilise, bir meydan, bir kasap dükkânı, yanında cenaze levazımatçısı, siyah elbiseli şişman kadınlar ve tabii ki yaramaz çocuklar göreceksiniz.
UÇURUMDAN DENİZE BAKIN
Ve Sorrento’ya vardınız... Sorrento’nun dar sokaklarda yürüyün. Corso İtalia’daki butikleri, mercan satan dükkânları gezin. Sonra uçurumun kenarından denizi seyredin. Yorulunca Piazza Tassoda bir dondurma yiyip gelen geçene bakın. Gece İl Buco, Zi’Tonio ve Delfino gibi lokantalarda Fritto misto (Yağda kızarmış karışık balık) yiyip Lacrima Christi (İsa’nın Gözyaşları) adlı şarabı için. Piazza Tasso’da geceyi tamamlamak için iyi bir adres.
Sorrento, bir yarımada üzerine kurulu. Massa Lubrense, Marina del Cantone, Sant’Agata sui Due Golfi’yi birbirine bağlayan yolun manzarası muhteşem. Hele bu mevsim trafikte olmayacağı için rahat rahat villaların, bahçelerin, bağların, portakal ağaçlarının arasından gidebilirsiniz.
Nihayet sağınızda ‘Sahilin İncisi’ Positano göründü... Bu küçük balıkçı kasabasının küp küp beyaz evleri, sardunyalı kat kat bahçeleri, çiçekli balkonları sanki biri tarafından sadece göze güzel görünsün diye yapılmış. Arabanızı parka bırakıp sağlı, sollu kendine özgü kıyafetleri sergileyen dükkânlara baka baka plaja inin. Buca di Bacco lokantasında ıstakozlu makarna yemezseniz “Positano’ya gittim” demeyin.
YOLUN SONU MUTLULUK
Positano’dan sonraki durak sahile adını veren Amalfi. Bir zamanlar başlı başına bir cumhuriyet olan Amalfi’de diğer şehirlerin aksine görülecek çok şey var. 11’inci asırdan kalma St.Andre Katedrali, Chiostro de Paradiso Mezarlığı, eski tersaneler ve evler, daracık sokaklar ve çok hoş bir deniz kıyısı...
Şimdi Ravello yoluna girebilirsiniz. Ejderha Vadisi’nin içinden geçen bu yol çok tehlikeli. Ancak değiyor çünkü dağın tepesinde sizi Ravello diye bir yer bekliyor. İtalya’nın güneyine kadar uzanan uçsuz bucaksız manzarayı seyretmek için bu yola değer.
Ana yola inip yolunuza devam ettiğinizde sağlı sollu seramik atölyeleri göreceksiniz. Maori ve Vietri sul Mare’de seramikle ilgili ne isterseniz var. Limoncello adlı limon likörü fabrikaları da bu yolun üzerinde. Tatmayı unutmayın.
Salerno’ya vardığınızda Sorrento’dan kuş uçuşu 70 kilometre gelmiş olacaksınız. A.3 yoluna kuzeye doğru girerseniz başladığınız yola geleceksiniz. İyi yolculuklar!
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