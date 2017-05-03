Amalfi sahillerinin tam zamanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İlkbahar rotaları Amalfi sahillerinin tam zamanı
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Sıradaki Haber:Türkiye'de en iyi 10 bahar aktivitesi

İlkbahar rotaları
Cemre BİRAND
03.05.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Amalfi sahillerinin tam zamanı

İlkbahar tatili mi istiyorsunuz? Portakal ve limon çiçekleri kokusu eşliğinde, rengarenk, sakin ve tabii ki İtalyan mutfağının tatlandıracağı bu yolculuk size "İnsan hayattan daha ne ister ki" dedirtecek.

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Napoli Havaalanı’na indiniz, aracınızı kiraladınız ve A.3 yoluna çıktınız. İki yanı çam ağaçları, katırtırnağı ve zakkumlarla bezenmiş bu yolda giderken sağınızda Napoli Körfezi’ni, solunuzda ise Vezüv Yanardağı’nı göreceksiniz. Castellammare di Stabia’yı görünce sağınızdaki denize doğru kıvrılın. Gideceğiniz yol İtalya’nın en güzel yollarından biri. Virajlı yoldan başınız dönebilir, ancak emin olun ki yol üstündeki tipik İtalyan köylerinden büyük zevk alacaksınız. Köylerin daracık yollarından geçerken bir kilise, bir meydan, bir kasap dükkânı, yanında cenaze levazımatçısı, siyah elbiseli şişman kadınlar ve tabii ki yaramaz çocuklar göreceksiniz.

UÇURUMDAN DENİZE BAKIN

Amalfi sahillerinin tam zamanı

Ve Sorrento’ya vardınız... Sorrento’nun dar sokaklarda yürüyün. Corso İtalia’daki butikleri, mercan satan dükkânları gezin. Sonra uçurumun kenarından denizi seyredin. Yorulunca Piazza Tassoda bir dondurma yiyip gelen geçene bakın. Gece İl Buco, Zi’Tonio ve Delfino gibi lokantalarda Fritto misto (Yağda kızarmış karışık balık) yiyip Lacrima Christi (İsa’nın Gözyaşları) adlı şarabı için. Piazza Tasso’da geceyi tamamlamak için iyi bir adres.

Amalfi sahillerinin tam zamanı

Sorrento, bir yarımada üzerine kurulu. Massa Lubrense, Marina del Cantone, Sant’Agata sui Due Golfi’yi birbirine bağlayan yolun manzarası muhteşem. Hele bu mevsim trafikte olmayacağı için rahat rahat villaların, bahçelerin, bağların, portakal ağaçlarının arasından gidebilirsiniz.

Nihayet sağınızda ‘Sahilin İncisi’ Positano göründü... Bu küçük balıkçı kasabasının küp küp beyaz evleri, sardunyalı kat kat bahçeleri, çiçekli balkonları sanki biri tarafından sadece göze güzel görünsün diye yapılmış. Arabanızı parka bırakıp sağlı, sollu kendine özgü kıyafetleri sergileyen dükkânlara baka baka plaja inin. Buca di Bacco lokantasında ıstakozlu makarna yemezseniz “Positano’ya gittim” demeyin.

YOLUN SONU MUTLULUK

Amalfi sahillerinin tam zamanı

Positano’dan sonraki durak sahile adını veren Amalfi. Bir zamanlar başlı başına bir cumhuriyet olan Amalfi’de diğer şehirlerin aksine görülecek çok şey var. 11’inci asırdan kalma St.Andre Katedrali, Chiostro de Paradiso Mezarlığı, eski tersaneler ve evler, daracık sokaklar ve çok hoş bir deniz kıyısı...

Şimdi Ravello yoluna girebilirsiniz. Ejderha Vadisi’nin içinden geçen bu yol çok tehlikeli. Ancak değiyor çünkü dağın tepesinde sizi Ravello diye bir yer bekliyor. İtalya’nın güneyine kadar uzanan uçsuz bucaksız manzarayı seyretmek için bu yola değer.

Amalfi sahillerinin tam zamanı

Ana yola inip yolunuza devam ettiğinizde sağlı sollu seramik atölyeleri göreceksiniz. Maori ve Vietri sul Mare’de seramikle ilgili ne isterseniz var. Limoncello adlı limon likörü fabrikaları da bu yolun üzerinde. Tatmayı unutmayın.

Salerno’ya vardığınızda Sorrento’dan kuş uçuşu 70 kilometre gelmiş olacaksınız. A.3 yoluna kuzeye doğru girerseniz başladığınız yola geleceksiniz. İyi yolculuklar!

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