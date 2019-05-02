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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Altınkale turizme kazandırılıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
02.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Altınkale turizme kazandırılıyor

Sivas'ta bulunan Altınkale, Pamukkale travertenlerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Bölgenin turizme kazandırılması için Sivas Valiliği çalışmalara başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik çalışmalar yapacaklarını söyledi. "Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz 'Altınkale', Valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyor."

Altınkale turizme kazandırılıyor

"Altınkale", şehir merkezine 24 kilometre mesafede. Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğünün sahasında prototip olarak oluşturuldu. Salih Ayhan, Sivas'ın marka değerlerinden birinin Sıcak Çermik olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Jeotermal kaynağımızı öncelikli olarak turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda yoğun olarak kullanmak için yeteri kadar zaman kaybı yaşadık. Artık emeklemeyi bırakıp, yürümemiz, koşmamız lazım. Turizmde alternatiflerimizi gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Sıcak Çermik'te özellikle gündemde olan hususlardan bir tanesi de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlaması. MTA sahasındaki prototip üzerinde daha fazla çalışarak, görselliği artırıp bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirebilme noktasında gayret göstereceğiz."

Altınkale turizme kazandırılıyor

Ayhan, Sivas Belediyesinin de Altınkale Projesi'ni kente kazandırmak istediğini belirterek, "Valiliğimizin himayesinde Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu bölgeye ağırlık verecek. Altınkale'nin, Pamukkale gibi çekim merkezi olmasını arzuluyoruz. Proje ile yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi çekeceğimize inanıyorum. Bu çalışma ile bölge canlanacak, il ekonomisi daha da hareketlenecek, istihdam yatırımlarla artacak, ilimiz turizmine yeni bir soluk kazandırılmış olacak" dedi.

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