Avrupa'nÄ±n altÄ± Ã¼lkesinde inanmasÄ± gÃ¼Ã§ altÄ± kural!

Â 1- Fransaâ€™da okul kantininde ketÃ§ap yemek

Fransaâ€™da bulunan okullarÄ±n kantininde ketÃ§ap bulundurmak yasaklanmÄ±ÅŸ durumda. Bu yasaÄŸÄ±n nedeni ise saÄŸlÄ±k gerekÃ§elerinden Ã§ok ketÃ§abÄ±n FransÄ±z yemek kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne uygun olmamasÄ± olarak gÃ¶steriliyor.

2- Venedikâ€™te kuÅŸlarÄ± beslemek





Ä°talyaâ€™nÄ±n tarihi ÅŸehri Venedikâ€™te gezerken Ã¶zellikle Ã¼nlÃ¼ San Marco MeydanÄ±â€™nda kuÅŸlara ekmek gibi ÅŸeyler sakÄ±n atmayÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§evrede bulunan tarihi eserleri korumak iÃ§in buna izin verilmiyor.

3- Atinaâ€™da topuklu ayakkabÄ±yla gezerken





Yunanistanâ€™Ä±n baÅŸkentinde Akropolis gibi tarihi yerleri gezerken topuklu ayakkabÄ± giymemeye dikkat etmelisiniz. Tarihi dokuyu koruma amacÄ±yla uyarÄ± alabilirsiniz.

4- Ukraynaâ€™da kamu binalarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekmekÂ





Ã–zellikle Ukraynaâ€™da veya Macaristan, Romanya ve Rusya gibi Ã¼lkelerde kamu binalarÄ±nÄ±n ve askeri alanlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekmekten kaÃ§Ä±nÄ±n. Sadece turistik amaÃ§larla bile olsa bu yerleri fotoÄŸraflamak ciddi anlamda sorun olabiliyor.

5- Ä°talyaâ€™da bazÄ± yerlerde yemek ve iÃ§mekÂ





Ä°talyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™da veya Venedik, Milano, Floransa gibi diÄŸer turistik ÅŸehirlerinde gezerken Ã¶zellikle tarihi eserlerin Ã§evresinde bir ÅŸeyler yerken dikkatli olun. Ä°talyaâ€™da Ã¶zellikle kÃ¼ltÃ¼rel miras olarak kabul edilen yerlerin ve yapÄ±larÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda yemek ve iÃ§mek yasaklanmÄ±ÅŸ olabilir.

6-Ä°spanyaâ€™da mayoyla dolaÅŸmak





SÄ±cak havasÄ± ve sahilleriyle deniz tatili yapmak isteyenlerin de gÃ¶zdesi olan Ä°spanyaâ€™nÄ±n Barselona ÅŸehrinde ve Palma de Mallorcaâ€™da mayoyla gezmek yasak. Bu yasaÄŸa uymayanlara 100-500 euro ceza kesilebiliyor. RotanÄ±zÄ± yakÄ±n zamanda Barselonaâ€™ya Ã§evirmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, bu kurala dikkat etmelisiniz.

Kaynak:ÂMurat Ekinay /Â EnuygunÂ

FotoÄŸraflar:Â Ofpof, uplifers, ru.insider.pro, ihdigital, favim



