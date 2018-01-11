Alternatif yer arayanlara: İsveç

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Alternatif yer arayanlara: İsveç

İsveç’te yaklaşık 200 kayak noktası olduğunu biliyor muydunuz? Yamaçlara varabileceğiniz İsveç’in merkezindeki popüler kayak merkezi Åre’nin dinlenme yerlerinin çevresinden Dalarna, Jämtland, Härjedalen ve İsveç Laponyası’nın eyaletlerinin tesislerine kadar yüzlerce seçenek var. Biz sizin için en güzellerini listeledik.

Hürriyet Haber
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Dünyanın tepesinde: Riksgränsen

Burası İsveç’in o kadar kuzeyindedir ki, hazır oraya gitmişken yeni yerler keşfedebilirsiniz. Zamanlamayı doğru tutturabilirseniz, yamaçları üzerinde Kuzey Işıklarının dönen renkleri altında inebilirsiniz. Deneyimli kayakçılar sınırlandırılmış pistlerde hız yapıyor olsa da, keşfetmeye meraklı olanlar için sayısız pist dışı kayak imkanı bulunuyor. Telesiyej biraz gıcırtılı, kayak merkezi yaşlı bir adam gibi huysuz ve hava da adeta sizi öldürmeye çalışıyor ama tüm bunlara rağmen, kelimenin tam anlamıyla dünyanın tepesinde olacaksınız.

Alternatif yer arayanlara: İsveç

Hız severler için: Idre

İsveç’in güneyindeki harikulade Idre misafirperverliğe önem veren kibar bir güzellikte sizleri bekliyor. Her dört yönden de kayak yapmaya izin veren bir konumda yer alan ve bir kar küresinden fırlamışçasına mimariye sahip bu güzelliğin konuklarına sunduğu çok şey var. Burası çocuklara karşı çok sabırlı ama bir yandan da tam bir maceraperest… İskandinavya’nın en dik inişi olan Shock pistiyle büyük bir üne sahip. Akıllarında dünya rekorlarıyla buraya toplanan hız şeytanları, liftlerle yamaçlara çıkan amatörlerin ilgili bakışlarını üzerlerine çekerler. Hıza meraklı olmayan diğerleri içinse bir oyun odası ve bowling salonu bulunuyor.

Alternatif yer arayanlara: İsveç

Farklı deneyim: Åre

Eğer Alpler buzlu viskiyse, Åre de yumuşak bir likör kokteylidir; yani içimi kolaydır ve yeni başlayanlar için de mükemmeldir. Başka nerede donmuş mağaraları keşfedip, lezzetli bir yahniyi mideye indirip, gündüz de köpek kızaklarına binebilirsiniz ki? Kayaklarınıza tam hakim olamıyorsanız Åre-Björnen’i denemelisiniz. Kırmızı yanaklı çocuklarıyla bir örnek takımlar giyen ebeveynler arasında tıpkı bir profesyonel gibi görüneceksiniz. Kayak sonrasında veya kayak dışında yapacak bir şeyler ararsanız da yukarı bakmanız yeterli: İsveç’in en yüksekteki kafesi tıpkı pastanın üzerindeki bir çilek gibi Åreskutan’ın zirvesine tünemiştir.

Alternatif yer arayanlara: İsveç

Sessiz ve sakin: Sälen

İsveç’te kayağın Ikea’sı olan Sälen, işlenmemiş ahşapları ve sıcak waffle istasyonları ile tam bir mutlu aile tablosu dekoru oluşturuyor. Burası o kadar düzenli ve derli toplu bir yer ki, insana karların pürüzsüz bir hastane yatağı gibi elle hazırlandığını düşündürür. Yetişkin-çocuk oranı düşünüldüğünde, buranın gece hayatının kendiliğinden erken sona erdiğini söyleyebiliriz ve buranın gece hayatında görüp görebileceğin her şey de çocuklara uygundur. Birkaç gece kulübü ve bar bu tekdüzeliği yıkıyor gibi görünse de, zaman zaman birlikte şarkı söyleyen ailelerin seslerinin dinlediğin İsveç bar şarkılarını bastırdığına şahit olabilirsiniz.

Alternatif yer arayanlara: İsveç

Fotoğraflar: Alamy

Kaynak: Hürriyet Haber

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