Alternatif yer arayanlara: İsveç

Dünyanın tepesinde: Riksgränsen



Burası İsveç’in o kadar kuzeyindedir ki, hazır oraya gitmişken yeni yerler keşfedebilirsiniz. Zamanlamayı doğru tutturabilirseniz, yamaçları üzerinde Kuzey Işıklarının dönen renkleri altında inebilirsiniz. Deneyimli kayakçılar sınırlandırılmış pistlerde hız yapıyor olsa da, keşfetmeye meraklı olanlar için sayısız pist dışı kayak imkanı bulunuyor. Telesiyej biraz gıcırtılı, kayak merkezi yaşlı bir adam gibi huysuz ve hava da adeta sizi öldürmeye çalışıyor ama tüm bunlara rağmen, kelimenin tam anlamıyla dünyanın tepesinde olacaksınız.

Hız severler için: Idre



İsveç’in güneyindeki harikulade Idre misafirperverliğe önem veren kibar bir güzellikte sizleri bekliyor. Her dört yönden de kayak yapmaya izin veren bir konumda yer alan ve bir kar küresinden fırlamışçasına mimariye sahip bu güzelliğin konuklarına sunduğu çok şey var. Burası çocuklara karşı çok sabırlı ama bir yandan da tam bir maceraperest… İskandinavya’nın en dik inişi olan Shock pistiyle büyük bir üne sahip. Akıllarında dünya rekorlarıyla buraya toplanan hız şeytanları, liftlerle yamaçlara çıkan amatörlerin ilgili bakışlarını üzerlerine çekerler. Hıza meraklı olmayan diğerleri içinse bir oyun odası ve bowling salonu bulunuyor.

Farklı deneyim: Åre



Eğer Alpler buzlu viskiyse, Åre de yumuşak bir likör kokteylidir; yani içimi kolaydır ve yeni başlayanlar için de mükemmeldir. Başka nerede donmuş mağaraları keşfedip, lezzetli bir yahniyi mideye indirip, gündüz de köpek kızaklarına binebilirsiniz ki? Kayaklarınıza tam hakim olamıyorsanız Åre-Björnen’i denemelisiniz. Kırmızı yanaklı çocuklarıyla bir örnek takımlar giyen ebeveynler arasında tıpkı bir profesyonel gibi görüneceksiniz. Kayak sonrasında veya kayak dışında yapacak bir şeyler ararsanız da yukarı bakmanız yeterli: İsveç’in en yüksekteki kafesi tıpkı pastanın üzerindeki bir çilek gibi Åreskutan’ın zirvesine tünemiştir.

Sessiz ve sakin: Sälen



İsveç’te kayağın Ikea’sı olan Sälen, işlenmemiş ahşapları ve sıcak waffle istasyonları ile tam bir mutlu aile tablosu dekoru oluşturuyor. Burası o kadar düzenli ve derli toplu bir yer ki, insana karların pürüzsüz bir hastane yatağı gibi elle hazırlandığını düşündürür. Yetişkin-çocuk oranı düşünüldüğünde, buranın gece hayatının kendiliğinden erken sona erdiğini söyleyebiliriz ve buranın gece hayatında görüp görebileceğin her şey de çocuklara uygundur. Birkaç gece kulübü ve bar bu tekdüzeliği yıkıyor gibi görünse de, zaman zaman birlikte şarkı söyleyen ailelerin seslerinin dinlediğin İsveç bar şarkılarını bastırdığına şahit olabilirsiniz.

Fotoğraflar: Alamy