Alp’lerin zarif prensesi: Hallstatt

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat Alp’lerin zarif prensesi: Hallstatt
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Seyahat
Arzu BOLOĞLU
13.02.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

Alp’lerin zarif prensesi: Hallstatt

Hallstatt öyle ki, birçok gezginin öncelikli kısa listesinde olan hatta çoktan görülmüş olan. "Aman Allah’ım ben hayatta mıyım?" dedirten bir diyar! Ya da yazın görülmüşse kışın karlı görüntüleri de seyretmek istenilen ve bağımlılık yaratacak kadar çekici olan... Sadece görsel mi? Elbette hayır... Yaşayanları, esnafı ve atmosferiyle de özel bir yer Hallstatt... Derin bir nefes aldığınızda öyle ciğerlerin en ucuna kadar gidiyor ki, sanki tüm vücut canlanarak yeniden doğmuş gibi oluyor. İşte size Hallstatt gezi rehberi...

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Hakikaten oraya tren istasyonundan tekne ile yaklaşırken cildimin gerildiğini, yüzümün tazelendiğini ve enerjimdeki farkı o kadar hissettim ki… Alp’lerin zarif prensesi: HallstattAlp dağları, göl ve sıkı orman ağaçları yamacında küçük tahta sevimli evler ve tam önündeki minik kilisesiyle yeni bir şarkı, tablo ve eseri başlatacak gibi ilham veren güçte bir doğa harikası burası. Ve tabii ki UNESCO koruması altında olan bir küçük köy. Nüfusu çok az, üstelik kışın çoğu burayı terk ediyor. Geriye satıcılar, yiyecek içecek işletmecileri kalıyor ve elbette en kalabalığından yabancı turist. Yabancı turist olarak artık neredeyse sadece tümünü Çinli sandığımız uzak doğulu insanlar geziyorlar. Eskiden daha ziyade Alman ve Japon turistlere rastlanırdı şimdi bol bol Çinli, Koreli ve Vietnamlı gezginler ile karşılaşıyoruz. Bu yüzden turistik yerleri bulmak hiç zor olmuyor.

Alp’lerin zarif prensesi: Hallstatt

Burası Graz ve Salzburg arasında yüzyıl önce kurulmuş ve hala eskisi gibi muhafaza edilen bir şirin köy. Köy, dağlarla göl arasına kademeli olarak kurulmuş küçük tahta yalı evleri gibi göle bakan tahta balkonlarıyla da paha içilmez bir keyif merkezi tadında… Yollar patika gibi, kot farkıyla yürüyüş yapabileceğiniz bir yanınızda dağlar bir yanınızda göle bakarak yükseleceğiniz bir ortam veriyor. Yükselirken ara ara merdiven ve çok dik olmayan patikalar var, ama bazen araç şart. Çok yüksek tepelerde turistik yerler için özellikle!

Alp’lerin zarif prensesi: Hallstatt

Bazen bulutlar dağların altlarına indiklerinde dahi manzara öyle keyifli ki iki boyutlu resim karesinde yaşıyormuş gibi. Bu durdurulmuş an keşke oradaki gerçek kaz, ördek ve kuş sesleri ile canlanabilse. Hallstatt köyünü ana hatlarıyla keşfetmek için tam gün bile fazla gelebilir. Ama biraz daha huzur ve enerji depolama amaçlı elbette orada da oteller var akşam şömine başında şarap içerek göle yansıyan akşam ışıklarında kendinizi rahatlıkla sonsuzluğa bırakabilirsiniz… Zaten o anda zaman duruyor gibi, gökkuşağının altından geçmiş gibi karakterinizin değişmesi de normaldir. Çünkü böylesi özel ortamlar insanın kişiliğine öylesi tazelik verir ki…

Uzaydaki yerçekimsizliği dünyaya taşıyan uçuş
Uzaydaki yerçekimsizliği dünyaya taşıyan uçuş

Alp’lerin zarif prensesi: Hallstatt

Burada, her şey kartpostal gibi ne çekeceğini şaşırıyorsun. Burası dünyanın en dingin en huzur veren köyü. Gürültü diye bir kavram yok gibi. Sadece kaz, ördek, kuşlar ve suyun arada uzaktan gelen sesi cıvıldıyor kulaklarda. Aslında buradaki en bariz gürültü belki Hallstatt Tren İstasyonu’ndan turistleri köye getiren teknenin gürültüsü olabilir. Hepsi bu, zaten çok rahatsız edici değil. Çevre ile uyum içinde her şey. Bütünü bozan bir faktör yok. Yönetmen başarılı olarak kurgulamış bu sahneyi. Ve her seferinde başarılı sahne geçiyor.

Alp’lerin zarif prensesi: Hallstatt

Buraya Salzburg’tan günübirlik geldim. Gidiş ve dönüş biraz in bin yaparak geçse de her şey saatinde işliyor ve araçlar hiç kalabalık ve sorunlu değil aksine konforlu ve kolay. Kısaca merkezden 150 numaralı otobüsle “Bad Ischl” istasyonu sonra tren ile Hallstatt İstasyonu ve en son tekne ile karşıya geçiş. Bu kadar basit bir rota var. Çok yorucu gibi görünse de giderken öyle rüya gibi manzaralardan geçiyorsunuz ki sanki film seyrediyor gibi dışarıya bağlanıyorsunuz. Orman, dağ, dağ evleri, odunlar, göller, akarsular, küçük yollar ve araziler. Küçük otobüs durakları ve emniyetli bir seyahat. Daha ne istenir ki! Otobüsün penceresi büyük ve temiz içerisi geniş, sıcak ve konforlu. Ah bir de Türk kahvesi olsaydı dedim ama hayatta nerde öyle her şey tam istediğin gibi olacak? Ama bu da büyük bir şans benim için. Kısa ama zevkli bir macera, o bilet makinalarını keşfetmek dahi hoşuma gidiyor. Hadi treni kaçırdım diyelim, zaten bir sonraki hemen birkaç dakika sonra. Avrupa’da keşfetme duygusunu seviyorum. Varsın hata yapayım varsın bilet alacağım diye treni kaçırayım. Tümü tecrübe benim için. Hiç üzülmem, aksine keyif alırım.

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Dünyanın en ilginç gölleri
Dünyanın en ilginç gölleri

Alp’lerin zarif prensesi: Hallstatt

Ruhumu orada bırakarak en son tekne olan 18:00 aracıyla ayrıldım. Tekne hareket ederken köy gittikçe küçülüyordu. Bulutlar aşağı iniyor, karanlık çökmeye başlamış lacivert beyaz görüntüsü ile bana bakan o tatlı ve zarif prensesin gözünden küçük bir damla yaş iniyor gibi bende yansıma belirdi. Kabanımda ve beremde beyaz lacivert renkler görüyordum. Küçük su damlaları da…

Alp’lerin zarif prensesi: Hallstatt

Tekneden inerken kıyafetimdeki renklere ve yaşlara şaşkınlıkla dokunurken arkamdan gelen sese doğru yöneldim.

“Ben yaptım. Tekrar bekliyorum ama. Bu renkler benden sana hatıra kalsın”

Trenden göle son kez bakıyordum

Uzaklaşırken Prensesin tacına benzeyen bulutlar ufaktan yok oluyordu.

Ama o naif el hep kalbimde…

Fotoğraflar: Arzu BOLOĞLU

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