Alpler'in eteğindeki ülkeler

Liechtenstein

Liechtenstein’ı, biz İstanbul, Ankara veya Konya gibi şehirler görmüş kişiler için ülke olarak tanımlamak çok zor elbette. Neredeyse İstanbul’un büyük ilçelerinden biri kadar olan bu ülkenin özelliği unutulmaz Alp dağları manzarası. Kış sporları ve doğa yürüyüşleri sevenlerin ziyaret etmekten hoşlandığı Liechtenstein, gelir ortalaması yüksek bir yer.

Tarihi yapılarını, kendine özgü kültürünü ve muhteşem manzaralarını yakından tanımak için burayı ziyaret edilecekler listenize alabilirsiniz. Gitmişken Uluslararası müzesini ve Vaduz Kalesini gezmeyi unutmayın.

İsviçre

Liechtenstein, Avusturya ve İsviçre’ye yakın bir ülke olduğu için oradan kalkıp İsviçre’ye geçebilirsiniz. Göl ve dağ manzaralarının inci gibi dizildiği bu Avrupa şehrinde keşfedilecek çok güzellik var. Bern, Cenevre ve Zürih gibi merkezi yerlerde ülkenin tarihi ve mimari birikimine kendiniz şahit olabilirsiniz.

Muhteşem çikolatasını illaki denemeniz gereken ülkenin kendine has mutfağının et yemeklerini de tatmadan dönmek olmaz. Muhteşem bir doğa manzarasının tadını çıkarmak için Ren şelalesine ve Matterhon civarına göz atın, seyahatinizden çektiğiniz kartpostal tadında resimlerle dönün.

Avusturya

Avusturya, doğal güzelliklerin bir araya geldiği bir başka güzellik. Ülkenin Alplerin eteklerindeki bölümlerinde eşsiz bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Köyleri, gölleri ve yeşil doğası ile harika bir seyahatin adresi olan Avusturya’da görmeniz gereken yerlerden biri olan St. Anton am Arlberg, kışın eşsiz bir kayak merkezine, yaz ve bahar aylarında yürüyüşler yapacağınız doğal bir cennete dönüşüyor.

Avusturya’nın muhteşem manzaraları bununla kalmıyor elbette. Tuna’nın muhteşem sularının kenarındaki doğal güzellik olan Wachau Vadisi de, doğaseverleri kendisine hayran bırakacak. Ülkenin lezzetli turtalarını da mutlaka denemek gerek.

Norveç

Alplerin unutulmaz manzarasını keşfetmek için Norveç’in ünlü kasabası olan Reine’e kesinlikle gezmelisiniz. Bir zamanlar en güzel köylerden biri olarak kabul görmüş olan bu kasaba Norveç’in tatil afişlerinde bolca kullanılan bir materyal.

Büyüleyici manzaraya sahip bu kasabada temiz havanın tadını çıkarın. Güzel kıyıları ve doğal gezi olanakları olan kasabada konaklanabilecek yerler de mevcut. Norveç’e kadar gelmişken mutlaka Lofoten adalarını, başkent Oslo’yu ve Trondheim şehrini de görmek isteyebilirsiniz. Kuzey ışıklarının süslediği ülkede eşsiz manzaralar sizi bekliyor.

Fransa

Alplerin eşsiz manzaralarına tanık olduğumuz unutulmaz Fransa şehirlerinden biri olan Annecy, dört mevsim uğranacak yerlerden biri. Bu şehrin bir diğer adının Alplerin Venedik’i olduğunu biliyor muydunuz?

Eksi evlerin arasından akan su, sakin doğası ve eşsiz manzarasıyla Annecy küçük ama şirin şehirlerden biri. Oralara kadar gitmişken Annecy Göl’ünün muhteşem manzarasının tadını çıkarın. Venedik’le özdeşleştirilen bu şehirde görülmeye değer köprüler de yer alıyor. Özellikle Aşıklar Köprüsü, çift olanlar için romantizmin adreslerinden biri olacak.

Kaynak: kolayyolculuk