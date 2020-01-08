Alpler’in bilinmeyen kayak cenneti: Val d’Arly

Fransa aslında kayak konusunda bir cennet. Avrupa’nın en yüksek noktası Mont Blanc yakınlarındaki kayak merkezleri her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Özellikle Savoie olarak bilinen bölgedeki şık ve pahalı kayak merkezleri Chamonix ve Megeve’i kayakseverler tarafından çok tercih ediliyor. Ancak adı pek duyulmamış bir diğer Kayak merkezi de Val d’arly de hemen bu popüler merkezlerin yanında yer alıyor.







Bu iki tanınmış ismin arasındaki vadide yer alan Val d’Arly’deki pistlerin toplam uzunluğu 192 kilometre. Bu rakam neredeyse Türkiye’deki tüm kayak merkezlerindeki pistlerin uzunluğuna eşit. Mekanik tesislerin yani liftlerin sayısı ise 81. Bu da Türkiye’nin toplamından daha fazla bir sayı. Sadece şu iki istatistik bile aslında bu merkeze gitmek için yeterli neden. Kayak merkezindeki en yüksek nokta ise 2.069 metre. Burada bir ülkeden diğer ülkeye kayarak geçmek mümkün değil ancak bir haftalık kayak tatili yaptığınızda bütün pistleri gezmeye yetecek kadar zamanınız olmayacaktır. Tecrübe ile sabit…

Val d’Arly, kilometrelerce uzunluktaki pistlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra, daha Fransız, daha geleneksel bir ortam sunuyor. Dört kasabayı içine alan Val d’Arly aslında Chamonix ve Megeve kadar olmasa da konaklama, yeme-içme ve yaz-kış spor aktiviteleri için daha mütevazi bir bir yer.









Nisan sonuna kadar kayabilirsiniz

Bu merkezde, özellikle sezon dışı sayılabilecek mart ve nisan aylarında sonsuz karla kaplı zirvelerde kayabilirsiniz. Karın baharla birlikte erimeye başladığı alçak yerlerde ise trekking ve dağ bisikletçiliği yapabilir, at sürebilirsiniz. Dünyada 67 yıldır varlığını sürdüren Kayak Seven Gazeteciler Kulubü’nün (Ski Clup International Journalist - SCIJ) bir üyesi olarak geçen sezon sonu bu merkezin yolunun tuttum. Yaklaşık 200 gazeteci ile birlikte bir hafta boyunca doya doya karın keyfini çıkardık. Türkiye’den katılan bir grup gazeteciyle birlikte kayak yarışlarına girip ülkemizi temsil ettik.







Kaymaktan yorulduğumuz zamanlarda oteller bölgesine gelerek uzun yürüyüşlere çıktık. Sezon sonu gitmenin en önemli avantajlardan biri kayak yaparken bembeyaz bir örtünün içinde bulunmanız, otele dinlenmeye geldiğinizde ise bahar havası almanız. Üstelik düşük sezon diye de oteller neredeyse yarı fiyatıydı. Havanın durumuna aldanmayın. Nisan sonunda bile bu merkezde pistlerde kayılacak seviyede kar bulunuyor.