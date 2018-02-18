Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAlplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis
Seyahat Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyahat
Serkan OCAK / serkan.ocak@hurriyet.com.tr
18.02.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis

Avrupa’da altı ülkenin sınırları içinde bulunan Alpler’de toplam 1.128 kayak merkezi var. Kiminde 600 kilometre pist var. Kiminin yüksekliği 4 bin metreye yakın. Ancak bunların çok küçük bir kısmından haberdarız. Birkaç isim yapmış ve önemli merkezin dışında çoğunu kimse bilmiyor. Fransa-İtalya sınırından Val Cenis de öyle... Pek bilinmiyor ancak hem ulaşım kolaylığı, hem pistlerin, tesislerin kalitesi, hem de tam bir aile yeri olması bakımından aslında tüm kayakseverlerin bilmesi gereken bir yer...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İmkanım olsa tüm Alpler’deki kayak merkezlerini görmek, kaymak isterdim. Ancak sanırım buna ömrüm yetmez. Nedenini hemen birkaç rakamla açıklayayım. 1.128 kayak merkezindeki pistlerin toplam uzunluğu 26 bin 737 kilometre (Türkiye’de ise sadece birkaç yüz kilometre). Liftlerin sayısı ise 8.200. Hepsini göremeyecek olsam da her yıl birine gitmeye çalışıyorum. Üstelik bunu yapmak bir bahanem de var. Dünyada 200 gazetecinin dahil olduğu Kayakseven Gazeteciler Kulübü’nün (SCIJ-Ski Clup Intarnational Journalist) bir üyesi olarak her yıl 10 gazeteciyle birlikte ülkemizi yarışlarda Türkiye’yi temsil ediyoruz. Geçen yıl ki adresimiz Fransa ile İtalya arasındaki Val Cenis oldu. Yarışla ilgili pek detaya girmeyeceğim. Çünkü rakiplerimiz genelde dört yaşından bu yana kayakları ayağından hiç çıkarmayan gazetecilerdi... Sadece sonuncu olmadığımızı söyleyeyim, şimdilik bu yeter...
Ancak kayak merkezinin özellikleri biraz anlatmaya çalışayım.

Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis

Yer bahar gök kış

Ülke olarak Fransa sınırlarında ancak biz Torino üzerinden gittik. Çünkü İtalya’ya çok yakın. Havalimanından indikten tam iki saat sonra kayak merkezine ulaştık. Ancak gidince küçük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü gittiğimiz yere bahar çoktan gelmişti. Nisanın başıydı. Ve oteller bölgesinde çimenler görünüyordu. Kar neredeyse hiç kalmamıştı. Şaşırdık... İlk gün şoku atlattıktan sonra liftlere binerek yükselmeye başladık. Oteller bölgesi 1300 metrelerdeydi. Birkaç liftle 2800 metreye kadar çıktık. İki ayrı dünyadaydık sanki... Aşağıdaki baharı yaşarken birden çetin kış şartlarıyla, metrelerce karla karşılaştık. Tüm pistler açıktı. Ve nisan olmasına rağmen binlerce insan pistlerdeydi...

Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis

Engellilere engel yok

Burası bir kayak merkezi olmasına rağmen birbirinden güzel 5.800 hektarlık bir alana kurulmuş beş farklı köyden oluşuyor. Toplam pist uzunluğu 125 kilometre. Bunların 73 kilometresi mavi yani kolay pist. 42 km orta seviye ve 10 km’si ise siyah olan zor pistler. Alplerin genelinde bir çıktığınız liftte tekrar binmeden tüm kayak merkezini dolaşmanız mümkün. Burada da bunu doya doya yaşadım. Sabah erkenden yola çıkıp, öğle yemeğini zirveye yakın şalelerde yiyebilir, istediğiniz noktada güzel bir kafeye girip dinlenebilir, akşama kadar birbirinden farklı pistlerde kayabilirsiniz.Ancak benim burada hoşuma giden çok fazla nokta oldu.Birincisi, hayatımda ilk kez yaşlı insanlara yönelik hocalar eşliğinde özel kayaklarla kayak yaptırıldığını gördüm. Bir süre onlarla birlikte kaydım, hem hocalarıyla hem de kayak yapanlarla konuştum.

Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis

Yüzlerindeki mutluluğu görmeliydiniz. Bir ampute takımının pistleri nasıl rahat kullandığını, liftlere binerken hiç bir sıkıntı yaşamadığını gördüm. Bir bacağı olmayıp snowboard yapan birini de ilk kez burada gördüm. Protezi, kayağı olsa bile bineceği mekanik tesisler buna uygun olmadığında maalesef hiç bir yerde engelliler kayak yapamıyor. Tüm bunların düşünülmüş olması gerekiyor. Val Cenis’te hepsi de düşünülmüştü... Kolay pistlerin çoğunlukta olması nedeniyle buraya daha çok aileler geliyordu. Her yerde çocuklar vardı... Onlarca eğitmen çocuklara grup eğitimleri veriyordu.

Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis

Hedefi 12’den vurun

Askeri bir toplum olmamıza rağmen biathlonda pek iyi değiliz. Halbu ki Türkiye’den hem iyi sporcular çıkacağına inancım hala sonsuz. Ancak bu sporu yapabilecek alan maalesef bir tek Erzurum’da var. O da herkesin kullanımına açık değil. Val Cenis’te hayatımda ilk kez biathlon denedim. Kayaklı koşu yaptıktan sonra silahla ateş ettim. Meğer sandığım kadar zor değilmiş, tabi yarışmıyorsanız...Ayrıca hiç kayak bilmeseniz bile yukarıya çıkıp restoranlarda yemek yiyip muhteşem manzaraları seyredebilirsiniz. Özellikle ‘Canopes des Cimes’ manzara platformuna çıkıp İtalya tarafına bakmak, sislerle kaplanmış Mont Cenis Gölü’nü seyretmek muhteşem bir his... İsterseniz bu zirvede kısa yürüyüşlerde yapabilirsiniz.

Kış tatili yapacağınız en güzel 10 kayak merkezi
Kış tatili yapacağınız en güzel 10 kayak merkezi

Cep yakmıyor

Fiyatlara gelince, aslında Avrupa Alpleri’ndeki kayak merkezleri ile kıyaslandığında fiyatları son derece makul. Ancak malum, kur farkından dolayı bize artık her şey pahalı... Skipass ücretleri günlük yaklaşık 165 TL. Çocuklar içinse 135 TL. Otellerin fiyatları cep yakmıyor. Ancak köylerde kiralanabilir evler de mevcut. Eğer kalabalık birkaç aile gidecekseniz bu evler sizin için en cazip alternatif olabilir. Bessan ve özellikle Bonneval-sur-Arc Alplerin en eski köylerinden. Küçücük taş evleriyle olduğu gibi korunmuş. Köy evleri dağ köylülerinin geçmişte ne çetin koşullarda yaşamış olduğunun göstergesi.Her biri sanki Dağlar Kızı Heidi’nin taş kulübesi. Dağın özellikleri say say bitmiyor. Benim bir hafta boyunca vaktim yetmedi ancak isteyenlere husky köpekleriyle kızak safarisi de seçeneği de mevcut. Ayrıca off-piste kayak, freeride, tur kayağı, heli-skiing de yapabilirsiniz...

Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis

Burada çok gece hayatı ve jet-sosyete yok. Dolayısıyla ‘kayak bahane eller havaya’ yapanları göremezsiniz. Burası sadece spor, sağlık, doğa amaçlı gelenlere hitap ediyor. Val Cenis’deki birbirinden leziz yemek işine ise hiç girmiyor. Çünkü zaten kulübümüzün bir de gurme yazarı üyesi vardı, Aylin öney Tan. Bu nedenle bu konuda işi bir bilene bırakıyorum. Bakınız yan sayfaya...

Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

36 saatte Johannesburg

Uçakta hangi evcil hayvanınızı yanınıza alabilirsiniz?

Türkiye’nin en iyi 10 kış seyahati

Kayakçılara fil gücü veren lezzetler