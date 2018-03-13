Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAlışılmışın dışında bir tatil için alternatifler
Seyahat Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Dünyaca ünlü seyahat yazarından övgü! “Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli”

Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler
Seyahat
Hürriyet Haber
13.03.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler

Seyahat etmek ve tatile çıkmak denince neredeyse herkesin aklına ilk gelen Akdeniz ve Ege kıyılarında geçirilen birkaç gün oluyor. Ancak öyle yerler var ki buralara geldiğinizde sıradan bir tatilin ötesinde çok daha farklı ve unutulmaz bir macera yaşayabilirsiniz. Üstelik bu tatillerden birkaçını Türkiye’ de yapmanız mümkün. İşte size alışılmışın dışında tatil alternatifleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hermanus’ta balina gözlemi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en popüler şehirlerinden Cape Town’un yakınlarında yer alan Hermanus her yıl balinaların akıl almaz güzellikteki gösterilerine sahne oluyor.

Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler

Haziran ve eylül arasında gerçekleşen balina göçü sırasında buraya gelirseniz, bu devasa büyüklükteki deniz canlılarını izlemek için gelen çok sayıda gezginin arasına katılabilirsiniz.

Akyaka’da kitesurf macerası

Türkiye’nin cennet tatil beldelerinden Akyaka özellikle son yıllarda doğanın içinde huzurlu bir tatil arayanların gözdesi. Rotasını Akyaka’ya çeviren gezginlere bölgede sunulan aktivitelerin başında gelen kitesurf ise Akyaka’nın popülerliğini gitgide arttıran nedenlerin başında geliyor.

Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler

Suyun üzerinde kayarak yapılan kitesurf dışında yakın çevrede görülebilecek sayısız doğal ve tarihi güzellik de var.

Kaş’ta kanolarla gezinti

Yine Türkiye’de ancak adrenalin seviyesi biraz daha düşük bir alternatif isterseniz Kaputaş Plajı’yla ünlü Kaş’ta kanolarla kısa bir gezintiye çıkabilirsiniz. Aileler için de son derece uygun olan kanolara binmek için tek yapmanız gereken bölgede genellikle günübirlik olarak düzenlenen turlardan birine katılmak.

Burası Mısırın çölleri değil Antalyanın Patarası
Burası Mısır'ın çölleri değil Antalya'nın Patara'sı

Rehberler eşliğinde gerçekleşen turlarda arada yüzme molaları vererek serin sularda kulaç atabilirsiniz. Kaş’ta konaklama alternatifleri ise genellikle birkaç odalı küçük oteller ve pansiyonlardan meydana geliyor.

Ruanda’da goril safarisi

Peki, Afrika’nın uçsuz bucaksız doğasında, inanılmaz manzaralarla dolu bir coğrafyada tura çıkmaya ne dersiniz? Ruanda’nın ıssız ormanlarında yaşayan gorillerin bulunduğu alanlara yapılan yolculuk tam anlamıyla sıra dışı bir tatilin hakkını veren türden.

Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler

Bölgede uzun bir süredir yaşamını sürdüren gorillerin nesli günümüzde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ruanda’ya yapılan bu benzersiz yolculuğa katılmak ve geç olmadan gorilleri yerinde görme şansını yakalamak isterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen yola koyulmalısınız.  

 Zehirli bitkilerin arasında yürüyüş

Tatilde gerçekten farklı ve ilginç bir yeri görmek isteyenler İngiltere’nin Alnwick kasabasında bulunan zehirli bahçeyi bir sonraki seyahat planlarına ekleyebilirler.

Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor
Hayaletli Saray’a turistler akın ediyor!

Bahçenin en önemli özelliği içinde yer alan bitkilerinin tamamının zehirli türlerden meydana gelmesi. Yani burada yapacağınız gezinti aynı zamanda biraz tehlikeli olabilir. Ancak farklı bir macera yaşamak isterseniz bahçede kısa bir atabilirsiniz. Bu arada hiçbir çiçeği koklamadığınıza ve bitkilere fazla yaklaşmadığınıza emin olun!

Çölün ortasında bir gece

Artık adı daha çok göğe yükselen devasa gökdelenleri ve geniş alışveriş merkezleri ile birlikte anılan Birleşik Arap Emirlikleri’nde şehirlerin biraz dışına çıktığınızda çok daha farklı bir dünya ile karşılaşacaksınız. Issız çölün neredeyse ortasında hizmet veren tesisler buralara gelen ziyaretçilere çöl ortasında eşsiz bir gece geçirme fırsatı sunuyor.

Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler

Bugüne kadar inşa edilen dünyanın en yüksek gökdelenine de ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri’nde palmiye şeklinde inşa edilen yapay adaları ve insan eliyle yapılan diğer eserleri görünce şaşırmamak son derece zor!

Yüzen pazarlarda alışveriş

Uzak Doğu’ya tatile gidenleri en fazla etkileyen şeylerden biri de bugün artık bölgenin olmazsa olmazları arasında gösterilen yüzen pazarlar. Genellikle nehir kıyısında kurulan pazarlar aslında sabit ancak ziyaretçiler kayıklarla tezgahların arasında dolaşarak alışveriş yapabiliyorlar.

38
Bankadaki işinden ayrılıp dünya turuna çıktı
Bankadaki işinden ayrılıp dünya turuna çıktı!

Dünyadaki yüzen pazarların en ünlülerinden biri Tayland’ın başkenti Bangkok’ta. Şehre geldiğinizde yerel meyveleri tadına bakmak ve son derece bir maceraya atılmak isterseniz meşhur yüzen pazarı mutlaka görün. Phuket ve Koh Samui egzotik tatil cennetleri için en güzel rota.  

Kaynak: En uygun
Fotoğraflar: etirviaggi, advenport, sengoku, ilcambiamento,

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler

Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı

Turistlerin mahvettiği popüler yerler

Dünyanın en tehlikeli 10 şehri