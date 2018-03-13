Alışılmışın dışında bir tatil için alternatifler
Seyahat etmek ve tatile çıkmak denince neredeyse herkesin aklına ilk gelen Akdeniz ve Ege kıyılarında geçirilen birkaç gün oluyor. Ancak öyle yerler var ki buralara geldiğinizde sıradan bir tatilin ötesinde çok daha farklı ve unutulmaz bir macera yaşayabilirsiniz. Üstelik bu tatillerden birkaçını Türkiye’ de yapmanız mümkün. İşte size alışılmışın dışında tatil alternatifleri…
Hermanus’ta balina gözlemi
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en popüler şehirlerinden Cape Town’un yakınlarında yer alan Hermanus her yıl balinaların akıl almaz güzellikteki gösterilerine sahne oluyor.
Haziran ve eylül arasında gerçekleşen balina göçü sırasında buraya gelirseniz, bu devasa büyüklükteki deniz canlılarını izlemek için gelen çok sayıda gezginin arasına katılabilirsiniz.
Akyaka’da kitesurf macerası
Türkiye’nin cennet tatil beldelerinden Akyaka özellikle son yıllarda doğanın içinde huzurlu bir tatil arayanların gözdesi. Rotasını Akyaka’ya çeviren gezginlere bölgede sunulan aktivitelerin başında gelen kitesurf ise Akyaka’nın popülerliğini gitgide arttıran nedenlerin başında geliyor.
Suyun üzerinde kayarak yapılan kitesurf dışında yakın çevrede görülebilecek sayısız doğal ve tarihi güzellik de var.
Kaş’ta kanolarla gezinti
Yine Türkiye’de ancak adrenalin seviyesi biraz daha düşük bir alternatif isterseniz Kaputaş Plajı’yla ünlü Kaş’ta kanolarla kısa bir gezintiye çıkabilirsiniz. Aileler için de son derece uygun olan kanolara binmek için tek yapmanız gereken bölgede genellikle günübirlik olarak düzenlenen turlardan birine katılmak.
Rehberler eşliğinde gerçekleşen turlarda arada yüzme molaları vererek serin sularda kulaç atabilirsiniz. Kaş’ta konaklama alternatifleri ise genellikle birkaç odalı küçük oteller ve pansiyonlardan meydana geliyor.
Ruanda’da goril safarisi
Peki, Afrika’nın uçsuz bucaksız doğasında, inanılmaz manzaralarla dolu bir coğrafyada tura çıkmaya ne dersiniz? Ruanda’nın ıssız ormanlarında yaşayan gorillerin bulunduğu alanlara yapılan yolculuk tam anlamıyla sıra dışı bir tatilin hakkını veren türden.
Bölgede uzun bir süredir yaşamını sürdüren gorillerin nesli günümüzde tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ruanda’ya yapılan bu benzersiz yolculuğa katılmak ve geç olmadan gorilleri yerinde görme şansını yakalamak isterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen yola koyulmalısınız.
Zehirli bitkilerin arasında yürüyüş
Tatilde gerçekten farklı ve ilginç bir yeri görmek isteyenler İngiltere’nin Alnwick kasabasında bulunan zehirli bahçeyi bir sonraki seyahat planlarına ekleyebilirler.
Bahçenin en önemli özelliği içinde yer alan bitkilerinin tamamının zehirli türlerden meydana gelmesi. Yani burada yapacağınız gezinti aynı zamanda biraz tehlikeli olabilir. Ancak farklı bir macera yaşamak isterseniz bahçede kısa bir atabilirsiniz. Bu arada hiçbir çiçeği koklamadığınıza ve bitkilere fazla yaklaşmadığınıza emin olun!
Çölün ortasında bir gece
Artık adı daha çok göğe yükselen devasa gökdelenleri ve geniş alışveriş merkezleri ile birlikte anılan Birleşik Arap Emirlikleri’nde şehirlerin biraz dışına çıktığınızda çok daha farklı bir dünya ile karşılaşacaksınız. Issız çölün neredeyse ortasında hizmet veren tesisler buralara gelen ziyaretçilere çöl ortasında eşsiz bir gece geçirme fırsatı sunuyor.
Bugüne kadar inşa edilen dünyanın en yüksek gökdelenine de ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri’nde palmiye şeklinde inşa edilen yapay adaları ve insan eliyle yapılan diğer eserleri görünce şaşırmamak son derece zor!
Yüzen pazarlarda alışveriş
Uzak Doğu’ya tatile gidenleri en fazla etkileyen şeylerden biri de bugün artık bölgenin olmazsa olmazları arasında gösterilen yüzen pazarlar. Genellikle nehir kıyısında kurulan pazarlar aslında sabit ancak ziyaretçiler kayıklarla tezgahların arasında dolaşarak alışveriş yapabiliyorlar.
Dünyadaki yüzen pazarların en ünlülerinden biri Tayland’ın başkenti Bangkok’ta. Şehre geldiğinizde yerel meyveleri tadına bakmak ve son derece bir maceraya atılmak isterseniz meşhur yüzen pazarı mutlaka görün. Phuket ve Koh Samui egzotik tatil cennetleri için en güzel rota.
Kaynak: En uygun
Fotoğraflar: etirviaggi, advenport, sengoku, ilcambiamento,
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