Alerjiniz uçakta sizi yakalarsa
Bir anda nefes alamamaya başlıyorsunuz. Sanki gizli bir el boğazınızı sıkıyor. 10 bin metrede alerji krizine girmemek için ne yapacağınızı biliyor musunuz?
Natasa Ednan-Laperouse, 15 yaşında bir genç kızdı. Babası, Wow Toys’un kurucusu, milyoner işadamı Nadim Ednan, annesi ve erkek kardeşiyle birlikte British Airways uçağıyla Londra’dan Nice’e uçuyordu. Londra’da Heathrow Havalimanı’nda uçağa binmeden önce terminalde fast food satan bir büfeden içinde enginar, zeytin ve ançüezli zeytin ezmesi olan bir sandviç aldı.
Business class’taki uçuş keyifli başlamıştı. Uçak Fransa hava sahasına girdiğinde Natasa alerji nedeniyle fenalaştı. Sandviçindeki susam, alerjisini tetiklemişti. Uçakta bir doktor vardı. Genç kıza hemen müdahale edildi. İlaç verildi. Pilotlar iniş için öncelik istedi.
Uçağın tekerleklerinin piste değmesinden kısa süre sonra sağlık ekipleri Natasa’yı hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki birkaç saat içinde hayata gözlerini kapadı.
İki yıl önce meydana gelen bu olayda genç kızın susam alerjisi ne deniyle hayatını kaybettiği kesinleşti ve geçen günlerde açıklandı.
Günümüzün hastalığı
Kent yaşamı, artan çevre kirliliği alerjik hastalıkların artmasının en büyük nedenleri arasında. Bilinen alerjilerin yanı sıra bazen insan vücudu beklenmedik anda sürpriz yapabiliyor. Kabindeki farklı basınç, oksijen oranı krizi tetikleyebiliyor. Fındık, fıstık ve badem uçak yolcuları arasın da en çok görülen alerji türleri. Bazı yolcular balık kokusuna hassas. Veya dağıtılan battaniyeler, yastıklar alerji oluşturabiliyor. Havayolu şirketleri bu konuda ciddi araştırmalara imza atıyor. Bazen üniformalar bile alerjiyi tetikleyebiliyor. Amerikan Havayolları, iki yıl önce 70 bin personeline dağıttığı üniformaları alerjik etkiler nedeniyle toplamıştı. Binden fazla personelde alerji kaynaklı kaşıntı, baş ağrısı ve kabartılar tespit edilmişti.
Alerjinizi söyleyin, uçağa yüklenmesin
Uluslararası kurallar gereği alerji bilginizi havayolu şirketine seferden en az 24 saat önce bildirmeniz durumunda uçakta önlem alınıyor. Örneğin fındık, fıstık alerjiniz varsa, bu tür yiyecekler uçağa yüklenmiyor.
Nasıl başvuruluyor?
-Alerjik durumunuzu bilet alırken veya uçuşa en az 24 saat kala havayoluna çağrı merkezini kullanarak bildirin.
-Havalimanına giderken yanınızda alerji konusunda aldığınız doktor raporu olsun. Veya bir kopyası elektronik ortamda cep telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda bulunsun.
-İlaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın.
-Check-in sırasında görevlilere başvurunuzu hatırlatın. Sistemden kontrol edilmesini sağlayın.
-Uçağa bindiğinizde kabin amirine sorun. Size alerji yapan yiyeceklerin yüklenmediğinden emin olun.
-Uçuştan önce uçağa fındık-fıstık yüklenmediği konusunda anons yapılacaktır.
-Bu anons aynı zamanda yanlarında alerjiye neden olan yiyecekler olan diğer yolcuların uçuşta çıkarıp yememelerini sağlayacaktır.
-Yolcu uçağı ne kadar büyük olursa olsun alerjik yolcuyu etkileyebilir.
-Yerinize oturduktan sonra yemek tepsisini kontrol edin. Bir önceki uçuştan kalabilecek yiyecek parçaları sizi alerji krizine sokabilir. Islak mendille silmekte fayda var.
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