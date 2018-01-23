Alaska Körfezi nerede? Alaska haritası
Alaska Körfezi, son zamanlarda meydana gelen doğa olaylarının ardından vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. Harita üzerinde Alaska Körfezi'nin nerede yer aldığı görmek isteyen bireyler, iki denizin birbirine karışmadığı fotoğraflarla karşılaştı. Peki, bu fotoğraf gerçeği yansıtıyor mu? Alaska Körfezi'nde çekildiği söylenen fotoğraf gerçek mi? İşte, konuyla ilgili bazı detaylar
Yaklaşık 1.533.280 km²'lik bir alana yayılan Alaska Körfezi'nin ana akıntısı, körfez sularına oranla daha sıcak olan ve saat ibresinin ters yönüne doğru akan Alaska akıntısıdır. Kıyılarında Anchorage, Vildes ve Seward liman kentleri bulunur.
Alaska Körfezi'nde çekildiği ve iki denizin birbirine karışmadığı şeklinde lanse edilen fotoğraflarla ilgili uzmanlar tarafından bazı açıklamalar yapıldı. İki farklı renkteki suyun zaman zaman birbirine karışmadığını ancak bunun genellenmesinin yanlış olacağını ifade eden uzmanlar, sınırların statik olmadığını ve suyun kaprislerine göre suyun tamamen karıştığını açıkladı.