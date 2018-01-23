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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatAlaska Körfezi nerede? Alaska haritası
Seyahat Alaska Körfezi nerede? Alaska haritası
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Seyahat
23.01.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Alaska Körfezi nerede? Alaska haritası

Alaska Körfezi, Büyük Okyanus'un kuzey doğusunda yer almaktadır. Sadece Alaska'nın değil, Kanada'nın da kıyısının bulunduğu Alaska Körfezi, internet üzerinde iki denizin karışmadığı fotoğraf ile gündeme gelmektedir. Peki, Alaska Körfezi tam olarak nerede yer almaktadır. İşte, Alaska Körfezi hakkında merak edilen bazı detaylar
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Alaska Körfezi, son zamanlarda meydana gelen doğa olaylarının ardından vatandaşların merakla araştırdığı konu oldu. Harita üzerinde Alaska Körfezi'nin nerede yer aldığı görmek isteyen bireyler, iki denizin birbirine karışmadığı fotoğraflarla karşılaştı. Peki, bu fotoğraf gerçeği yansıtıyor mu? Alaska Körfezi'nde çekildiği söylenen fotoğraf gerçek mi? İşte, konuyla ilgili bazı detaylar

Yaklaşık 1.533.280 km²'lik bir alana yayılan Alaska Körfezi'nin ana akıntısı, körfez sularına oranla daha sıcak olan ve saat ibresinin ters yönüne doğru akan Alaska akıntısıdır. Kıyılarında Anchorage, Vildes ve Seward liman kentleri bulunur.

Alaska Körfezi'nde çekildiği ve iki denizin birbirine karışmadığı şeklinde lanse edilen fotoğraflarla ilgili uzmanlar tarafından bazı açıklamalar yapıldı. İki farklı renkteki suyun zaman zaman birbirine karışmadığını ancak bunun genellenmesinin yanlış olacağını ifade eden uzmanlar, sınırların statik olmadığını ve suyun kaprislerine göre suyun tamamen karıştığını açıkladı.

Alaska Körfezi nerede Alaska haritası

Alaska Körfezi nerede Alaska haritası

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