Akıl sınırlarını zorlayan şaheser: Çin Seddi
Çin Seddi, toplamda 21 milyon 196 bin 180 metre uzunluğuyla Kuzeybatı Çin'i boydan boya kaplıyor. Temelleri MÖ 7'de atılan Çin Seddi'nin yapımına Vhu Kralllığı'nın Henan eyaletinde başlandı.
Hun, Moğol ve Tunguz saldırıları artmaya başlayınca bundan rahatsız olan Çinliler ve dönemin imparatoru Qin Shin Huang MÖ 3. yüzyılda sınırlarını boydan boya ören bu duvarları ‘aşılamaz’ düşüncesiyle inşa ettirmeye başlamış.
Asıl neden olaraksa kuzeyden gelen Türk akınlarını önlemek olduğu rivayet edilir. 6270 kilometre sadece duvarın uzunluğu… Buna doğal bariyerleri, surları da eklediğinizde gerçek uzunluğu 8850 kilometre oluyor.
‘Mor Hudut’ veya ‘Dünyanın Ejderhası’ gibi isimlerle de anılan duvar, ‘Çin Seddi’ (Great Wall of China) ismini 19. yüzyılın sonlarında almış. Duvarın yapımında kullanılan harç içerisinde toprak, taş, plastik, ahşap, tuğla, kil veya kireç taşı gibi o günün şartlarında bulunabilecek malzemelerden oluşmuş. Duvarın resmi bitiş tarihi, Son Ming hükümdarının devrildiği tarih 1644'e denk gelir. Çin Seddi'nin en geniş yeri 9144 metre ve en yüksek yeri 3.7 metredir.
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