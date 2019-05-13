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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Akıl sınırlarını zorlayan şaheser: Çin Seddi
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
13.05.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Akıl sınırlarını zorlayan şaheser: Çin Seddi

Çin Seddi, toplamda 21 milyon 196 bin 180 metre uzunluğuyla Kuzeybatı Çin'i boydan boya kaplıyor. Temelleri MÖ 7'de atılan Çin Seddi'nin yapımına Vhu Kralllığı'nın Henan eyaletinde başlandı.

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Hun, Moğol ve Tunguz saldırıları artmaya başlayınca bundan rahatsız olan Çinliler ve dönemin imparatoru Qin Shin Huang MÖ 3. yüzyılda sınırlarını boydan boya ören bu duvarları ‘aşılamaz’ düşüncesiyle inşa ettirmeye başlamış.

Akıl sınırlarını zorlayan şaheser: Çin Seddi

Asıl neden olaraksa kuzeyden gelen Türk akınlarını önlemek olduğu rivayet edilir. 6270 kilometre sadece duvarın uzunluğu… Buna doğal bariyerleri, surları da eklediğinizde gerçek uzunluğu 8850 kilometre oluyor.

Akıl sınırlarını zorlayan şaheser: Çin Seddi

‘Mor Hudut’ veya ‘Dünyanın Ejderhası’ gibi isimlerle de anılan duvar, ‘Çin Seddi’ (Great Wall of China) ismini 19. yüzyılın sonlarında almış. Duvarın yapımında kullanılan harç içerisinde toprak, taş, plastik, ahşap, tuğla, kil veya kireç taşı gibi o günün şartlarında bulunabilecek malzemelerden oluşmuş. Duvarın resmi bitiş tarihi, Son Ming hükümdarının devrildiği tarih 1644'e denk gelir. Çin Seddi'nin en geniş yeri 9144 metre ve en yüksek yeri 3.7 metredir.

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