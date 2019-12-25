TÃ¼rk milletinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k mÃ¼cadelesinin simgesi olan Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n ÅŸairi Mehmet Akif Ersoy'un anÄ±larÄ±, Ã‡anakkale'nin BayramiÃ§ ilÃ§esinde Ã§ocukluÄŸunun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n geÃ§tiÄŸi evde yaÅŸatÄ±lÄ±yor.

Buhara'dan Anadolu'ya gelen bir ailenin kÄ±zÄ± olan Emine Åžerif HanÄ±m ile medrese hocalarÄ±ndan Kosova doÄŸumlu Mehmet Tahir Efendi'nin Ã§ocuÄŸu olarak 1873 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Mehmet Akif Ersoy, yÃ¼zmeyi, gÃ¼reÅŸ yapmayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸi BayramiÃ§'te hafÄ±zlÄ±ÄŸa da ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± attÄ±. Akif, 11 yaÅŸÄ±na kadar ikamet ettiÄŸi BayramiÃ§'ten, KarÅŸÄ±yaka Camisi'nde gÃ¶rev yapan babasÄ±nÄ±n tayininin Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle ailesi ile Ä°stanbul'a gÃ¶Ã§ etti. Ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ev ise BayramiÃ§ Belediyesi tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±narak TÃ¼rkiye'nin aÄŸÄ±r sanayi kuruluÅŸlarÄ±ndan Ä°Ã‡DAÅž ile hazÄ±rlanan protokol kapsamÄ±nda 2016'da yeniden inÅŸa edildi. Ä°ki katlÄ± bu ev, Akif'in anÄ±larÄ±nÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ± amacÄ±yla mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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HaftanÄ±n 7 gÃ¼nÃ¼ ziyaretÃ§ilerini aÄŸÄ±rlayan Mehmet Akif Ersoy Evi'nin giriÅŸ katÄ±nda Emine Åžerife HanÄ±m'Ä±n masa baÅŸÄ±nda oturduÄŸu anÄ± simgeleyen bal mumu heykeli bulunuyor. MÃ¼zenin ikinci katÄ±nda ise Mehmet Tahir Efendi'nin sedirde oturduÄŸu an ile Mehmet Akif Ersoy'un 11 yaÅŸÄ±ndaki hali canlandÄ±rÄ±lÄ±yor. AyrÄ±ca bu kattaki Ã¶zel odada Akif'in, Ã§alÄ±ÅŸma masasÄ± baÅŸÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±larÄ±nÄ± kontrol edip gazete okumasÄ±na iliÅŸkin canlandÄ±rma yer alÄ±yor. NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k boy basÄ±lÄ± halinin bulunduÄŸu masanÄ±n diÄŸer kÃ¶ÅŸesinde ise Ersoy'un 1911-1933 yÄ±llarÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 7 ÅŸiir kitabÄ±ndaki ÅŸiirleri bir araya getiren "Safahat" adlÄ± eseri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Akif'i anlatan yÃ¼zlerce kitabÄ±n yanÄ± sÄ±ra kendisine ait Ã§ok sayÄ±da fotoÄŸraf ile ilk kez milletvekili olduÄŸu gÃ¼n Ã§ektirdiÄŸi orijinal vesikalÄ±k fotoÄŸrafÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼zenin diÄŸer bÃ¶lÃ¼mlerinde, ilÃ§ede yaÅŸayanlarÄ±n getirdiÄŸi Ã§ok sayÄ±da antika eÅŸya ziyaretÃ§ileri karÅŸÄ±lÄ±yor.

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MÃ¼zenin ilÃ§eye kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r

BayramiÃ§ Belediye BaÅŸkanÄ± Mert Uygun, mÃ¼zenin ilÃ§eye kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r etti.

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ve Ã‡anakkale Milletvekili BÃ¼lent Turan, BayramiÃ§'in Ã¶nceki dÃ¶nem belediye baÅŸkanlarÄ± ve Ä°Ã‡DAÅž yetkililerinin mÃ¼zenin oluÅŸumunda bÃ¼yÃ¼k emek harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Uygun, "Hepsine ayrÄ± ayrÄ± Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. MÃ¼ze yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±lda 55 bin ziyaretÃ§i aldÄ±. Bu bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Ä°lÃ§emizin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Mehmet Akif Ersoy Ã¼lkede Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸer. Bu deÄŸer, hemÅŸehrimiz olduÄŸu iÃ§in biz hepimiz gururluyuz." dedi.

Uygun, 20-27 AralÄ±k tarihlerinin, bu yÄ±l ilk kez "Mehmet Akif Ersoy HaftasÄ±" olarak belirlendiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.