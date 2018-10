Akdeniz’in en büyük deniz festivali: The Bodrum Cup

Türkiye’nin önde gelen uluslararası deniz festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup bu sene, Amerikan Hastanesi’nin isim sponsorluğunda, Four Seasons Hotel The Bodrum Cup İstanbul Challenge ile 30. yılında bir ilke imza atıyor. Yelken dünyasının her yıl merakla beklediği etkinlik, bu yıl ilk kez 13 Ekim’de 25 mega yatın İstanbul Boğazı’ndan geçişine sahne olacak Four Seasons Hotel The Bodrum Cup İstanbul Challenge ile start alacak. American Hospital The Bodrum Cup yarışları ise 22 Ekim’de 30. yıl kampanasının çalınmasıyla başlayacak.

Four Seasons Hotel The Bodrum Cup İstanbul Challenge yarışları 15 Ekim’de Kalamış – Kınalıada – Kalamış, 16 Ekim’de Setur Fenerbahçe Kalamış Marina – Marmara Adası, 17 Ekim’de Marmara Adası – Babakale, 18 Ekim’de Babakale – Midilli, 19 Ekim’de Midilli – Sakız, 20 Ekim’de Sakız – Samos ve 21 Ekim’de Samos – Yalıkavak Marina etaplarında; American Hospital The Bodrum Cup’ın yarışları ise 23 Ekim’de Metro Etabı, 24 Ekim’de Prof. Dr. Galip Beygü İsen Etabı, 25 Ekim’de Anadolu Sigorta Etabı, 26 Ekim’de Amerikan Hastanesi Etabı ve son olarak da 27 Ekim’de Opet Etabı’nda gerçekleşecek. Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge’ın ödülleri 22 Ekim’de, American Hospital The Bodrum Cup’ın ödülleri ise 27 Ekim’de Bodrum’da gerçekleşecek olan törende sahiplerine verilecek.

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un katıldığı basın toplantısında The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Arsenal Futbol Kulübü’nün eski eş başkanı, Premier League’in kurucularından ve yarışın komodoru David Dein, Four Seasons Hotels İstanbul Genel Müdürü Tarek Mourad ve VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu konuşma yaptı. Konuşmacılar, bu seneden itibaren üç yıl boyunca Amerikan Hastanesi’nin isim sponsoru olacağı The Bodrum Cup’ın 30 yıldır Türkiye ve Bodrum turizmine, ekonomisine sağladığı katkıların, uluslararası boyutunun ve sadece bir yelken yarışı değil, bir deniz festivali olduğunun altını çizdi.

Binlerce kişi Türkiye’ye akın edecek

Bu alanda Türkiye’de 30 yıldır aralıksız düzenlenebilmiş tek organizasyon olmayı başarmanın gururunu yaşadıklarını belirten The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “The Bodrum Cup bizim için her zaman bir yat yarışından fazlası oldu. Her sene yarattığımız değerlere yenilerini ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Daha ileriye götürmek ama özünden dönmemek sözüyle 25. yılda The Bodrum Cup’ın bayrağını devraldık. 26. yılda hedefimiz İstanbul’da misafir olmaktı ve bu sene 30. yılımıza özel olarak İstanbul etabını rotamıza ekledik. Şimdi İstanbul’dayız ve yeni ufuklara yelken açılıyoruz. Festivalimizin kara etkinliklerine geçen yıl 8.000 kişi katıldı. Denizcilerle oluşturduğumuz sevgi çemberi resmi Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin tanıtımı için kullanıldı. Bodrum’un Türkiye’deki denizcilik tanıtımını üstlendik. Çok büyük bir etkinlik yapıyoruz. Tüm The Bodrum Cup katılımcılarını ve Bodrumluları etkinliğimize bekliyoruz. Biz bu organizasyonun Türkiye’nin yüzü olmasını istiyoruz. Ülkemizin değerlerini yurtdışına tanıtmak için en önemli fırsat. Biz organizasyonumuzun Akdeniz’in en iyi yat yarışı olması hedefiyle ilerliyoruz” dedi.

Hedef daha büyük bir marka olmak

Avrupa’nın en önemli denizcilik organizasyonu olmak için çalıştıklarını vurgulayan The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras da şunları söyledi: “1980’ler mavi yolculuğun yükseliş yıllarıydı, charter yat sayımız her geçen gün artıyordu. Bodrumlu genç bir iş adamı olarak yat işletmeciliği kariyerim sırasında özellikle yabancı müşterilerimizin mavi yolculuktan aldığı hazzın yanında yelken açılmamasından yakınıyorlardı. The Bodrum Cup’ın bu soruna bir çözüm olabileceğini düşündüm. 1989’da 17 yat ile başladığımız yolda, ilerleyen yıllarda yüze yakın yelkenli yatın fotoğrafları artık ülke turizm tanıtımlarında kullanılmaya başlamıştı. İstanbul’da bir fotoğrafımızın olmadığını fark ettik. Bu yüzden bugün burada hep birlikteyiz” dedi.

The Bodrum Cup Komodoru David Dein “Türkiye’yle ve Bodrum’la olan tanışmam eşimin düzenlediği sürpriz bir doğum günüyle başladı. O tatilde bir gulette kaldık ve çok güzeldi. Sonra ben de kendi yatımı aldım. Bodrum’a duyduğum sevgi de böyle başladı. Türkiye ve Bodrum benim ikinci evim gibi. The Bodrum Cup, 30 yıllık tarihi boyunca sürekli büyüyen bir etkinlik. Bu 30 yıllık tarihinin 10 yılına yarışan olarak katıldığım The Bodrum Cup’ın nasıl büyüdüğünü ve organizasyon sırasında oluşan kaliteli dostlukları kendi gözlerimle gördüm. The Bodrum Cup’ın uluslararası bir organizasyon olması, denizcilik sektörüne ve tüm dünyaya sadece organizasyonu temsil ettiğimiz değil, tüm Türkiye’yi ve Türkiye’nin muhteşem tatil bölgelerini temsil ettiğimiz anlamına geliyor. Artık komodoru olarak çok sevdiğim deniz festivalinin büyümesine doğrudan etkim olacağı için çok mutluyum” dedi.

Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad, “Four Seasons Hotels & Resorts markası olarak dünyada misafirlerimizi ayrıcalıklı hissettirmek bize heyecan veriyor. Türkiye’de de 22 yıldır ilk günkü tutkumuzla hizmet veriyoruz, misafirlerimize masalsı deneyimler sunmayı hedefliyoruz. Bu deneyimleri sporla, sanatla, kültür etkinlikleriyle pekiştirerek yeni renkler katmaya ve hayatı daha mutlu ve eğlenceli kılmaya değer veriyoruz. Four Seasons Hotels Istanbul olarak doğa dostu yelken sporunu desteklemek amacı ile, organizasyonun 30. yılında Amerikan Hastanesi gibi değerli bir kurumla yan yana yer aldığımız bu önemli yarış Four Seasons markasının da rotasını izler nitelikte. Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ile İstanbul’dan, dünyanın önde gelen cazibe noktalarından olan Bodrum’a böylesine güzel bir serüveni başlatmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu “Amerikan Hastanesi olarak bir asra yakın süredir kâr amacı gütmeden tıp dünyasına yön veren kurumların başında geliyoruz. Hizmet anlayışımızı sadece sağlıkta değil, spor, kültür-sanat ve eğitim alanına da taşıyarak yaşamın her alanına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sporun da iyileştirme üzerindeki etki ve önemini biliyor, ülkemizin sportif başarı potansiyeline yürekten inanıyor ve bu potansiyelin ortaya çıkarılması için üzerimize düşen görevler olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda, insanları bir araya getiren ve ortak bir heyecanda buluşturan sporun farklı dallarına destek vermeye çalışıyoruz. Amerikan Hastanesi olarak doktorundan hemşiresine ve idari kadrosuna kadar takım ruhuyla yakaladığımız sinerji, bizi sağlık alanında liderliğe taşıyan en önemli unsurumuz oldu. Yelken sporuna baktığımızda, iyi bir takım olmanın bu alanda da başarıyı beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu anlamda da The Bodrum Cup ve Amerikan Hastanesi’nin buluşmasının güçlü bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. 30 yıldır uluslararası boyutta düzenlenen The Bodrum Cup, bir ilki gerçekleştirerek bundan böyle 3 yıl boyunca isim sponsorluğumuzla American Hospital The Bodrum Cup olarak deniz ve yelken sporuna gönül verenlerle buluşacak” dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki yelken tutkunlarını buluşturan organizasyon

Muğla ve Bodrum belediyelerinin uzun zamandır sponsorluklarıyla desteklediği deniz festivali, 30. yılında Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge ile tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin yanında Amerikan Hastanesi ile anlaşarak ismini American Hospital The Bodrum Cup olarak değiştirdi. Koç Grubu, Amerikan Hastanesi dışında Opet, Setur Marinas, Ford Otosan ve Arçelik markasıyla destek oluyor. İstanbul etabının sponsorluğunu ise Four Seasons Hotel üstlendi. Böylece İstanbul’da gerçekleşecek olan etkinliğin ismi de Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge olarak belirlendi. Öte yandan Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğunun yanında Opet, Setur Marinas, Anadolu Sigorta, The Bodrum Edition, Ford Otosan, Barbaros Yachting, Europcar, Nespresso, TAV Passport, Hürriyet, neredekal.com ve Türk Hava Yolları gibi güçlü markaların çok değerli desteklerini aldı.

Bir yarıştan çok daha fazlası: Sosyal sorumluluğu da unutmuyor

Amerikan Hastanesi’nin isim sponsoru olduğu The Bodrum Cup bu sene, 30 yıllık organizasyonun ruhunu taşıyan pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. 23 Ekim’de Metro, Gastronometro ve Arçelik sponsorluğunda gerçekleştirilecek “Mavi Yolculuk Mutfağı” yemek yarışması ile yat mutfaklarında gizli kalmış lezzetler açığa çıkacak. 30. yıla özel olarak organizasyon profesyonel tekne aşçılarını ve The Bodrum Cup katılımcılarını bu etkinlikte yarıştıracak.

Bodrum Sağlık Vakfı Begonvil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören çocuklarla bayrak boyama aktivitesi düzenlenecek. Yarışmaya katılacak yatlar bu bayrakları taşıyacaklar. Sadece bir boyama aktivitesinin ötesinde çocuklar yelkenciliği tanıyarak etkinlik süresince aktivitelere katılacak. American Hospital The Bodrum Cup katılımcıları arzu ederlerse okula bağış yapabilecekler.

The Bodrum Cup Mavi Yolculuğun Sanat Kültürünü Yaşatmaya Devam Ediyor

İlk mavi yolcularımız, Cevat Şakir’in, Azra Erhat’ ın, Bedri Rahmi’nin yıllar önce yazmaya, resmetmeye doyamadığı dantel kıyılarımızı, denizi ve yelkeni, bu sene The Bodrum Cup boyunca değerli sanatçılarımız yorumlayacak. Mavi Yolculuk kültürünü devam ettirmek için farklı alanlarda emek veren The Bodrum Cup, 30. yılında yeni sanat projesini de hayata geçirecek.

Sanatsal tasarım, üretim ve markalaşma konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapan Esmer Erdem’in koordinatörlüğünde ve İstanbul Modern’in katkılarıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında Devrim Erbil, Denizhan Özer, Erkan Özdilek, Mustafa Altıntaş, Setenay Özbek ve Tamer Aydın 13 - 27 Ekim tarihlerinde bizlerle olacak ve The Bodrum Cup ruhunu farklı tekniklerle yansıtacak.

Sanatla yelken sporunun buluşmasından doğan eserlerden elde edilen gelir Türk Eğitim Vakfı’na, Prof. Dr. Galip Beygu İsen-The Bodrum Cup Eğitim Fonuna aktarılacak.