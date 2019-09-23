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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Akdeniz'in derinliklerindeki tank ilgi görüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
23.09.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Akdeniz'in derinliklerindeki tank ilgi görüyor

Antalya Valiliği tarafından Kaş ilçesine getirilerek Güvercin Adası yakınlarında batırılan 1960 model tank, su altı meraklılarını ağırlıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş ilçesine getirilerek Güvercin Adası yakınlarında 2017 yılında batırılan 1960 model tank, su altı meraklılarını ağırlıyor.İki yılı aşkın bir süredir burada bulunan 45 tonluk devasa tank, birbirinden farklı su altı güzelliklerini barındıran Kaş'ın dalış turizmine katkı sunuyor. Birçok deniz canlısının yuvası haline gelen ve yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan ABD yapımı tank, bölgeye gelen dalgıç ve su altı meraklıların en fazla görmek istediği batıklar arasında yer alıyor. Kaş'ta faaliyet sürdüren Barakuda Dalış Merkezi eğitmenlerinden Barış Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSK "emeklisi" tankın yoğun talep gördüğünü söyledi.

Akdenizin derinliklerindeki tank ilgi görüyor

Dalış meraklılarının uğrak yeri

Tankın iki yıl önce yapay resif amacıyla batırıldığını ifade eden Şeker, şöyle konuştu: "Ordudan emekli olmuş bir tank, gerçekten de faydalı oldu. Küçük balıklar içine yuva yapabiliyorlar, dolayısıyla korunaklı oluyor. Canlılığın artışı için faydalı oluyor. İnsanlar için de ilgi çekici oluyor. Su altında tank görmek güzel bir şey. Dalışa meraklı olanların genelde uğrak yeri oluyor. 'Tank batığına dalmak istiyoruz' diyerek geliyorlar."

Ziyaretçilerden Mert Sezer de İstanbul'dan tatil için Kaş'a geldiğini ve tankı görmek için dalış yaptığını anlattı.Dalışta çok güzel bir deneyim kazandığını aktaran Sezer, "İnsan suyun altında öyle çok büyük bir savaş aletini görünce daha fazla heyecanlanıyor. Savaşlar için üretilen bir aletin deniz altındaki canlılara ev sahipliği yapması, onlara hayat veriyor olması çok ilginç bir şeydi. Suyun altında bunu düşündüm ama eşsiz bir tecrübeydi." diye konuştu.

 

 

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