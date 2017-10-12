 Akdamar Adası’na 109 bin turist ziyaret etti

Gevaş İlçesi’nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Özellikle yaz aylarında Van’a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası’na gelen turistlerin büyük çoğunluğu İranlılar’dan oluşuyor.



Tekne ile Akdamar adasına gelen tatilci ve turistler, seyrine doyum olmayan Van Gölü´nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

Özellikle İranlılar’ın ilgi gösterdiği adayı, geçen yıl 82 bin kişi ziyaret ederken, 1 Ocak ile 26 Eylül 2017 tarihleri arasında 109 bin 583 yerli ve yabancı turistin Akdamar adasını ziyaret ettiği belirtidi.







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