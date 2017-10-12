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Seyahat

Akdamar Adası’na 109 bin turist ziyaret etti!

Van Gölü'nde bulunan ve 21 Temmuz 2006'da restore edilerek yılda bir kez farklı tarihlerde ibadete açılan ancak son iki yılda ayin yapılmayan tarihi Akdamar Kilisesi'nin de bulunduğu Akdamar Adası'nı bu yılın ilk dokuz ayında 109 bin 583 tatilci ve turist ziyaret etti. Ada, geçen yıl ise 82 bin kişiyi ağırlamıştı.

DHA
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Gevaş İlçesi’nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Akdamar Adası’na 109 bin turist ziyaret etti

Özellikle yaz aylarında Van’a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası’na gelen turistlerin büyük çoğunluğu İranlılar’dan oluşuyor.
 Akdamar Adası’na 109 bin turist ziyaret etti

Tekne ile Akdamar adasına gelen tatilci ve turistler, seyrine doyum olmayan Van Gölü´nün eşsiz maviliği ortasındaki Akdamar ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor.

Şimdi tam zamanı: Akdamar
Şimdi tam zamanı: Akdamar

Özellikle İranlılar’ın ilgi gösterdiği adayı, geçen yıl 82 bin kişi ziyaret ederken, 1 Ocak ile 26 Eylül 2017 tarihleri arasında 109 bin 583 yerli ve yabancı turistin Akdamar adasını ziyaret ettiği belirtidi.

Akdamar Adası’na 109 bin turist ziyaret etti

Fotoğraflar: Alamy

 

Kaynak: DHA

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Akdamar Adası’na 109 bin turist ziyaret etti!
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