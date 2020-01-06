Merkezde bazÄ± vatandaÅŸlar kayak yaparken bazÄ±larÄ± da kÄ±zakla kaymayÄ± tercih etti. Telesiyeje binerek daÄŸÄ±n bin 700 rakÄ±mlÄ± zirvesine Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar ise gÃ¼neÅŸli havada doyumsuz manzaranÄ±n tadÄ±na vardÄ±. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼ksek kesimlerde bir metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± AkdaÄŸ Kayak Merkezi, Ã¶zellikle hafta sonlarÄ± Samsun'un yanÄ± sÄ±ra Ã‡orum, Giresun, Ordu, Amasya ve Tokat gibi Ã§evre illerden misafirleri aÄŸÄ±rlÄ±yor.

Ailesiyle hafta sonu tatilini geÃ§irmek iÃ§in AkdaÄŸ'a geldiklerini sÃ¶yleyen 14 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet AsÄ±m Ã–zdemir, "Keyifli bir hafta sonu iÃ§in AkdaÄŸ'a geldik. BurasÄ± Ã§ok gÃ¼zel. Samsun'a da Ã§ok yakÄ±n" diye konuÅŸtu.

AkdaÄŸ'a ikinci geliÅŸi olduÄŸunu ifade eden BarÄ±ÅŸ YaÄŸÄ±z ise, "BurasÄ± gÃ¼zel bir yer ama bazÄ± eksiklikler var. Kayak yapanlar ile kÄ±zakla kayanlar aynÄ± bÃ¶lÃ¼mde. Bu insanlar iÃ§in tehlike oluÅŸturuyor. Onun Ã¶nleminin alÄ±nmasÄ± gerekiyor. Ladik, AkdaÄŸ, HamamayaÄŸÄ± ve gÃ¶lÃ¼yle Ã§ok gÃ¼zel bir ilÃ§e." dedi.

Samsun'dan tur ile AkdaÄŸ'a geldiklerini, 5 yÄ±ldÄ±r kayak yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Muhammed Zer ise AkdaÄŸ'Ä±n doÄŸasÄ±yla harika bir yer olduÄŸunu ifade etti. Ã–te yandan, yoÄŸunluk nedeniyle kayak merkezine Ã§Ä±kan yolda araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu.

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