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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ailecek Gökgöl Mağarası'na yerleştiler! Onları görenler çok şanslı çünkü...
Seyahat
DHA
13.05.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Ailecek Gökgöl Mağarası'na yerleştiler! Onları görenler çok şanslı çünkü...

Zonguldak'ta sarkıt ve dikitleriyle turistlerin ilgi odağı olan Gökgöl Mağarası'na alaca baykuş (strix aluco) ailesi yerleşti. Memeli hayvanlar ve kuşlar üzerinde bilimsel çalışmalar yapan Prof.Dr. Mustafa Sözen de baykuş ailesini görüntüledi. Bu durumun ziyaretçiler için önemli bir şans olduğunu ifade eden Prof.Dr. Sözen "Bütün Türkiye'yi dolaşsanız bile bu türü gidince hemen görebileceğiniz ve sesini duyabileceğiniz bu kadar uygun başka bir yer bulamazsınız. Burası artık böyle bir yer…" dedi

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Türkiye'nin 3350 metre uzunluğuyla 10’uncu büyük mağarası olan Zonguldak’taki Gökgöl Mağarası, sarkıt, dikit, sütun, bayrak damlataşı, travertenleri ve yer altı deresiyle ilgi görüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürü Sezgin Örmeci ve Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Sözen, mağarada son günlerde baykuşlar görüldüğü ve ziyaretçilerin korktuğu ihbarı üzerine incelemelerde bulundu.

'Çok görülen bir durum değil'

Ailecek Gökgöl Mağarasına yerleştiler Onları görenler çok şanslı çünkü...

Yapılan incelemede mağara içine anne, baba ve sayısı henüz tespit edilemeyen yavrulardan oluşan alaca baykuş (strix aluco) ailesinin yerleşmiş olduğu tespit edildi. Baykuşları fotoğraflayan Prof.Dr. Mustafa Sözen, alaca baykuşun genellikle ağaç ve kayalıklarla yuvaladığını, mağaralara yerleşmesinin çok karşılaşılan bir durum olmadığını söyledi. Baykuşların insana zarar vermediğini ve korkulacak bir durum olmadığını ifade eden Prof.Dr. Sözen, "Kesinlikle insanlara zarar verebilecek ve korkulması gereken bir tür değildir. Tam aksine mağaranın ekoturizm potansiyelini çok çok yükselten, paha biçilmez bir değerdir. Bu tür çok nadir olmamasına rağmen genelde gece aktif olduğu için kolayca görülemeyecek bir türdür. Bugüne kadar Türkiye'de bulunan 487 kuş türünün 400'e yakınını gördüm ve fotoğrafladım. Buna rağmen bu türü doğada ilk kez bugün burada görebildim. İnanılmaz bir heyecan ve mutluluk yaşadım. Eminim ki bundan sonraki süreçte kuş gözlemcileri de sırf bu değerli türü görmek için buraya gelecektir." dedi.

Ailecek Gökgöl Mağarasına yerleştiler Onları görenler çok şanslı çünkü...

'Ziyaretçiler için önemli bir şans'

Prof.Dr. Sözen, baykuş ailesinin rahatsız edilmeden varlığını ve yuvasını sürdürmesi için mağara girişine bilgilendirme yazısı asacaklarını ifade etti. Bu durumun ziyaretçiler için önemli bir şans olduğunu ifade eden Prof.Dr. Sözen şöyle dedi:

"Alaca baykuşun temel besini farelerdir. Nadiren küçük kuşlar ve kurbağalarla da beslenir. Yapılan bilimsel çalışmalara göre besinlerinin yüzde birini bile yarasalar oluşturmaz. Yani burayı seçmesinin nedeni asla buradaki yarasalarla beslenmek olamaz. Bu yüzden mağaradaki yarasaları tüketiyor gibi bir endişeye kapılmaya gerek yoktur. Geceleri çıkıp çevrede fare avlayacaklardır. Mağarayı ziyaret eden misafirlerin de baykuştan korkmasını gerektirecek bir durum yoktur. Asla insanlara saldırmazlar. Tam aksine burayı ziyaret edince bu türü de görebilecekleri ve sesini duyabilecekleri için ziyaretçiler mutu olsunlar. Bu her zaman bulunabilecek bir şans değildir. Bütün Türkiye'yi dolaşsanız bile bu türü gidince hemen görebileceğiniz ve sesini duyabileceğiniz bu kadar uygun başka bir yer bulamazsınız. Burası artık böyle bir yer. Bunun değerini bilelim ve bu sevimli aileyi burada koruyalım."

 

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