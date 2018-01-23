Ahenk İklimi Edirne

Ahenk; renklerin uyumu gökkuşağıdır, farklı kokulardan oluşan ortak bir kokudur, dört mevsimi bir arada beraber yaşamaktır. Tüm sazları iyi eğitilmiş ehil kimselerden oluşan orkestranın, insanı tedavi eden ve rahatlatan musikisidir. Ahenk toplumda farklılıkların iyi yönetilerek huzur ve barışın sağlanmasıdır. Edirne tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaparak, insanlara ve toplumlara huzur ve barışı sağlayacak sistemlerin kurulduğu şehir olmuştur. Farklı inanç ve düşüncedeki insanların kendi inanç ve düşüncelerini yaşama imkânı bularak, beraber yaşama biçiminin oluşturulduğu, yaşam tarzlarının ve ortak yaşama biçiminin de hukuki ve sosyal kurallarla düzenlendiği huzurlu yaşama alanı olmuştur.

Tarih boyunca; Müslüman, Rum, Ermeni, Musevi ve farklı inanç ve düşüncedeki insanlar kendi inançlarını en iyi şekilde yaşama ve geliştirme imkânı bulmuş, bu anlayışla da toplumsal huzur ve barışa önemli katkılar sunmuştur. Ahenkli iklimin yaşandığı toplumlar gelecek için ümit olmuş, önemli devlet adamları yetiştirmiştir. Edirneli Mehmet olarak kendisini tanıtan, İstanbul Fatihi bu ahenk ikliminin yetiştirdiği devlet adamıdır. Fatih Sultan Mehmet insanlara “Dinin ne, namazın var mı, oruç tutuyor musun?” gibi Allah’ın soracağı sorular sormayacaksınız! İnsanlara “Aç mısın, ne ihtiyacın var, bir sorunun var mı? gibi kulun kula soracağı sorular soracaksınız” diyen yönetim anlayışıyla tarihin derinliklerinden günümüz anlayışına hala ışık tutmaktadır. Günümüzde de ahenk ikliminin devamı için, Edirne’nin tarihten gelen kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasını, korunmasını ve restorasyonunun yapılıp insanlığa sunulmasını kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleriyle beraber çalışmaktayız. Edirne Büyük Sinagogu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yaptırılmış Musevi Cemaati dini tören ve düğün merasimleri için kullanımına ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur. Yine Sv. Georgi Bulgar Kilisesinin bakım onarımı ile ilgili konularda destek olunmaktadır. Köprüler, Su yolları, Çarşılar, Makedon kulesi, Çeşmeler, Tabyalar, Camilerle ve diğer tarihi eserlerin restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca daha önce farklı inanç ve düşüncedeki insanların beraber yaşadığı tarihi Edirne evleri ile ilgili de hem vatandaşların hem de devletin kurumları tarafından

restorasyon çalışmalarına devam edilmektedir. Böylece geçmişte oluşmuş ortak yaşama kültürünün bugün de aynı şekilde devam etmesi ve insanlığa barış ve huzur gelmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile tüm Edirneliler hep beraber gayret göstermektedirler.

Günümüzde de dünya kültür mirası olan Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi Avrupa’nın ve dünyanın önemli Sinagoglarından olan Edirne Büyük Sinagogu, Edirne Sv. Georgi Kilisesi ile farklı inançların beraber bir arada yaşama imkânı bulduğu ve içerisinde farklı renklerin barındığı açık hava amfisidir. Bu yaşam biçimi ile de, gelen misafirlerine ahenkli bir yaşam sunmaktadır.