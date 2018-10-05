Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

1- En ekonomik

Eskiden gemi seyahatlerine ‘zengin işi’ diye bakılırdı. Bugün ise ödediğiniz para karşılığında aldıklarınıza baktığınızda gemi seyahatlerinin ‘en ekonomik tatil’ tarzı olduğunu kolaylıkla söyleyebilirsiniz. Aşağıdaki maddeleri okudukça ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

2- En rahatlatıcı, en keyif verici, en dinlendirici

Stresli bir iş hayatınız var. Her gün düşünmeniz ve çözmeniz gereken birçok sorunla uğraşıyorsunuz. Ve haklı olarak güzel bir tatili hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Ama artık tatilde, düşünme, uğraşma, organize etme, ayarlama gibi stres kaynağı işlerden uzak olmalısınız. Gittiğiniz şehirde nereleri görmelisiniz, oralara nasıl gidilir, neyle gidilir, akşam yemeğini nerede yemelisiniz, yemekten sonra nerede eğleneceksiniz… Bir gemi seyahatinde bunların hiçbirini düşünmenize gerek yok. Hepsi, sizin için seçenekleriyle ayarlanmış durumda. Rahatlayın, tatildesiniz.

3- Her saniyesi dolu dolu bir

Çok kıymetli tatil sürenizin yarısını boşa harcamayın. Gemi seyahatlerinde zamanınızın tamamını dinlenmeye, eğlenmeye ve gezmeye harcayabilirsiniz. Trafik, transfer, otel check-in, valiz boşalt-topla, kargaşa, koşturmaca, uzun zaman kayıpları yok. Gemiye bir kez bindikten sonra artık zamanınızın tamamı kesintisiz keyfe ayırabilirsiniz. Her an, geminin bir yerlerinde, birbirinden farklı aktiviteler ve eğlenceler bulabilirsiniz. Size düşen sadece hangisine katılacağınıza karar vermek.

4- Sabahları yeni bir ülkeye veya yeni bir şehre uyanmanın heyecanı

Mesela İtalyan Riviyerası’nda, Porto Fino’da geçirdiğiniz unutulmaz bir günün ardından ertesi sabah yatağınızda gözlerinizi açtığınızda Cannes sahillerini görmenin keyfini hangi seyahat şekli verebilir ki insana?

Akdeniz, Adriyatik, Batı Avrupa, Kanarya Adaları, Kuzey Avrupa, İngiltere, İzlanda, Miami, Küba, Karayipler, Güney Amerika, Dubai, Hindistan, Uzakdoğu…

İster Hint Okyanusu’nda denize girmeyi düşleyin, isterseniz Kuzey Buz Denizi’nde buzulları ve kutup ayılarını ziyaret etmeyi hayal edin. Dünyanın dört bir köşesindeki, heyecan verici sayısız destinasyona lüks gemilerle gitmeniz mümkün…

5- Dünya mutfağından enfes lezzetler

Gemi seyahatlerinde, dünyanın ünlü mutfaklarından enfes lezzetleri, her akşam, harika restoranlarda, sizin için rezerve edilmiş masalarınızdaki mönülerinizde buluyorsunuz. Üstelik “Hesap kaç para gelir acaba?” diye endişelenmenize de gerek yok… Çünkü hepsi bedava…

6- Denizin huzuru

Neden ‘tatil’ denince akla ilk ‘deniz’ gelir? Çünkü deniz huzurdur, deniz esenliktir. İşte o denizle, tatiliniz boyunca, hep yan yana, hep beraber olursunuz gemi seyahatlerinde. Sabah, güneşin denizin üzerine doğuşunu veya akşamları denize batışını seyrederek, ruhunuzu yıkarsınız gemi seyahatlerinde…

7- Gemi değil, yüzen eğlence şehirleri

‘Gemi’ diyoruz ama aslında ‘yüzen eğlence şehri’ bu gemiler. Bir tatil veya seyahatle ilgili her türlü beklentiyi karşılayan, her şeyin elinizin altında olduğu modern şehirler.

Yürüyüş parkurları, tenis kortları, açık, kapalı havuzlar, jakuziler, zip-line hatları, SPA’lar, fitness salonları, tiyatrolar, showlar, partiler, animasyonlar, renkli dükkânlar, her birinde farklı türde canlı müzik dinleyebileceğiniz barlar, dinlenme salonları, diskolar, kütüphaneler, casinolar…

Gemiden inerken “Acaba keşfedemediğim yer kaldı mı ?” diye sizi düşündürecek kadar zengin bir çeşitlilik bulursunuz bu devasa gemilerde…

8- Ailelerin tatil cenneti

7'den 77'ye herkes düşünülmüş gemilerde. Tabii ki çocuklu aileler de… Çocuk Kulüpleri, aqua parklar, oyun odaları, özel çocuk havuzlarıyla çocuklar için de bir cennet bu gemiler. Dilerseniz çocuğunuzu, uzman bakıcıların bulunduğu kulübe güvenle bırakır, siz de huzurla keyfinize bakabilirsiniz. Hem çocuğunuz mutlu olur, hem de siz…

9- Muhteşem Broadway showları

Gemilerin görkemli tiyatro salonlarında, her akşam muhteşem Broadway tarzı gösteriler izleyebilirsiniz. Operalar, flamenkolar, akrobasi gösterileri, temalı müthiş dans gösterileri. Hiçbirini kaçırmak istemezsiniz. Üstelik yine bedava…

10- Rengârenk kültürler mozaiği

Alman, Fransız, İtalyan, Macar, İsveçli, Koreli, Çinli, Japon, Avustralyalı, İngiliz, İspanyol… 72 milletten insanla karşılaşırsınız bu zengin seyahatte. Yeni, ilginç, renkli dostlar edinir, hayatınızı zenginleştirirsiniz…

Biz 10 neden saydık ama siz bir 10 neden daha koyabilirsiniz ilk gemi seyahatinizden sonra…

Biliyoruz, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ama hayattan vazgeçmeyeceğiz elbette…

Seyahate harcanan para insanın canını sıkmaz...

Çünkü,

“Seyahat, insanların para harcayarak zenginleştikleri tek şeydir…”

Korku komedi ile dopdolu bir hafta başlıyor!