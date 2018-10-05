Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden
Seyahat
Erdoğan Özen
05.10.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

Seyahatlerinde kurvaziyer gemilerini tercih edenlerin sayısı tüm dünyada giderek artıyor. Gemi seyahatlerine olan ilgi son 45 yılda tam 50 kat artmış.Sürekli artan talep nedeniyle, gemi turizm piyasasının devleri de milyarlarca dolarlık yeni gemi yatırımları yapıyor, her yıl dünya denizlerine teknoloji harikası yeni süper gemiler iniyor. Örneğin, sadece MSC Cruises‘ın 2017-2026 arasında denize indireceği toplam 13 yeni gemi için ayırdığı para yaklaşık 11 milyar dolar. Peki  nedir gemi seyahatlerini yüzyılın seyahat trendi haline getiren nedenler? İşte cruise seyahatlerini patlatan 10 neden...

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1- En ekonomik 

Eskiden gemi seyahatlerine ‘zengin işi’ diye bakılırdı. Bugün ise ödediğiniz para karşılığında aldıklarınıza baktığınızda gemi seyahatlerinin ‘en ekonomik tatil’ tarzı olduğunu kolaylıkla söyleyebilirsiniz. Aşağıdaki maddeleri okudukça ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. 

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

2- En rahatlatıcı, en keyif verici, en dinlendirici 

Stresli bir iş hayatınız var. Her gün düşünmeniz ve çözmeniz gereken birçok sorunla uğraşıyorsunuz. Ve haklı olarak güzel bir tatili hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Ama artık tatilde, düşünme, uğraşma, organize etme, ayarlama gibi stres kaynağı işlerden uzak olmalısınız.  Gittiğiniz şehirde nereleri görmelisiniz, oralara nasıl gidilir, neyle gidilir, akşam yemeğini nerede yemelisiniz, yemekten sonra nerede eğleneceksiniz… Bir gemi seyahatinde bunların hiçbirini düşünmenize gerek yok. Hepsi, sizin için seçenekleriyle ayarlanmış durumda.  Rahatlayın, tatildesiniz.

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

3- Her saniyesi dolu dolu bir 

Çok kıymetli tatil sürenizin yarısını boşa harcamayın. Gemi seyahatlerinde zamanınızın tamamını dinlenmeye, eğlenmeye ve gezmeye harcayabilirsiniz. Trafik, transfer, otel check-in, valiz boşalt-topla, kargaşa, koşturmaca, uzun zaman kayıpları yok. Gemiye bir kez bindikten sonra artık zamanınızın tamamı kesintisiz keyfe ayırabilirsiniz. Her an, geminin bir yerlerinde, birbirinden farklı aktiviteler ve eğlenceler bulabilirsiniz. Size düşen sadece hangisine katılacağınıza karar vermek.

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

4- Sabahları yeni bir ülkeye veya yeni bir şehre uyanmanın heyecanı

Mesela İtalyan Riviyerası’nda, Porto Fino’da geçirdiğiniz unutulmaz bir günün ardından ertesi sabah yatağınızda gözlerinizi açtığınızda Cannes sahillerini görmenin keyfini hangi seyahat şekli verebilir ki insana? 
Akdeniz, Adriyatik, Batı Avrupa, Kanarya Adaları, Kuzey Avrupa, İngiltere, İzlanda, Miami, Küba, Karayipler, Güney Amerika, Dubai, Hindistan, Uzakdoğu…
İster Hint Okyanusu’nda denize girmeyi düşleyin, isterseniz Kuzey Buz Denizi’nde buzulları ve kutup ayılarını ziyaret etmeyi hayal edin. Dünyanın dört bir köşesindeki, heyecan verici sayısız destinasyona lüks gemilerle gitmeniz mümkün…

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

5- Dünya mutfağından enfes lezzetler

Gemi seyahatlerinde, dünyanın ünlü mutfaklarından enfes lezzetleri, her akşam, harika restoranlarda, sizin için rezerve edilmiş masalarınızdaki mönülerinizde buluyorsunuz. Üstelik “Hesap kaç para gelir acaba?” diye endişelenmenize de gerek yok… Çünkü hepsi bedava…

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

6- Denizin huzuru

Neden ‘tatil’ denince akla ilk ‘deniz’ gelir? Çünkü deniz huzurdur, deniz esenliktir. İşte o denizle, tatiliniz boyunca, hep yan yana, hep beraber olursunuz gemi seyahatlerinde. Sabah, güneşin denizin üzerine doğuşunu veya akşamları denize batışını seyrederek, ruhunuzu yıkarsınız gemi seyahatlerinde…

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

7- Gemi değil, yüzen eğlence şehirleri

‘Gemi’ diyoruz ama aslında ‘yüzen eğlence şehri’ bu gemiler. Bir tatil veya seyahatle ilgili her türlü beklentiyi karşılayan, her şeyin elinizin altında olduğu modern şehirler.
Yürüyüş parkurları, tenis kortları, açık, kapalı havuzlar, jakuziler, zip-line hatları, SPA’lar, fitness salonları, tiyatrolar, showlar, partiler, animasyonlar, renkli dükkânlar, her birinde farklı türde canlı müzik dinleyebileceğiniz barlar, dinlenme salonları, diskolar, kütüphaneler, casinolar…
Gemiden inerken “Acaba keşfedemediğim yer kaldı mı ?” diye sizi düşündürecek kadar zengin bir çeşitlilik bulursunuz bu devasa gemilerde…

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

8- Ailelerin tatil cenneti
7'den 77'ye herkes düşünülmüş gemilerde. Tabii ki çocuklu aileler de… Çocuk Kulüpleri, aqua parklar, oyun odaları, özel çocuk havuzlarıyla çocuklar için de bir cennet bu gemiler. Dilerseniz çocuğunuzu, uzman bakıcıların bulunduğu kulübe güvenle bırakır, siz de huzurla keyfinize bakabilirsiniz. Hem çocuğunuz mutlu olur, hem de siz…

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

9- Muhteşem Broadway showları

Gemilerin görkemli tiyatro salonlarında, her akşam muhteşem Broadway tarzı gösteriler izleyebilirsiniz. Operalar, flamenkolar, akrobasi gösterileri, temalı müthiş dans gösterileri. Hiçbirini kaçırmak istemezsiniz. Üstelik yine bedava…

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

10- Rengârenk kültürler mozaiği

Alman, Fransız, İtalyan, Macar, İsveçli, Koreli, Çinli, Japon, Avustralyalı, İngiliz, İspanyol… 72 milletten insanla karşılaşırsınız bu zengin seyahatte. Yeni, ilginç, renkli dostlar edinir, hayatınızı zenginleştirirsiniz…

Cruise seyahatlerini patlatan 10 neden

Biz 10 neden saydık ama siz bir 10 neden daha koyabilirsiniz ilk gemi seyahatinizden sonra…

Biliyoruz, sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ama hayattan vazgeçmeyeceğiz elbette…

Seyahate harcanan para insanın canını sıkmaz...

Çünkü,

“Seyahat, insanların para harcayarak zenginleştikleri tek şeydir…”

 

 

Korku komedi ile dopdolu bir hafta başlıyor!

Korku komedi ile dopdolu bir hafta başlıyor!Anlatanadam vizyon filmlerini izleyicinin tarafını tutarak yorumlamaya devam ediyor…
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