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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ağrı'nın gözbebeği İshak Paşa Sarayı dört yılın rekorunu kırdı
Seyahat
Anadolu Ajansı
08.02.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Ağrı'nın gözbebeği İshak Paşa Sarayı dört yılın rekorunu kırdı

Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı, 2018 yılında 121 bin 94 turistle son 4 yılın rekorunu kırdı.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı, son dört yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Osmanlı eserleri arasında bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığının çevre düzenlemesi projesi ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirmesi yapılan Doğubayazıt Belediyesinin çalışmalarıyla her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırıyor.

Ağrının gözbebeği İshak Paşa Sarayı dört yılın rekorunu kırdı


"Medeniyetler geçidi'' olarak nitelendirilen bölgede Lale Devri'nde inşa edilen ve Topkapı'dan sonra ülkedeki en büyük saray olan, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihi özelliğiyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çeken İshak Paşa Sarayı, özellikle son yıllarda bölgede sağlanan huzur ortamının da etkisiyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı. Yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de turistlerin akınına uğrayan İshak Paşa Sarayı, kar örtüsü içerisindeki güzellik ve zarafetiyle ziyaretçilerine bu mevsimde de adeta görsel bir şölen sunuyor.

Ağrının gözbebeği İshak Paşa Sarayı dört yılın rekorunu kırdı



SARAY 2018'DE 121 BİN 94 ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Heybeti ve güzelliğiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshak Paşa Sarayı, bu özellikleriyle 2018 yılında turist rekorunu da kırdı. 2014 yılında 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan, ardından bölgedeki olumsuzluklar nedeniyle ziyaretçi sayısı 2015'te 44 bin 603'e gerileyen İshak Paşa Sarayı, tüm çalışmalara rağmen 2016 yılında ancak 57 bin 175 kişi ağırlayabildi. Gerek bölgede sağlanan huzur, gerekse yapılan yatırımlarla tekrar eski günlerine dönmenin sinyalini veren İshak Paşa Sarayı, 2017 yılında 92 bin 830 turist sayısı ile 2014 yılı seviyelerine çıkabildi. 2018 yılında ise önemli bir çaba sergilenmesi ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere bir dizi çalışmaya tabi tutulan saray, 121 bin 94 yerli ve yabancı turist ağırlamayı başardı.

Ağrının gözbebeği İshak Paşa Sarayı dört yılın rekorunu kırdı


"500 YIL ÖNCE KULLANILAN KALORİFER SİSTEMİ İLGİ ÇEKİYOR"

Turizm acentesi sahibi ve rehber Mehmet Çeven, yaptığı açıklamada, saraya her geçen gün artan ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi. Sarayın en fazla yerli turistler tarafından ziyaret edildiğini ancak sarayı gezmeye yabancı turistlerin daha fazla zaman ayırdığını anlatan Çeven, şöyle konuştu: "Normalde yerli turist sarayın içerisine girdiği zaman 1-1,5 saat girip çıkıyor ama yurt dışından gelen turistler gördükleri karşısında 4-5 saate yakın zamanını buraya veriyor. Genelde sarayda yabancı turistlerin ilgisini çeken burada ilk kalorifer sisteminin kullanılması. 500 yıl önce sarayda kalorifer sistemi kurulmuş. Aslında dünyada birçok saray var ama burada bu sistemin kullanılması onların çok ilgisini çekiyor. Ayrıca rakım olarak da ilgi çekiyor saray. Şu an 2200 rakımdayız ve sarayın gerek bulunduğu konumu, gerek kalorifer sistemini gördükten sonra tekrar arkadaşıyla gelmek isteyen turistler oluyor"

Ağrının gözbebeği İshak Paşa Sarayı dört yılın rekorunu kırdı


İZMİRLİ ÖĞRENCİLER SARAYA HAYRAN KALDI

İzmir Ege Üniversitesinden Van'a geziye gelen 17 kişilik kafile de bölgenin önemli eserlerinden biri olan sarayı görmek için Doğubayazıt ilçesine geldi. Sarayı gezerek rehberler eşliğinde tarihi hakkında daha fazla bilgi alan öğrenciler, sarayın görkemi ve güzelliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ağrının gözbebeği İshak Paşa Sarayı dört yılın rekorunu kırdı


Üniversite öğrencisi Serdar Çelik, sarayı daha küçük bir yapı olarak düşündüğünü ancak gördüğü manzara karşısında mutlu olduğunu ifade etti. Çelik, "Sadece Van'a geldik ama İshak Paşa Sarayı'nı görmek için de buraya geldik. Bizim milli kültürümüz bu. Sahip çıkmalı, görmeliyiz burayı. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Ege Üniversitesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde okuyan Ilgın Şentürk de sarayı çok güzel bulduğunu belirterek "Bence daha fazla öne çıkarılmalı. Buraya Ağrı merkezden servisler kaldırılmalı bence. Buraya gelmeden önce sarayın sadece manzarası hakkında bir fikrimiz vardı ama kesinlikle bu kadar güzel bir mimari beklemiyorduk" dedi.

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