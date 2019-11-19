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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar güzelliği
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA
19.11.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar güzelliği

Yurdun en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın eteklerindeki İrem Bağları, sonbaharın sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

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Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Sahip olduğu 5 bin 137 metre rakımıyla yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın eteklerindeki İrem Bağları, onlarca farklı türden meyve ağacı ve söğüt ile kavakları barındırıyor. Sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızıya bürünen ağaçların renk cümbüşü oluşturduğu bölge, doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer almaya başladı.

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağlarında sonbahar güzelliği


"Buralar doğanın her güzelliğini barındırıyor"

Türkiye'nin en kurak alanlarından Ağrı Dağı eteklerindeki çorak arazilerin ortasında bulunan bağlar, sunduğu eşsiz sonbahar manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Bölgenin gönüllü olarak tanıtımını yapan Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü Başkanı Muhammed Akkuş, İrem Bağları'nın sonbaharın birbirinden güzel tonlarıyla görülmeye değer güzelliklere sahne olduğundan bahsetti. İrem Bağları'nın her mevsim görülmesi gereken doğal bir zenginlik olduğunu belirten Akkuş, "İlkbahar ve yazda olduğu gibi sonbaharda da adeta büyülüyor. Fotoğraf ve gezi meraklılarının ilgi odağı durumunda çünkü her köşesi ayrı bir cennet, ayrı bir güzellik. Buralar doğanın her güzelliğini barındırıyor" dedi.

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağlarında sonbahar güzelliği


Bölgeye düzenledikleri her gezide farklı bir güzellikle karşılaştıklarını anlatan Akkuş, "Her defasında yeni yerler keşfediyoruz ve bunlar adeta büyülüyor. Burası doğa harikası. Yaprakların sararması, dereler, yolların yapraklarla kaplanması ayrı bir güzellik sunuyor. Buraya gelenler çok mutlu oluyor. Bu manzaraları izlemek, böyle bir doğada gezmek çok farklı bir deneyim" diye konuştu.

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağlarında sonbahar güzelliği


"Fotoğraf meraklıları için eşsiz bir yer"

Akkuş, İrem Bağları'nın özellikle son yıllarda büyük üne kavuştuğunu ve ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını dile getirdi. Turistlerin gruplar halinde bölgeye geldiğini söyleyen Akkuş, "Her hafta sonu İrem Bağları'nda yürüyüşler düzenliyoruz. Bisiklet turlarımız ve safarilerimiz oluyor. Grupları özellikle İrem Bağları'na getiriyoruz. Burayı görenler adeta mest oluyor, özellikle fotoğraf meraklıları için eşsiz bir yer" ifadelerini kullandı. Fotoğraf sanatçısı Mert Ekmekçi de fotoğraf tutkunlarıyla bölgede çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı. Ekmekçi, İrem Bağları'nın fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez adreslerinden olduğunu aktardı.

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağlarında sonbahar güzelliği


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