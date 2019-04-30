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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.04.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

İlkbaharda Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ adı verilen ters laleler, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

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Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde mezarlıkta yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ adı verilen ters laleler, büyüleyici güzellikleri ile yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor. Birçok inanış ve kültürde efsanelere konu olan ters lalelerin yoğun yetiştiği mahalle, görsel şölene tanıklık etmeleri için yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor.

Ağlayan gelin görsel şölen sunuyor

"Ters laleler doğa turizmine değer katıyor"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, ters lalelerin bölgeye özgü endemik bir tür olduğunu söyledi. Van'ın yanı sıra Muş ve Hakkari'de de yoğun olarak yetişen ters lalelerin doğa turizmi açısından önemli olduğunu belirten Aktuğ, şunları kaydetti:

Ağlayan gelin görsel şölen sunuyor

"Gevaş ilçemizdeki köylerde ilkbaharda ters laleleri görmek mümkün… Bölgemizdeki tarihi ve turistik mekânları görmeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz ters lalelere de ilgi duyuyor. Tarihte birçok medeniyetin de sembol olarak kullandığı ters laleler gerçekten doğa turizmine değer katıyor. Bölgemize gelen insanların ters laleleri de görmelerini istiyoruz. Buradaki güzellikleri görmeden ayrılmak eksik kalır."

Ağlayan gelin görsel şölen sunuyor

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