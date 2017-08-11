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Seyahat

Ağaçları kesmek yerine evini uzatmayı seçti!

Mimar Sebastián Irarrazaval Şili’de doğaya zarar vermeden bir ev inşa etti. Evi tasarlarken temel amacı ise; ağaçlara dokunmamaktı. İşte mimarisiyle doğa dostu olan o ev….

Hürriyet Haber
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Mimar Sebastián Irarrazaval, Şili’de yapacağı ev için doğanın dengesini bozmamak için adeta ince eleyip sık dokudu.

Ağaçları kesmek yerine evini uzatmayı seçti

Çünkü Irarrazaval, manzara yaratmak için ağaçları kesmenin bir katliam olduğu düşüncesindeydi.

Ağaçları kesmek yerine evini uzatmayı seçti

Hem muhteşem bir ev tasarlayıp hem de doğaya zarar vermeme fikri elbette zor oldu. Bunu yaparken de ağaçlara asgari düzeyde zararı olan bir yöntem bulundu.

Ağaçları kesmek yerine evini uzatmayı seçti

Bir yamacın üzerine inşa edilen ev, kademeli olarak aşağı uzanacak biçimde yerleştirildi. Bunun yanında, çok sayıda pencereyle donatılan ev, Güneş ışığından maksimum verimle faydalanabilmeyi sağlıyor.

Ağaçları kesmek yerine evini uzatmayı seçti

Yaratıcı tasarıma sahip olan evin, üç cephesiyle denizi gören muhteşem bir oturma salonu var. Evin ısı ihtiyacı ise şöminelerce karşılanıyor.

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Ağaçların arasında zaman geçirmek isteyenler için ise dışarıya açılan bir veranda var.

Ağaçları kesmek yerine evini uzatmayı seçti

Tahta yapıya sahip olan ev, geceleri ise adeta ormanı aydınlatan bir fener görünümü sunuyor.Son olarak ise bu muhteşem evin tadını sıcak bir kahve eşliğinde kitabınızla taçlandırabilirsiniz.

Ağaçları kesmek yerine evini uzatmayı seçti

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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Ağaçları kesmek yerine evini uzatmayı seçti!
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