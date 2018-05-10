Ağaçlar arasında bir çadır: Sky-Pod
İlginç tasarımı ile farklı bir deneyim yaşama şansı Sky-Pod bir çadır… Ama bu çadır ormanın büyüsünü ve derin etkilerini hissedebilmemize olanak sağlıyor…
Ağaca asılabilen Sky-Pod çadırı, askeri özellikleri içeriyor. Ultra dayanıklı malzemeler ile üretilen Sky-Pod, 2.1 m çapı ile iki yetişkinin rahatça barınabilmesine olanak sağlıyor.
Ağaca bu kadar kolay asılabilen bir tasarım daha öncesinde üretilmedi. Tasarımında Victoria döneminde kadınların giydiği tel çemberli etekler yani alt fotoğrafta gördüğünüz krinolin’den ilham alınmış.
İşte bu çadırın tasarımında ilham tamamen bu eteklerden alınmış.
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