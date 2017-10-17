Ağacın etrafında kurulu sıra dışı otel : Wollemi Ağaç Ev

Yaptığı mağara evler ve ağaç yapılarla dikkat çeken mimar Lionel Buckett tarafından inşa edile yapı, doğallıyla dikkat çekiyor. Derme çatma görüntüsüyle çok sağlam olmadığı hissine kapılsanız da, yapı bölgenin büyük orman yangınlarına da dayanıklı olarak inşa edilmiş.







Buckett ortaya çıkardığı bu harika ağaç evle ilgili, “Ağaç evler herkese heyecan verir. Çünkü onlar çocukluk hayalidir.” diyor. Mimar, evi etrafına inşa edeceği iyi bir ağaç bulmak için çok uğraştığını belirtiyor.







“Hem uzun süre kalacak hem de manzarası güzel bir ağaç aradım. Buranın manzarası harika.” diyor. Wollemi'nin televizyon sisteminin de olduğunu söyleyen Buckett, “Gerçi şimdiye kadar burada kimse televizyon sormadı.” diye de ekliyor.









