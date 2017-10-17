« Hürriyet.com.tr
HaberlerSeyahatAğacın etrafında kurulu sıra dışı otel : Wollemi Ağaç Ev
image
Seyahat

Ağacın etrafında kurulu sıra dışı otel : Wollemi Ağaç Ev

Avustralya’da Blue Mountains adlı sıradağlarda yer alan 'Wollemi Ağaç Ev Otel', bir ömür bakmak isteyeceğiniz türden... Yaptığı mağara evler ve ağaç yapılarla dikkat çeken mimar Lionel Buckett tarafından inşa edile yapı, doğallıyla dikkat çekiyor. İşte o sıra dışı otel...

Hürriyet Haber
X

Yaptığı mağara evler ve ağaç yapılarla dikkat çeken mimar Lionel Buckett tarafından inşa edile yapı, doğallıyla dikkat çekiyor. Derme çatma görüntüsüyle çok sağlam olmadığı hissine kapılsanız da, yapı bölgenin büyük orman yangınlarına da dayanıklı olarak inşa edilmiş. 

Ağacın etrafında kurulu sıra dışı otel : Wollemi Ağaç Ev

Buckett ortaya çıkardığı bu harika ağaç evle ilgili, “Ağaç evler herkese heyecan verir. Çünkü onlar çocukluk hayalidir.” diyor. Mimar, evi etrafına inşa edeceği iyi bir ağaç bulmak için çok uğraştığını belirtiyor. 

Ağacın etrafında kurulu sıra dışı otel : Wollemi Ağaç Ev

“Hem uzun süre kalacak hem de manzarası güzel bir ağaç aradım. Buranın manzarası harika.” diyor. Wollemi'nin televizyon sisteminin de olduğunu söyleyen Buckett, “Gerçi şimdiye kadar burada kimse televizyon sormadı.” diye de ekliyor.

Ağacın etrafında kurulu sıra dışı otel : Wollemi Ağaç Ev
Ağacın etrafında kurulu sıra dışı otel : Wollemi Ağaç Ev

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiAvustralyaAvustralyaAvustralyaBlue MountainsWollemi Ağaç Ev Otel
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Ağacın etrafında kurulu sıra dışı otel : Wollemi Ağaç Ev
GezginGezgin
Norveç’in en büyük serveti: Fiyordlar
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyanın en ilginç 10 festivali
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Yerin 30 kat altına yapılacak en gizemli yolculuk: Cennet-Cehennem çökükleri
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Zamanın unuttuğu son avcı toplayıcı kabile: Hadza
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Herkül ve Amazon Kadınlarının adası: Giresun Adası

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Avustralya