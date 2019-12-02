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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Afyonkarahisar'daki hazan güzelliği büyülüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
02.12.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'daki hazan güzelliği büyülüyor

Erkmen Göleti'nin çevresi, Sultandağı'ndaki kiraz ve vişne bahçeleri ile Eber Gölü'nün etrafındaki renkler hayranlık uyandırıyor.

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Termalin başkenti olarak da anılan Afyonkarahisar'da, sonbaharın son günlerinin yaşandığı bu günlerde hazanın farklı renkleri görenleri büyülüyor. Sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı Erkmen beldesinde dağların yüksek noktaları, beldedeki göletin çevresi güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor. Sultandağı ilçesindeki kiraz ve vişne bahçelerinde yaşanan renk cümbüşü ziyaretçileri farklı diyarlara götürürken, Türkiye'nin 12. tatlı su kaynağı Eber Gölü'ndeki sarı kamışlar, mavi ve yeşilimsi su ise adeta görsel şölen sunuyor.

Afyonkarahisardaki hazan güzelliği büyülüyor

"Doğayı görmek, solumak gerekiyor"

Doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazan mevsimi renklerinin, doğanın uykuya geçiş sürecinin öncesi olduğunu söyledi. "Hatta bir söz vardır; 'Diğerleri mevsimdir, hazan, sonbahar bir sanattır' diye ifade edilir." diyen Yılmaz, sonbaharda doğanın bütün renklerini ortaya koyduğunu vurguladı. Erkmen Göleti'nin üst sırtında sarıdan yeşile, kırmızıdan turuncuya birçok rengi iç içe görmenin mümkün olduğuna değinen Yılmaz, buranın insana ayrı bir huzur verdiğini söyledi.

Afyonkarahisardaki hazan güzelliği büyülüyor

Yılmaz, "Şehirleşmeyle insan hayatının doğadan, doğal olandan ne kadar uzaklaştığını görüyoruz. Buraya geldiğinizde nefes alıyorsunuz. Doğayı görmek, solumak gerekiyor. Kimi ağaçlar hala yeşil. Diğer ağaçlar kirazlar, vişneler yavaş yavaş bir uyku dönemine geçtiği için sararıp kızarmış. Hatta yapraklarda, o damarda farklı renkleri kırmızıyı, yeşili, sarıyı iç içe bulmak da mümkün." ifadelerini kullandı. Ziyaretçilerden Tarık Kahya da sonbahar aylarında Erkmen Göleti'ne çıkarak doğada huzur bulduğunu kaydetti.

Kahya, "Burası, şehirden uzak zirvede bir yer. Buradaki renkler harika, yeşili, sarısı aradığınız bütün renkler burada. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum." diye konuştu. Eber Gölü'nde rehberlik yapan Kadir Ateş de Türkiye'nin birçok şehrinden fotoğrafçıların görsel şöleni çekmek için göle ilgi gösterdiğini kaydetti. Ateş, "Göl, sonbaharın sonlarına yaklaştığımızda görsel güzelliğini tüm ihtişamıyla insanlara sunuyor." dedi.

 

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