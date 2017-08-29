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Afrika'nın Avrupa'ya açılan penceresi

Cebeli Tarık Boğazı'nın esintisinin hissedildiği bölgede, doğal güzelliğiyle büyüleyen Herkül Mağarası, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İspanya'ya sadece 14 kilometrelik mesafede yer alan Fas'ın Avrupa'ya en yakın kenti Tanca'daki mağara, adeta Afrika'nın Avrupa'ya açılan bir penceresi vazifesi görüyor.

AA
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Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in buluşma noktasında yer alan Fas'ın Tanca kentindeki Herkül Mağarası, sahip olduğu doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Cebeli Tarık Boğazı'nın esintisinin hissedildiği bölgede, doğal güzelliğiyle büyüleyen mağara, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. İspanya'ya sadece 14 kilometrelik mesafede yer alan Fas'ın Avrupa'ya en yakın kenti Tanca'daki Herkül Mağarası adeta Afrika'nın Avrupa'ya açılan bir penceresi vazifesi görüyor. Yerin yaklaşık 30 metre altında yer alan heykeller, taş ve seramik aletler gibi keşfedilmiş eserleri de barındıran Herkül, aynı zamanda Afrika'nın en büyük mağarası olma özelliği de taşıyor.

Afrikanın Avrupaya açılan penceresi

Yunan mitolojisine dayanan geçmiş

Duvarlarındaki eski Yunan mitolojisine ait figürlerle ziyaretçilerine geçmişten hikayeler fısıldayan mağara, insanları binlerce yıllık bir yolculuğa çıkarıyor. Afrika ile Avrupa kıtalarının oluşumuna dair anlatılan mitolojik hikayeler, doğa harikası mağaraya olan ilgiyi daha da artırıyor.

Afrikanın Avrupaya açılan penceresi

Söz konusu hikayelerden birinde mağaranın Afrika kıtası haritasını andıran kapısının, Yunan mitolojisinin en ünlü kahramanlarından Herkül'ün darbesiyle açıldığı anlatılıyor. Hikayeye göre, mağarada hapsedilen Herkül, çıkmak için duvara vuruyor ve orada bir delik açılıyor, Afrika ve Avrupa kıtaları da bu darbenin etkisiyle meydana geliyor.

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Neptün'ün oğlu Atlas'ın üç kızının altın elma yetişen bir bahçede yaşadığı ve bu bahçeyi bir canavarın koruduğundan söz edilen bir başka hikayede ise Herkül'ün savaşarak canavarı öldürdüğü, bu sırada vurduğu bir darbeyle dağın ikiye yarıldığı böylece Akdeniz'in mavi sularının Atlas Okyanusu'nun yeşil sularıyla buluşması sonucu Avrupa ve Afrika kıtalarının oluştuğundan bahsediliyor.

Siyasilerin ve sanatçıların da ilgi odağı

Mağarada turistlere rehberlik eden Ahmed el-Haşti, AA muhabirine Herkül Mağarası'na siyasiler ve sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiğini anlattı. Haşti, mağaranın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ile Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ile ABD'li yazar Paul Bowles gibi pek çok ünlü isim tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Afrikanın Avrupaya açılan penceresi

Haşti, "Selman bin Abdulaziz, Kral olana kadar neredeyse yılda iki veya üç defa Herkül Mağarası'na yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan evinde tatil yapmaya gelirdi." dedi.

Sığınak görevi görüyor

Mağaranın tarihinin M.Ö 2500 yıl öncesine Fenikeliler ve Romalılar dönemine uzandığını hatırlatan Haşti, Herkül Mağarası'nın o dönemlerde yaşayanlar için günlük hayatlarını geçirdikleri bir sığınak olarak kullanıldığını dile getirdi.
Araştırmacılar, 1906'da keşfedilen mağaranın Romalılardan bu yana un değirmeni olarak kullanıldığını da aktarıyor.

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Kaynak: AA

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