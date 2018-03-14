Afrika ve Orta Doğu'da görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriAfrika ve Orta Doğu'da görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası
Seyahat Afrika ve Orta Doğu'da görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Dünyaca ünlü seyahat yazarından övgü! “Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli”

Afrika ve Orta Doğu'da görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası
Seyahat
Hürriyet Haber
14.03.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Afrika ve Orta Doğu'da görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Dünyada UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış bir çok yer bulunuyor. Ama bunların arasında öyle yerler var ki gördüğünüzde hayran kalacaksınız. İşte dünya’nın en çok Unesco Dünya Mirası gezme rekorunun sahibi olan Atila Ege’nin belirlediği Afrika ve Orta Doğu’da mutlaka görülmesi gereken 10 yer…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bandiagara Uçurumu, Mali

Batı Afrika’da bulunan bu ilginç bölgede bulunan köyler, 300 metrelik uçurumun ortasında kum evler inşa edilerek oluşmuş durumda. Hiçbir modern alt yapı bulunmayan bölgede, tarih ve efsaneler genç nesillere duvar resimleri ile aktarılmış durumda bulunuyor.

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Petra, Ürdün

Başkent Amman’dan 240 kilometre mesafede olan ve taşların rengi yüzünden “kırmızı gül” olarak anılan şehirde  tapınaklar, tiyatrolar, kemerli sokaklar bulunuyor. Bu tarihi ve kültürel açıdan birçok özel esere ev sahipliği yapan yerde  genişliği sadece birkaç metre olan 2000 yıllık kilden su boruları bile görülebiliyor.

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Socotra Adası, Yemen

Yemen'e bağlı Sokotra adası, izole yapısı nedeniyle kendine özgü sayılabilecek bir bitki örtüsü habitatına sahip. Bu da onun insanlar arasında "Uzaylı ada" olarak anılmasına sebep oluyor. Bu ilginç adada başka yerde rastlayamayacağınız türden tuhaf bitkiler mevcut. Ada hakkında en ilginç olan teorilerden biride Sözgelimi İncil'de Hz. Adem'in yasak elmaya ulaştığı Aden Bahçesinin aslında bu ada olduğu.

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Lalibela, Etiyopya

Yaklaşık 15.000 kişilik nüfusuyla Etiyopya'nın kuzeyinde Lasta dağları arasında yer alan Lalibela şehri, 10. ve 13. yüzyıllar arasında ülkeyi yöneten Zagwe hanedanına başkentlik yapmış bir yer. Önceleri Roha olarak anılan ancak daha sonraları hanedanın en tanınmış üyelerinden birisi olarak kabul edilen ve 12. yüzyılda ülkeyi yöneten Kral Lalibela'nın adıyla anılan şehir, ortaçağdan kalma, kayalara oyulmuş 11 adet kilisesi ile ünlenmiş durumda.

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Zimbabwe Ulusal Anıtı, Zimbabwe

Bir zamanlar devler diyarı olarak anılan bu bölgede çevreye yayılmış granit bloklar, muhteşem kayalar ve taş yapılar bulunuyor. Masvingo şehrinden 30 kilometre mesafede olan anıttaki taşlar dar geçit ve labirentler oluşturuyor ve üç farklı bölgede yayılmış durumdalar.

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Victoria Şelaleleri, Zambiya ve Zimbabwe

Zambiya ve Zimbabwe sınırını belirleyen Zambezi Nehrinde olan  bu şelaleden çıkan ses kırk kilometre mesafeden duyulduğu ve su buharı da görüldüğü için, zamanında yerliler “Kükreyen Duman” adını vermiş. Burası görenlerin ‘inanılmaz’ diye nitelendirdiği bir yer…

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Ngorongoro Krateri, Tanzanya

Volkanik kraterin oluşturduğu bu doğa harikası kıtanın en verimli vadisi olması sebebiyle siyah gergedan, fil, aslan, kaplan, çita, zebralara ilave dört yüz çeşit kuşun görülebildiği bir vaha durumunda.

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

El Jem, Tunus

Tunus merkezindeki köyü önemli kılan bu yapı Roma imparatorluğu döneminden kalan bir tiyatro. Üçüncü yüzyılda inşa edilen ve günümüze kadar sağlam kalmayı başarmış El Jem görenleri büyüleyen bir yer…

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Giza Piramitleri, Mısır

Gize Piramitleri, Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri olup isimlerini yaptıran firavunlar tarafından almışlar. Tahmini olarak M.Ö 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapılan bu anıtsal kompleks, Dünyanın yedi harikasından biri olup, bu yedi harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eser durumunda.

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Persepolis, İran

Günümüz Şiraz şehrine 50 kilometre mesafede olan Persepolis, altıncı yüzyılda inşa edilmiş ve sonraki zamanlarda eklemeler yapılarak büyütülmüş bir yer. 1930’a kadar kum ve toz altında kalan şehrin kalıntılarda görülen ihtişamlı merdivenler, rölyefler, heykeller ve yapılar ne kadar büyük bir uygarlık olduğunun göstergesi.

Afrika ve Orta Doğuda görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Afrika ve Orta Doğu'da görmeniz gereken 10 UNESCO Dünya Mirası

Çin Seddi’nin muazzam hikâyesi

Avrupa’nın gizli kalmayı başarmış 6 destinasyonu

Dünyanın en büyük su altı mağarası