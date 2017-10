Adrenalin tutkunlarına sıra dışı kamp alanı

Adrenalin sevenler için hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapılacak yüzlerce aktivite bulunuyor. Ama her yıl Çin'de yaşanan aktivite oldukça sıra dışı...









Çin'in Luoyang Henan Eyaleti'nde bulunan Luoyang Dağı, her yıl kampçıları ağırlıyor. Bu kampı ilginç kılan şey ise yapıldığı yer. Çin'in Luoyang Dağı'nda her yıl düzenlenen kamp festivali, macera tutkunları için oldukça çekici!







Yaklaşık 1000 metre yükseklikteki tahta bir yolda yapılan Çin Kamp Festivali'nin fotoğrafları bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Kendileri her ne kadar rahat görünse de dışarıdan bakıldığında insanın içini ürperten bu etkinliğe katılım her yıl daha da artıyor.





Dağ yamaçlarında ya da bulunduğu konumdan dolayı oldukça tehlikeli kamp alanları, riskli ve ölüm ile burun buruna bir macera yaşatıyor.







Hiç bir güvenlik önleminin olmadığı mekanda her yıl etkinlik düzenleniyor. Yüzlerce kamp tutkunu bu tahta yol üzerinde kamp atmanın heyecanını yaşıyor.











