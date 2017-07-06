« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatÇinAdrenalin tutkunlarına sıra dışı kamp alanı
image
Seyahat

Adrenalin tutkunlarına sıra dışı kamp alanı

Adrenalin tutkusu, kamp aşkı ve çılgın bir yaşam tarzına sahipseniz bu kamp alanı tam size göre. Heyecan arayışında sınır tanımayan maceraperestler için, Çin’in Luoyang Henan eyaletinde bulunan Luoyang dağında yapılan sıra dışı kamp festivali ilginç bir fırsat… İşte Luoyang dağında yapılan kampla ilgili detaylar…

Hürriyet Haber
X

Adrenalin sevenler için hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapılacak yüzlerce aktivite bulunuyor. Ama her yıl Çin'de yaşanan aktivite oldukça sıra dışı...

Adrenalin tutkunlarına sıra dışı kamp alanı


Çin'in Luoyang Henan Eyaleti'nde bulunan Luoyang Dağı, her yıl kampçıları ağırlıyor. Bu kampı ilginç kılan şey ise yapıldığı yer. Çin'in Luoyang Dağı'nda her yıl düzenlenen kamp festivali, macera tutkunları için oldukça çekici!

Adrenalin tutkunlarına sıra dışı kamp alanı

Yaklaşık 1000 metre yükseklikteki tahta bir yolda yapılan Çin Kamp Festivali'nin fotoğrafları bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Kendileri her ne kadar rahat görünse de dışarıdan bakıldığında insanın içini ürperten bu etkinliğe katılım her yıl daha da artıyor.

Türkiye’nin en iyi 10 çadır alanıTürkiye’nin en iyi 10 çadır alanı

Dağ yamaçlarında ya da bulunduğu konumdan dolayı oldukça tehlikeli kamp alanları, riskli ve ölüm ile burun buruna bir macera yaşatıyor.

Adrenalin tutkunlarına sıra dışı kamp alanı

Hiç bir güvenlik önleminin olmadığı mekanda her yıl etkinlik düzenleniyor. Yüzlerce kamp tutkunu bu tahta yol üzerinde kamp atmanın heyecanını yaşıyor.

Adrenalin tutkunlarına sıra dışı kamp alanı
Adrenalin tutkunlarına sıra dışı kamp alanı

Hafta sonunun en güzel tatil rotasıHafta sonunun en güzel tatil rotası

 

 

"Glamping" adı nereden geliyor?

 

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiÇinÇinÇinLuoyang dağıçadır kampıSeyahat
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Dünyanın en güzel yedi şehir parkı
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Metrekareye 4500 parça plastik düşen, insan eli değmemiş ıssız ada!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Güney ve Kuzey Kore arasında kalan ilginç köy
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Fotoğraf makinesi sayesinde dünyayı beş parasız geziyor!
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Savaştan sonra küllerinden yeniden doğan şehir: Dresden (Almanya)
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Yürüyerek gezebileceğiniz 8 şehir

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Çin