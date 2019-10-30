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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Adana'nÄ±n markalaÅŸan geleneÄŸi: CiÄŸer ile kahvaltÄ±
Seyahat
DHA
30.10.2019 - 11:16, Son GÃ¼ncelleme:

Adana'nÄ±n markalaÅŸan geleneÄŸi: CiÄŸer ile kahvaltÄ±

Zengin mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼yle, TÃ¼rkiye'nin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyada da adÄ±nÄ± duyurmaya baÅŸlayan Adana'da, 100 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼redir devam eden ciÄŸer ile kahvaltÄ±, turistlerin de ilgi odaÄŸÄ± oldu.

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Her pazar, tarihi BÃ¼yÃ¼ksaat Ã§evresinde sokak aralarÄ±na kurulan ocaklarda kebapÃ§Ä±lar, bir asÄ±rdÄ±r yÃ¼zlerce kilo gÃ¼nlÃ¼k kesim ciÄŸerleri mÃ¼ÅŸterilerinin damak zevkine sunuyor.

AdananÄ±n markalaÅŸan geleneÄŸi: CiÄŸer ile kahvaltÄ±

Ocaklardan yÃ¼kselen duman ve kebap kokularÄ±, tarihi bÃ¶lgeyi kaplarken, ustalarÄ±n 'zÄ±rh' ile doÄŸrama yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada ortaya Ã§Ä±kan ve adeta mÃ¼zik ritmini anÄ±msatan sesler ise kebaba ÅŸÃ¶len havasÄ± katÄ±yor.

AdananÄ±n markalaÅŸan geleneÄŸi: CiÄŸer ile kahvaltÄ±

Dededen toruna gelenek devam ediyor
BÃ¼yÃ¼ksaat yanÄ±ndaki KalaycÄ±lar SokaÄŸÄ±'nda dedesinden babasÄ±na, babasÄ±ndan da kendisine miras kalan kebap dÃ¼kkanÄ±nda her pazar sabahÄ± mÃ¼ÅŸterilerini aÄŸÄ±rlayan Mehmet GemicioÄŸlu (52), Ã§ocukluÄŸundan bu yana geleneÄŸi devam ettiren ustalardan.

AdananÄ±n markalaÅŸan geleneÄŸi: CiÄŸer ile kahvaltÄ±

Erkek kuzunun ciÄŸerinden kebap yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen GemicioÄŸlu, diÅŸi kuzularÄ±n ciÄŸerleri daha sert olduÄŸu tercih etmediklerini ifade etti. CiÄŸer piÅŸirmenin en Ã¶nemli hususunun ocakta fazla tutmadan sulu bÄ±rakmak olduÄŸunu aktaran GemicioÄŸlu, "CiÄŸer kebabÄ±nÄ±n sunumda salata da Ã§ok Ã¶nemli. Ezme, sumaklÄ± soÄŸan salatasÄ±, olmazsa olmaz. Salatada kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼nler taze olmalÄ±. Biz de mÃ¼ÅŸteri sipariÅŸini verdiÄŸi an salatasÄ±nÄ± hazÄ±rlÄ±yoruz" dedi.

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AdananÄ±n markalaÅŸan geleneÄŸi: CiÄŸer ile kahvaltÄ±

KuÅŸ pazarÄ± gitti ciÄŸer devam
Tarihi Ã‡arÅŸÄ± HamamÄ±'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda 30 yÄ±ldÄ±r kebapÃ§Ä±lÄ±k yapan Edip Ã‡elik (45) de geleneÄŸin kuÅŸ pazarÄ±yla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, artÄ±k kuÅŸ pazarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak ciÄŸer ile kahvaltÄ± geleneÄŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Ä°lkokul yÄ±llarÄ±nda Ã§Ä±rak olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kebapÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±, 30 seneyi aÅŸkÄ±n sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Ã‡elik, kent sakinlerinden ve ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlerden gÃ¶rdÃ¼kleri ilgiden memnun kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

AdananÄ±n markalaÅŸan geleneÄŸi: CiÄŸer ile kahvaltÄ±

MÃ¼ÅŸterileri memnun ettikleri sÃ¼rece ilginin sÃ¼receÄŸini ifade eden Ã‡elik, "ÅžanlÄ±urfa ve Gaziantep'de ciÄŸer var ama Adana'nÄ±n ki farklÄ±. Ä°ÅŸin sÄ±rrÄ± taze kesilmiÅŸ erkek kuzu ciÄŸerinde. CiÄŸer taze ve kaliteli olduktan sonra gerisi piÅŸiren kiÅŸinin ustalÄ±ÄŸÄ±na kalÄ±yor" diye konuÅŸtu.

AdananÄ±n markalaÅŸan geleneÄŸi: CiÄŸer ile kahvaltÄ±

Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan ilgi bÃ¼yÃ¼k

Ä°zmir'den ailesi ile Adana'ya gezmeye gelen Rukiye Ã–zkaya, baÅŸta kahvaltÄ±da ciÄŸer yemeyi tuhaf karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yedikten sonra Ã§ok hoÅŸuna gittiÄŸini sÃ¶yledi. Ã–zkaya, "ArkadaÅŸlarÄ±ma Adana'ya geldiklerinde muhakkak ciÄŸer ile kahvaltÄ± yapmalarÄ±nÄ± Ã¶neriyorum. Benim ciÄŸer kebabÄ± ile kahvaltÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± duyduklarÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorlar ama denediklerinde onlarÄ±n da seveceÄŸine inanÄ±yorum" dedi.

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AdananÄ±n markalaÅŸan geleneÄŸi: CiÄŸer ile kahvaltÄ±

Adana'ya bir ay Ã¶nce taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼niversiteye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan GÃ¶khan Ã–cal ise, her pazar sabahÄ± ciÄŸer kebabÄ± ile kahvaltÄ± yapmaya geldiÄŸini sÃ¶yledi.

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