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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adana'da turizm rekoru kırıldı
Seyahat
DHA
08.07.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Adana'da turizm rekoru kırıldı

Adana Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, kentin tarihi, turistik, kültürel ve gastronomik değerleri ile festivalleri sayesinde 2018 yılında, otellerde yüzde 83 oranında doluluk rekoru kırıldığını söyledi.

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Kültürü, tarihi ve gastronomik değerleriyle Adana'nın, Türkiye'nin en zengin kentlerinden biri olduğunu kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, 5 yıldır hazırladıkları stratejik planların karşılığını almaya başladıklarını söyledi. Son zamanlarda Adana'nın pek çok turistik yerinde tur otobüslerinin görüldüğünü anlatan Tari, "Bunun somut sonucu olarak da otellerde 2018 yılını yüzde 83 gibi bir doluluk oranıyla rekor seviyede kapattık. Türkiye ortalaması yüzde 72,8. Biz yoğun sezonda bazen yüzde 97 oranlarını görüyoruz" diye konuştu.

Adanada turizm rekoru kırıldı



UNESCO'YA BAŞVURU

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 'Festivaller şehri Adana' sloganını belirlediklerini ve bu argümanın da kent misafirine Adana'yı en iyi şekilde anlattığını kaydeden Tari, "Eskiden Adana'yla ilgili medyadaki 3'üncü sayfa haberleriyle negatif olan Adana algısı, hızlıca pozitife doğru gidiyor. Bu da festivallerimiz neticesinde oluyor. Bunun dışında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) 'yaratıcı şehirler' markası adı altında gastronomiyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı vasıtasıyla başvurduk.

Adanada turizm rekoru kırıldı



Ayrıca kente gelen misafirlerimize daha güzel vakit geçirecekleri, tarihi ve turistik yerlere ulaşımı kolaylaştıran, konaklama, yeme- içme olanaklarıyla ilgili altyapı çalışmalarımız hem bakanlığımız hem de valilik tarafından devam ediyor" diye konuştu.

Adanada turizm rekoru kırıldı


HEDEF, MAVİ BAYRAKLI 4 PLAJ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tari, kentin turistik unsurlarına da dikkat çekerek, şunları söyledi: "'Adana'da var da var' projesiyle Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü ve Kapıkaya Kanyonu'nda ziyaretçi sayısı hepimizi memnun ediyor. Ziyaretçiler bu mekanda hem doğayı hem de tarihi yaşıyor. Türkiye'de trendi en hızlı yükselen mekanlardan biri. Ayrıca Efes Antik Kenti'nin 4 katı büyüklükte, 4 bin dönüm üzerine kurulu olan Anavarza Antik Kenti dikkat çekiyor. Yani Farsça'da 'yenilmez şehir' anlamına gelen Nabarza. Burasıyla ilgili de karşılama ünitesi hazırladık. Ziyaretçiler burada pek çok ihtiyacını giderebilecek, çaylarını yudumlayabilecek.

Adanada turizm rekoru kırıldı



Kentimiz tarihi, gastronomik ve kültürel anlamda çok zengin potansiyele sahip ancak ayrıca 160 kilometre sahil bandı olan bir deniz kentiyiz. 'Deniz- kum- güneş' turizmiyle ilgili de altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Yumurtalık'ta mavi bayraklı 1 plajımız var. Hedefimiz, Adana'da 4 mavi bayraklı plaj daha oluşturup kentteki 'deniz- kum- güneş' turizmini güçlendirmek"

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