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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adana’da sarmaşıklarla kaplı ilginç Cami
Seyahat
Hürriyet Haber
26.04.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Adana’da sarmaşıklarla kaplı ilginç Cami

Adana'da bulunan ve sarmaşıklarla kaplı minaresi ile dikkat çeken Köprüköy Camii, kentsel dönüşüm projesi nedeniyle yıkım tehdidi altında. Çevre halkı tarafından 'Yeşil Cami' olarak adlandırılan caminin bakımıyla ilgilenen cami cemaatiyse, yeni bir caminin bu hale gelmesinin 30 sene süreceğini söylüyor.

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Yüreğir ilçesindeki Köprülü Mahallesi’nde 1930 yılında Bosnalı Salih Efendi tarafından yaptırılan, 1965 yılında ise yıkılıp yeniden inşa edilen Köprüköy Camii, cami cemaati tarafından yıllar içerisinde sarmaşık ve çiçeklerle donatıldı.

Adana’da sarmaşıklarla kaplı ilginç Cami

Bünyesinde ‘Sakal-ı Şerif’ de bulunduran Köprüköy Camii, görsel güzellikleri nedeniyle namaz dışında da ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Baharın gelmesiyle birlikte açan çiçekler ve minareyi kaplayan sarmaşıklar, ‘Yeşil Cami’nin yurt içinden ve yurt dışından da ziyaretçi akınına uğramasına neden oluyor.Cami cemaatinden Cumali Liba, yıllar önce kurdukları Köprüköy Camii Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üzerinden ayrıca vatandaşlara makbuz karşılığı çiçek satarak camiye katkıda bulunduklarını söyledi.

Adana’da sarmaşıklarla kaplı ilginç Cami

Türkiye’nin pek çok yerini gezdiğini ancak böyle güzellikte bir cami görmediğini söyleyen Liba, “Yerler çimen, güllerimiz var. Caminin etrafı sarmaşık, asma ağaçlarımız var. Gelin duvağı dediğimiz çiçeklerimiz var. Mevsimi geldiğinde biçiyoruz, yeniden sürgün yapıyor. Cuma günleri dolup taşıyoruz. Çok yerlerden ziyaretçilerimiz geliyor. Yugoslavya’dan gelenler oldu, röportaj verdik. Banklarımız, sandalyelerimiz, havuzumuz var. Kitaplığımızda da istediğiniz kitabı bulabilirsiniz” diye konuştu.

Adana’da sarmaşıklarla kaplı ilginç Cami

Liba, mahalleye uygulanacak olan kentsel dönüşüm projesi nedeniyle tedirgin olduklarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Köprülü Mahallesi’nin tamamı bir projeye alınmış. Bizim edindiğimiz bilgiye göre camimizin de o proje içerisinde yıkılacağını iddia ediyorlar. Karşı çıkıyoruz bu yıkıma. Böyle bir camiyi Adana’da değil, Türkiye’de bulamayız. Tamam cami güzel, cemaatimiz az ama küçük olmasına rağmen korunması gerektiğini düşünüyoruz mahalleli olarak. Mahalle kentsel dönüşüm projesine girse, tamamı yıkılsa bile, yeni projeyle apartmanlar dikilse bile mahalleye ek cami yapsınlar, bu camimize dokunmasınlar. Caminin yeniden bu hale gelmesi 30 seneyi alır.”

Adana’da sarmaşıklarla kaplı ilginç Cami

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