A’dan Z’ye Kopenhag rehberi

A / Assistens Mezarlığı : Mezarda piknik fikri korkutucu geliyor ise henüz 'Assistens Cemetery' görmediniz demektir. Evet yerel halk buraya piknik yapmaya, koşu yapmaya geliyor. Yazın güneşlenen bile varmış. Sıra sıra upuzun ağaçların arasından yürümek ve meşhur Kibritçi Kızın yazarı Andersen’ın mezarını görmek için uğrayın.



B/ Bira: Alkol ucuz değil diğer Avrupa şehirlerinin aksine. Ama bize zaten hep pahalı olduğu için dokunmayacaktır o kadar. Mikkeller deneyin buralara kadar gelmişken. Hatta Mikkeller & Friends‘e de gidebilirsiniz. Özellikle yerliler akşam içkisi için uğradığı noktalardan.

C/ Church of Our Saviour: Bildiğiniz kiliselerden farklı bir iç ortamı var. İsa için yapılmış sanırım farkı buradan kaynaklanıyor. Biz gittiğimizde o kocaman kilise orgunu canlı olarak dinleme fırsatı bulduğumuzdan mı çok sevdim burayı bilmiyorum. Akşam saatlerinde denk gelirseniz iç ve dış aydınlatmanın güzelliğini görme şansınız da olacaktır. Tepesindeki sarmal kısma tırmanmayı göze alırsanız şehir manzarası da sunuyor.





Ç/ Çarşı Pazar: Stroget Caddesi ve buraya çıkan caddeler (evet adeta İstiklal )yemesi içmesi gezmesi için en popüler noktalar. Buradaki Lego Store’u kaçırmayın. Ve de buranın ucuzsu Tiger.

D/ Deniz Kızı ( The Little Mermaid) : Bu bronz heykel Andersen’in hikayelerinden bir karaktere ithafen yapılmış. Buraların ikonlarından ama “little” sözcüğünü hakediyor.

E/ Ev ödevi: Buraya gelmeden The Danish Girl’ü izlerseniz sokaklarda gezerken filmden sahneler canlanabilir zihninizde.

F/ Freetown Christiania: Boşuna özgür demiyorlar buraya. Şehrin göbeğinde bir Amsterdam havası mevcut. Özerklik ilan etmiş bir bölge. Tabi turist çektiği için para akışı da iyi. Şehir sakinleri, hükümet dertli burası hakkında. O ilk baştaki saf düşünceden uzaklaşıp birazcık çeteleşme olmuş. Fotoğraf çekilmesini istemiyorlar ama güvensiz bir yanı yo. Çekinmeyin gidin görün.

G/ Graffiti: Banana Park sokak sanatının kalbi. Buraya kadar gelmişken Superkilen Park’ı da görün. Burası spor alanı ve fotoğraflık noktalardan.

H / Holm’s Bakery: Yeme içme pahalı olunca kendimizi sandiviçe vurduğumuz doğrudur. Somonlu sandiviçlerini tavsiye ederim. Bize göre 40 tl civarında bir ücreti var ama evet buranın ucuzcası oluyor. Düz ekmekleri bile çok lezzetli. Tatlı isteyene o da var.

I / Irma: Gittiğim yerlerdeki süpermarketlere gidip hem eve götürmelik bişeyler almayı, hem de yerel halkın yediklerini görüp, farklı tatlar tatmak hoşuma gidiyor. Irma Kopenhag’da birçok noktada mevcut. Eve götürmeye somon bile alabilirsiniz buradan.

İ/ İçme: Benim gibi kahve düşkünüyseniz ne içsek diyince sizin de aklınıza kahve geliyordur. The Coffee Collective ve Copenhag Coffee Lab’dan kahve için ve eve götürmelik kahve alın.





J / Jaegersborggade Caddesi: Para sorun değil ben güzel bir yemek yiyeceğim diyecekseniz, Michelin yıldızlı restoranları, şarap evleri ve hipster kafeleri burada.

K / Kopenhag Belediye Binası: Şehrin göbeğindeki turuncu, ihtişamlı tarihi yapıyı kaçırmanız mümkün değil. Bahçesinde etkinlikler, konserler olabiliyor.

L / Lousiana Müzesi: Buralara gelipte Avrupa’nın en iyi modern sanat müzesini görmeden olmaz. Haritadan bakınca “oo bu uzakmış” diye korkmayın hemen. Merkez tren istasyonuna gidip gidiş dönüş ve müze biletini içeren kombine bileti 200 kron gibi bir paraya alıyorsunuz. 30 dakika tren yolculuğu sonrası sevimli bir kasabada (Humlebaek’de ) küçük bir yürüyüş ile ulaşıyorsunuz müzeye. Bide müzenin bahçesini gezmeyi unutmuyorsunuz. Yayoi Kusama- Gleaming Ligts ofthof the Souls müzenin popülerlerinden.

M/ Müzeler: National Müze’de her telden birşeyler görebilirsiniz. Ny Carlsberg Glyptotek ise heykel koleksiyonları ile ünlü.





N/ Nyhavn: Eski ticari liman. Kopenhag diye internette arayınca renkli evlerin olduğu bu liman hemen karşınıza çıkacaktır çünkü en popüler fotoğraf spotlarından. 20 numara Anderson’un eviymiş. 9 numarada buranın en eski binasıymış.

O/ Organik yiyecek: Kopenhag’da sağlıklı yeme içme konusu oldukça popüler. Sizde denemek isterseniz şunları not edin; simpleRAW,,42Raw Pilestræde, Atelier September, joe & the juice

Ö / Öresund Köprüsü: isveç ve Danimarka'yı birbirine bağlayan suni ada,tünel ve köprü. 8km’si deniz üzerinden gidiyormuş.

P /Palads Thearet: Bu renkli sinema binası özellikle gitmeniz gereken bir yer değil belki ama oralardan geçerseniz uğrayın. Fotografik özelliği yüksek.

R / Royal Library : Black Diamond olarak biliniyor. Mimarisi çok güzel, içinde minik sergiler de oluyor. İç kısmına girip bir üst kata çıkınca yolun sonuna kadar gidin ve eski kütüphane kısmını görün.

S / Saraylar : Görülesi iki saray var ; Christiansborg (en eski saray) ve Amalienborg. Amalienborg hala aktif kullanımda.

Ş/ Şehir Manzarası: The Round Tower 17.yy da astronomik gözlem evi olarak yapılmış. Günümüzde şehir mazanrası görmek isteyen turistik noktalardan.

T /Tivoli Gardens: Taa 1800lerin eğlence parkı. Walt Disney bile gelmiş görmüş siz düşünün. Şimdilerde şehrin içinde sıkışmış gibi duruyor. Atlı karıncalı, dönme dolaplı ,adrenalinli şehiri yukardan görmeli bir mola için gidilebilinir.

U/ Ulaşım: Bisikletliler her yerde. İyi bir sürücü değilseniz bulaşmayın ama bu işe . Yürüyerek çok rahat gezilebilinecek bir şehir. Kopenhag card alarak metro’da kullanabilirsiniz.

Ü/ Üzüntülü mevzular para : Biz gittiğimizde DKK/2 = TL gibi bir matematik vardı. Ortalama yemek:300 kron , kahve: 50 kron bira :40-60 kron

V/ Vesterbrogade: Burası ve Norrebro (Ravnsborggade-Elmegade) Kopenhag’ın hipster bölgelerinden.

Y/ Yemek: “Kopenhag Street Food” buraya kesin gidin . Canının ne istiyorsa onu seçip yersiniz. Hem lezzetli hem güzel. ‘Torvehallerne Market’ de özellikle balık ürünleri ile mest etti beni.

Z/ Zaman: Kopenhag için 3 gün yeterli. Biz esaslı bir yürüyüş temposu ile gezdik,yorucu ama yapılabilirdi. Metro ya da bisiklet kullanırsanız 2 gün’ de yeterli olacaktır.