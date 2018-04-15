Adaların yaramaz çocuğu: Ios

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Adaların yaramaz çocuğu: Ios
Seyahat
Füsun HATTAT
15.04.2018 - 05:21, Son Güncelleme:

Adaların yaramaz çocuğu: Ios

Bembeyaz evler, altın rengi incecik kum plajlar, cam göbeği rengi deniz, zengin gastronomik mutfak ve yoğun gece hayatı… Ege denizinde Cylades Grup Adaları’nın yaramaz çocuğu diye adlandırılan Ios’a sizi çekecek nedenlerin sadece birkaçı.

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1960-70’ler de Fransız hippileri Mikonos’tan önce Ios’u keşfedip Mytolopas Plajı’nda partiliyorlarmış. Bugün 1 km’yi bulan sahilin restoran ve barlarında parti düşkünlerine aradıkları eğlenceyi fazlasıyla sonuyor. Hem de Mikonos Adası’ndan sadece 80 km uzağında ve daha ucuza... Ios, sadece ‘eğlence’ demek değil. Adanın haritasına bakarsanız iğne oyası işlenmiş gibi duran kıyıları, irili ufaklı onlarca koyu barındırıyor. Sörf ya da dalış tutkunlarından, 17-18 yaş gruplarından çocuklu ailelere kadar herkes aradığını burada bulabiliyor.

Adaların yaramaz çocuğu: Ios

At kendini denize

Pire Limanı’ndan kalkan feribot 3.5 saat sonra Gialos Koyu’na girerken görüntü etkileyiciydi. Sağınızda Bizans kilisesi Agia Irini bütün görkemiyle sizi karşılarken, otel, kafe ve mağazalarla dolu şehir merkezinin gerisinde Agios Georgios Basmenos Kilisesi beyaz mavi kubbe ve çanıyla sizi selamlıyor. Zaten buralarda her yer mavi beyaz. Deniz her yerde tertemiz. Kristal berrak. İsterseniz feribottan iner inmez kendinizi hemen suya atabilirsiniz. Sardunya ve okaliptus ağaçlarının uzandığı ‘Hora’ adanın asıl merkezi yukarıda tepede amfitiyatro şekilinde inşa edilmiş. İçi labirent gibi döne döne giden sokaklar.

Adaların yaramaz çocuğu: Ios

Başım dönüyor kayboluyorum. Burada odak nokta, adadaki 365 kiliseden en ünlüsü Panagia Gremiotissa ve en çok fotoğraflanan önündeki büyük mavi kubbe ve palmiye ağacı. Hora’nın üzerinde 12 tane eski rüzgâr değirmeni, onların da üzerinde kekik ve deniz esintisinin eşlik ettiği adeta ‘adanın balkonu’ Odysseas Elythis Açık Tiyatro bulunuyor. Hora, aslında biraz köhne ama bir o kadar da gerçek ve capcanlı. Minik minik kafe ve barlar, dükkânlarla dolu. En güzel restoranların içi bile sahiplerinin anı olarak sakladığı objelerin olduğu raflarla kaplı, karmaşık ev gibi. Loş, kırmızı veya kare desenli örtülü masalar şık değil ama yemeklerin lezzeti damak çatlatıyor.

Adaların yaramaz çocuğu: Ios


Nerede, ne yenir?

Hora’da meze diyarları Katogi (Tel 698 3440900) ve Lord Byron (Tel 228 6092125). Bu adalarda varsa yoksa nohut yeniliyor. Her türlüsünü ısmarlayın. Humus, nohut köfteler, ‘revitola’ dedikleri farklı baharatlarla çeşnilendirilmiş nohut yemeği. ‘Feta’ peynirli yunan salatasını unutun. Her adanın birbirinden farklı taze keçi loru var. Çeri domatesli ‘xinotiri’ peynirli salata isteyin. ‘Mosenta’ karpuz ve ballı pay veya ‘skotyri’ peyniriyle ve incirle yapılmış tatlı kabak tartını nerede önünüze gelirse mutlaka deneyin. Deniz mahsülleri için en güzel gün batımının izlendiği Koubara Koyu’nda aynı isimli balık restoranına gidebilirsiniz. Güler yüzlü sahibesinin elleriyle hazırladığı kalamar dolma, balık çorbası, deniz kestaneli veya uzolu kekikli ıstakozlu makarna hepsi nefis. Et yemek isterseniz yine Hora’da Myloi’de (Tel 228 6091281) ‘kleftiko’ ağır pişmiş kuzu, ‘kontosouvli’ dev şişler sizi bekliyor.

Adaların yaramaz çocuğu: Ios


Adaların yaramaz çocuğu: Ios

Nerede eğlenilir?

Geceye, 1967 yılında açılan gün batımı barında Ios Club’ta cin, adaçayı likörü ve limon suyu ile yapılan ‘caldera’ kokteyli ile başlayın (www.iosclub.gr). Ardından Click Kokteyl Bar (Tel 693 2438966), Baru (Tel 697 7447483), Slammer Bar (Tel 693 2304574) ve çok daha fazlasını Hora’da bulacaksınız. Ayrıca Far Out Kulüp’te ünlü Dj ve gruplar sahne alıyor (www.faroutclub.com).

Nerede kalınır?

Adanın en lüks oteli tartışmasız Gialos Koyu tepesindeki Liostasi Hotel and Suites. Terasında gün batımı şehir manzarasıyla doyumsuz. Grand Ma isimli restoranında gastronomik bir deneyim yaşayabilirsiniz (www.liostasi.gr). Gialos’ta Relux Ios (www.reluxios.com), Mylopotas’ta Ios Palace (www.iospalacehotel) diğer seçenekler. Her bütçeye uygun yer bulmak mümkün.

Adaların yaramaz çocuğu: Ios

Asıl mesele koylar!

Hepsini gezmek görmek mümkün değil. Tekne turu alıp çıkarsanız nispeten daha iyi. Ben gittiğimde rüzgâr deniz için elverişli değildi. Arabayla iki gün boyunca o koy bu koy, onu da göreceğim diye çılgın gibi dolaştım. Mylopotas, Şüphesiz Ios’un starı akşam üzeri partilerinin mekânı. Art arda sıralanmış restoran plajlardan benim favorim Salt oldu. Adaya özgü modern mutfağından lezzetli yemekler yedik. Sahibi Nikos’un önerilerini dinleyip diğer günler ona göre hareket ettim diyebilirim. Deniz sporları, sürf imkanları mevcut.

Adaların yaramaz çocuğu: Ios

Gialos ve Tzamaria Limanı’nda bulunduğu Gialos Koyu’ndan zaten bahsettim. Kum plajı sakin çocuklu aileler için uygun. Hemen yanında Tzamaria, ‘Ios’un sırrı’ minik pırıl pırıl liman manzaralı bir koy.Koubara, Tzamaria’nın devamında mağaralarıyla ünlü, sürf için ideal. Koubara’ya arabayla ulaşabilirsiniz. Limandan buraya ulaşan 30 dakikalık yürüyüş yolu da var. Mavi bayraklı denizine dikkatinizi çekerim. Kampaki Organize olmayan ama adada sürf için en iyi rüzgârın bulunduğu koy.

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Yunanistanın gizli kalmış 10 adası
Yunanistan'ın gizli kalmış 10 adası


Manganari, doğanın tüm cömertliğini sunduğu bir cennet. Ios’un fotoğraflarında en çok öne çıkan köşesi. “Göreceğim, denizine gireceğim” diye adanın diğer ucuna kadar bir saat bir tarafı uçurum yollarda araba kullandım. Bir koy içinde tam beş koy... Durun önce yukarıdan seyredin. Uzak olduğu için daha sakin ama basit lezziz tavernalar, kalmak isterseniz pansiyonlar var. Antonios (Tel 210 9312334) Elenas Apartments (www.elenas.gr) Ayrıca Luc Besson’un ‘Big Blue’ filminin bazı sahneleri burada çekildiği için de namı dünyaya yayılmış.

Adaların yaramaz çocuğu: Ios

Plakes, Kalamos Pappa Ios’un göbeği kuzey ve güneyine nispeten daha yeşil. Palmiyelerle çevrili Manganari yolunda incecik kum, kristal mavi plajlar. Pikri Nero ve Tris Klisies, karadan o kadar içeri girmişler ki, koy değil sanki ikisi de göl. Pikri Nero’ya yol yok ancak denizden ulaşabilirsiniz. Aghia Theodot yolunda önüme çıkan koyun sürüsünü geçmesi için 15 dakika bekledim. Aşağıya indiğimde 20 TL’ye şezlong kiraladım. Issız plajda incecik kumların arasından taşlar topladım, şimdi baş ucumda duruyorlar. Uzandım, bir saatliğine zamanı orada durdurdum. Ios’ta geçirdiğim en mutlu anlardı...

Adaların yaramaz çocuğu: Ios

Fotoğraflar: Alamy

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