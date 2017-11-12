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Açık alanda ilk kez bir buz pisti kuruluyor! (Bolu)

İstanbul ve Ankara’ya en yakın kayak merkezlerinden Kartalkaya’ya ilk kar düştü. Beş otel bulunan Kartalkaya’da kasım sonu pistlerin açılacağı tahmin ediliyor. Otellerse aralık başında hizmet vermeye başlayacak. İlk defa bir kayak merkezinde ‘açık buz pisti’ de bu yıl Kartalkaya’da açılacak.

Hürriyet Haber
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Bolu’ya bağlı kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 pistin etrafında beş otel bulunuyor. Toplam yatak kapasitesi ise 1460. Türkiye’nin ilk snowparkı da burada bulunuyor. Kaya Palazzo Ski & Mountain Resort ve Dorukkaya Ski & Mountain Resort’e ait olan pistlerde toplam 55 adet suni kar yapma makinesi bulunuyor. ‘Kar canavarı’ olarak da adlandırılan ve saatte 120 metreküp kar üreten, 75 metre uzağa kar püskürten makine yatırımı yapıldı. Tesislerde çocuklar için ‘sun kids’ ekipmanları ve ‘snow tubing parkuru’ var. Bu parkurda aileler çocuklarıyla vakit geçirebilecek. Bu yıl bu parkurlar yetişkinlerin de kullanabileceği şekilde genişletildi.

Açık alanda ilk kez bir buz pisti kuruluyor (Bolu)

Pistin alanı 210 metrekare

Yeni ‘kapaklı Leitner Chair lift’ sistemiyle kapasite iki katına çıkıraldı. Zirveye çıkıy süresi ise 14 dakikadan üçe indi.  Sadece iki otele 11 pist ve yedi lift bulunuyor. Otellerde konaklayanlara skipasslar ücretsiz veriliyor.  Bu senenin en büyük yeniliği ise Kartalkaya’daki pistlere buz pateni kurulması oldu. Kaya Palazzo otelin önüne 210 metrekarelik bir alanda buz pateni yapılabilecek. Hey yetişkinler hem de çocuklar eğitmenler eşliğinde kayma imkanına kavuşacak.

Açık alanda ilk kez bir buz pisti kuruluyor (Bolu)

Kaynak: Hürriyet Haber

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