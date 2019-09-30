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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Abant tatilcilerin gözde mekanı oldu
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.09.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Abant tatilcilerin gözde mekanı oldu

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan Bolu, Abant Tabiat Parkı ile, 9 ayda 662 bin 142 kişiyi ağırladı.

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Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki temiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü Abant, yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak noktası oldu. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, tabiat parkı 9 ayda, yerli tatilcilerin yanı sıra Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Tayvan, Singapur ve Malezya gibi ülkelerden 662 bin 142 kişiyi ağırladığını bildirdi.

Abant tatilcilerin gözde mekanı oldu



Özellikle bayram tatilleri ve hafta sonlarında yoğun ilgi gören tabiat parkında ziyaretçiler, yoğunluğa neden oluyor. Günübirlik veya konaklamak için Abant'ı tercih eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, yeşilin ve kahverengi tonların oluşturduğu büyüleyici doğal güzellikler arasında tatillerinin keyfini, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaparak, hatıra fotoğrafı çektirerek, balık tutarak, ata ve faytona binerek çıkarıyor.

Abant tatilcilerin gözde mekanı oldu


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