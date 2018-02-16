936 TL’ye 11 günde 6 ülke!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerSeyahat Haberleri936 TL’ye 11 günde 6 ülke!
Seyahat 936 TL’ye 11 günde 6 ülke!
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Seyahat
Hürriyet Haber
16.02.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

936 TL’ye 11 günde 6 ülke!

Tarih kokan sokaklar, benzersiz mimari yapılar, insanlar, kültürler, yemekler ve dahası. Dünya bildiğimizden çok daha fazlası...

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Yepyeni keşifler yapmak, yabancı bir kültürün varoluşuna tanıklık etmek ve benliğini koruyan yapılarıyla tarihi yaşamak istiyorsanız bu turlar tam size göre!

936 TL’ye 11 günde 6 ülke

ORTA AVRUPA’NIN 3 ÜLKESİ, 3 MUHTEŞEM ŞEHRİ: VİYANA, PRAG, BUDAPEŞTE

Şimdi gözünüzü kapatın ve tarihin büyüleyici kokusunu içinize çekerek Orta Avrupa’ya doğru muhteşem bir yolculuğa hazır olun. Ayak basılan her noktasında geçmişin bir izine rastlanan Orta Avrupa, Orta Çağ’dan gelen tarihi ve sanatsal havasıyla sizi büyüleyebilir.
Avusturya’nın ve dünyanın klasik müzik başkenti, etrafı kahve kokularının sardığı elit şehir Viyana; tarihi ve görkemli mimarisiyle eşsiz şehir Prag ile Paris’le yarışan romantizmi, ışıltılı ve göz kamaştırıcı tarihi yapılarıyla Budapeşte… Avrupa’da 3 güzeller olarak adlandırılan muhteşem şehirler, bu turda bir arada…

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Gitmek istediğiniz tarihe göre ister bu linke; isterseniz de buraya; tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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RÜYA GİBİ BİR YURT DIŞI TURU: 11 GÜNDE BALKANLAR VE ORTA AVRUPA!

Herkesin hayali değil midir şöyle birçok ülkeyi, kenti bir arada göreceği tatil çıkmak? Avrupa’yı fethetmeye hazırsanız şimdi tam sırası!
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936 TL’ye 11 günde 6 ülke

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