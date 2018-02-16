936 TL’ye 11 günde 6 ülke!
Tarih kokan sokaklar, benzersiz mimari yapılar, insanlar, kültürler, yemekler ve dahası. Dünya bildiğimizden çok daha fazlası...
Yepyeni keşifler yapmak, yabancı bir kültürün varoluşuna tanıklık etmek ve benliğini koruyan yapılarıyla tarihi yaşamak istiyorsanız bu turlar tam size göre!
ORTA AVRUPA’NIN 3 ÜLKESİ, 3 MUHTEŞEM ŞEHRİ: VİYANA, PRAG, BUDAPEŞTE
Şimdi gözünüzü kapatın ve tarihin büyüleyici kokusunu içinize çekerek Orta Avrupa’ya doğru muhteşem bir yolculuğa hazır olun. Ayak basılan her noktasında geçmişin bir izine rastlanan Orta Avrupa, Orta Çağ’dan gelen tarihi ve sanatsal havasıyla sizi büyüleyebilir.
Avusturya’nın ve dünyanın klasik müzik başkenti, etrafı kahve kokularının sardığı elit şehir Viyana; tarihi ve görkemli mimarisiyle eşsiz şehir Prag ile Paris’le yarışan romantizmi, ışıltılı ve göz kamaştırıcı tarihi yapılarıyla Budapeşte… Avrupa’da 3 güzeller olarak adlandırılan muhteşem şehirler, bu turda bir arada…
Gitmek istediğiniz tarihe göre ister bu linke; isterseniz de buraya; tıklayarak indirimli rezervasyon yaptırabilirsiniz.
RÜYA GİBİ BİR YURT DIŞI TURU: 11 GÜNDE BALKANLAR VE ORTA AVRUPA!
Herkesin hayali değil midir şöyle birçok ülkeyi, kenti bir arada göreceği tatil çıkmak? Avrupa’yı fethetmeye hazırsanız şimdi tam sırası!
Osmanlı izlerinden Mozart’a, eşsiz Orta Çağ mimarisinden eğlence dolu gecelere, mistik şehirler, tarihi mekanlar, şahane manzaralar, doyumsuz lezzetler ve daha çok fazlası tüm muhteşemliğiyle sizi bekliyor!
Bu turda ayak basmadığınız yer kalmayabilir. İstanbul’a onlarca hatırayla döndüğünüzde, gördüklerinizi hatırlamakta zorlanabilirsiniz.
Bu linke tıklayarak;
2018 Balkanlar & Orta Avrupa turlarından dilediğiniz tarihe erken rezervasyon indirimiyle katılın ve ömrünüz boyunca unutamayacağınız, sevdiklerinize anlatacağınız, muhteşem fotoğraf karelerine sahip olacağınız bu fırsatı kaçırmayın!
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