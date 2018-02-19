9. Ot festivali ne zaman yapılacak?
Alaçatı 9. Ot Festivali için geri sayım başladı. 7 yıldır Çeşme'de aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali'nde yerli ve yabancıların ilgi göstereceği birçok stant açılacak. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman düzenlenecek? İşte, birçok turistin akın ettiği festival hakkında bazı bilgiler
Alaçatı Ot Festivali, bu yıl da birçok kişinin ilgisini çekecek. Ot toplama ve ve Ot aşı gibi yarışmaların düzenleneceği festival kapsamında katılımcılar eğlenceli dakikalar geçirecek. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman düzenlenecek? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler
OT FESTİVALİ NEDİR?
Alaçatı Ot Festivali kapsamında, düzenlenen otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Akademisyenlerin, aşçıların ve bloggerların söyleşileri ve atölyelerle devam eden festival kortejinin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.
Festivalin son gününde, Alaçatı Amfi Tiyatro'da, en çok ot toplama ve en güzel ot yemeği yarışmaları düzenleniyor.
OT FESTİVALİ NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Alaçatı'da Çeşme Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan Ot Festivali, bu yıl 5-8 Nisan arasında düzenlenecek
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