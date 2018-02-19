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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat 9. Ot festivali ne zaman yapılacak?
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Seyahat
19.02.2018 - 16:01, Son Güncelleme:

9. Ot festivali ne zaman yapılacak?

Alaçatı 9. Ot Festivali için geri sayım başladı. 7 yıldır Çeşme'de aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen Alaçatı Ot Festivali'nde yerli ve yabancıların ilgi göstereceği birçok stant açılacak. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman düzenlenecek? İşte, birçok turistin akın ettiği festival hakkında bazı bilgiler

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Alaçatı Ot Festivali, bu yıl da birçok kişinin ilgisini çekecek. Ot toplama ve ve Ot aşı gibi yarışmaların düzenleneceği festival kapsamında katılımcılar eğlenceli dakikalar geçirecek. Peki, Alaçatı Ot Festivali ne zaman düzenlenecek? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler

OT FESTİVALİ NEDİR?

Alaçatı Ot Festivali kapsamında, düzenlenen otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik düzenleniyor. Akademisyenlerin, aşçıların ve bloggerların söyleşileri ve atölyelerle devam eden festival kortejinin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Festivalin son gününde, Alaçatı Amfi Tiyatro'da, en çok ot toplama ve en güzel ot yemeği yarışmaları düzenleniyor.

OT FESTİVALİ NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Alaçatı'da Çeşme Belediyesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan Ot Festivali, bu yıl 5-8 Nisan arasında düzenlenecek

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