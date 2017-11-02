845 Göçmen Şirketi Var, Suriye'ye İhracat 130 Milyon Dolara Ulaştı

MTSO Başkanı Şerafettin Aşut 2010 Şubat’ında Şam’da gerçekleşen “Tanıtım Günleri”ni anımsayıp ekledi: O günlerden Suriyeli işadamları, savaş patlak verdiğinde tekneyle Mersin’e geldi. Lazkiye bölgesinden gelenlerin yanlarında külçe altın vardı.



2010 YILI şubat ayı sonları... Dönemin dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’la Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) düzenlediği “Mersin Tanıtım Günleri” için Şam’dayız. MTSO Başkanı Şerafettin Aşut’a kentin Suriye’ye ihracatını sordum, yanıtladı: - 100 milyon dolarlık ihracatımız var... MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Karteper araya girdi: - Mersin’den Suriye’ye 500 milyon dolarlık altın satışı gündeme gelebilir... Mersin Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAB ve Hürriyet’in birlikte düzenlediği “Mersin’i Keşfet” programı çerçevesinde kente gittiğimde Şerafettin Aşut’la 2010 Şubat’ında Şam’da gerçekleşen “Tanıtım Günleri”ni anımsayıp ekledi: - O günlerden bağlantıda olduğumuz bazı Suriyeli işadamları, savaş patlak verdiğinde tekneyle Mersin’e geldi. Lazkiye bölgesinden gelenlerin yanlarında külçe altın vardı. Mersin’de Suriye’den daha önceki dönemlerden göç edenlerin oluşturduğu bir mahalle olduğunu vurguladı: - Mahallenin adı Lazkiye...



Getirilen külçe altınlar konusunda Suriyeli işadamlarına yol gösterdiklerini kaydetti: - Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank’la konuştuk. Öncelikle söz konusu altınların bir süre korunması için Suriyeli işadamlarına kiralık kasa açmalarını rica ettik. Başlangıçta bir güvenceye ihtiyaçları vardı. Ardından Suriye’den gelen varlıklı göçmenlerle ilgili bazı bilgileri paylaştı: - Söz konusu işadamları başlangıçta ev alabilmek için birer şirket kurdu. Daha sonra farklı sektörlerde faaliyete geçtiler. Mersin’de 1323 yabancı sermayeli şirket var. Bunların 845’i Suriye kökenli. Mersin’deki Suriye kökenli şirket sayısını Türkiye geneliyle karşılaştırdı: - Ülkemiz genelinde 4 bin 823 Suriye kökenli şirket var. Bunların yüzde 20’si Mersin’de kurulu. Şirketlerin kayıtlı sermayesine işaret etti: - Mersin’deki 845 şirketin kayıtlı sermayesi 200 milyon lira. Bu şirketler lojistik, inşaat, gıda, tekstil üretimi ve ticareti, makine, mobilya, kozmetik, reklam ajansı, gemi acenteliği, seyahat acentesi, otomotiv, gayrimenkul, eğitim danışmanlığı gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin Mersin’e katkısına dikkat çekti: - Savaş öncesi kentimizden Suriye’ye ihracat 20 milyon dolara inmişti. Şimdi bu rakam 130 milyon dolara çıktı. Savaş ortamına rağmen ihracatın artışı dikkatimi çekti, kökenine indi:- Mersin’e yerleşen Suriyeli işadamlarının ülkeleriyle sıkı bağları var. Kendi ülkelerine ihracat yapmaları daha kolay. Kentteki toplam Suriyeli nüfusunu merak ettim, iki veri paylaştı: - 127 bini kayıtlı, 300 bin Suriyeli var kentimizde. 300 bin göçmen, kent için “ciddi yük” anlamına geliyor... Ancak, 845 şirket, Suriye’ye 130 milyon dolarlık ihracat, “yük”ün kendi içinde taşınabilir hale gelebileceğini gösteriyor...



MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde yaşanan sıkıntı ve işlerin yavaşladığı bir ortamda Mersin’den umutlu veriler aktardı: - Kentimizin tek organize sanayi bölgesinde (OSB) doğalgaz tüketimi yüzde 54 artış gösterdi. Ayrıca elektrik tüketiminde de yüzde 18 artış söz konusu. Bu veriler OSB’de işlerin iyi göründüğünü işaret ediyor. Odanın üye sayısını paylaştı: - 14 bin üyemiz var...



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, Suriyeli göçmenlerla yapılan anketi paylaştı: - Göçmenlere, “Suriye’de savaş bitip, ortam normale dönerse ülkenize döner misiniz?” diye soruldu. 15 yaş altındakiler, “Hayır” yanıtı verdi. Diğer yaş gruplarındaki durumu aktardı: - 18-35 yaş grubu göçmenlerin yüzde 70’i Suriye’ye dönmeyi düşünmüyor. 35 yaş üstü olanların yüzde 70’i dönmek istediğini belirtiyor.



MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, Suriyeli göçmenlerin eğitimiyle ilgili şu bilgileri aktardı:

- Kentimizde Suriyeli mültecilerin 19 okulu var. Bu okullarda 16 bin öğrenci eğitim görüyor. Ayrıca 5 bin 500 Suriyeli öğrenci de Türk okullarına devam ediyor. Yeri gelmişken Suriyeliler’e meslek edindirme projesine değindi: - Alman Federal Ekonomi İşbirliği ve Geliştirme Bakanlığı tarafından Türkiye’de Sequa üzerinden teşvik edilen Türk-Alman İşbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi hazırlandı. Proje kapsamında Mersin’de yaşayan Suriyeliler’e ve Mersin’deki dezavantajlı gruplara meslek edindirme amaçlı eğitim verilecek. Özellikle kadınlar ve gençler üzerinde duruluyor. Projenin kentteki ana ortaklarına işaret etti: - Ana ortaklar Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MTSO. Eğitimler Alman mesleki sistemine uygun verilecek. Almanya’dan uzmanlar gelecek.