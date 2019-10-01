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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi
Seyahat
Anadolu Ajansı
01.10.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi

Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan 80 milyon yıllık lav sütunları, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılmasının ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

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Bartın'ın Güzelcehisar sahilinde, volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu 80 milyon yıl önce oluşan, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılan lav sütunları, eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'ın tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar ilçesinde bulunan lav sütunları, "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" kapsamında hazırlanan projeyle geçen yıl turizme kazandırıldı.

80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) Mali Destek Programı kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün projesiyle uluslararası ölçekte turizme kazandırılması hedeflenen lav sütunları, projenin uygulanmasının ardından ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakan lav sütunlarını bu yıl yerli ziyaretçilerin yanı sıra Arap, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere çok sayıda ülkeden yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi

Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 kilometre sahili bulunan Güzelcehisar'ın özellikle denizi, güneşi, yeşili ve gün batımıyla eşsiz bir yer olduğunu söyledi. En büyük hedeflerinin, Güzelcehisar lav sütunlarını uluslararası platforma açmak olduğuna işaret eden Dursun, ülkedeki bu sütunların hem dikey hem yatay olmasıyla diğerlerinden farklı olduğunu belirtti.

80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi

Dursun, dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan lav sütunlarının, dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer aldığını aktararak, "Diğer ülkelerdeki lav sütunları sadece yatay ama buradaki lav sütunları diğerlerinden farklı olarak hem dikey hem yatay. Volkanlardan akan lavların soğuması ve kristalleşmesiyle dörtgen, beşgen ve altıgen sütunlar şeklindeki lav sütunlarının çapları 50 ila 100 santimetre arasında, boyları ise 100 metreye ulaşmaktadır. Bu lav sütunlarının güzelliğini ülkemiz ve dünya insanlarına göstermek istiyoruz."

80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi

Dursun, lav sütunlarını turizme kazandırmak, bölgeyi daha tanınır hale getirmek ve burada yaşayan vatandaşlara da katma değer oluşturmak amacıyla geçen yıl önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi

Projeyle ziyaretçilerin deniz ve doğa manzarası eşliğinde lav sütunlarına erişiminin de kolay hale geldiğini ve projenin ilk etabının tamamlanmasıyla bölgenin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Dursun, şöyle devam etti:

"Bartın Üniversitesi ile yürüttüğümüz çalışma kapsamında lav sütunlarının daha rahat görülebilmesi amacıyla deniz üzerinde iskele, ada üzerinde yürüyüş platformu, seyir terası yaptık. Yine 850 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde ahşap yürüyüş parkuru yapıldı. İnsanlar, hem bu parkurda yürüyor hem de parkur sonunda yer alan iskelede dinlenerek lav sütunlarını izleyip fotoğraf çektiriyor. Yine ışıklandırma sayesinde akşamları da güzel bir manzara oluyor. Projeyle lav sütunlarının tanınırlığı arttı ve bölge yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Burayı bu yıl yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti. Yerli turistlerin yanı sıra Arap, İngiliz ve Alman turistler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden ziyaretçi ağırlıyoruz."

80 milyon yıllık lav sütunlarına turist ilgisi

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