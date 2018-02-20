75 TL'ye yurt içinde kar tatili turu! Bu fırsat kaçmaz...
Kim demiş tatil demek, deniz-kum-güneş üçlüsü demek diye? Hafta sonları evde oturmak yerine, karların üstünde olmak isteyenlere... İster kayak yapmak ister karlar içinde keyif yapmak isteyenlere…Kış mevsiminde hafta sonları yapılacak en güzel planları sizin için sıraladık.Türkiye'nin kış sporlarının ve tatillerinin vazgeçilmez adresleri olan Uludağ ve Kartepe’de bembeyaz bir rüyanın içinde olma heyecanı sizi bekliyor!
Kartepe'de beyaz düşler içinde tatil yapın!
Doğanın bütün cömertliğiyle size gülümsediği yere yolculuk başlasın, The Green Park Kartepe’de unutulmaz güzellikte zamanlar yaşansın! Şehrin kalabalığından, trafiğinden ve stresinden bunaldıysanız, tüm bunları geride bırakacağınız kendinizi bambaşka bir dünyada bulacağınız bir seçenek! The Green Park Kartepe İstanbul’a sadece 1 saat!
Huzurun tam ortası ve doğa harikası olan Kartepe’de, The Green Park kalitesinde bir konaklama için bu linkte tıklayabilirsiniz.
Günübirlik turlarla Uludağ'a çıkın!
Kış mevsimin tadı her zaman apayrı. Ve kış demek, kayak keyfi demek, Uludağ demek… Şimdi, dilediğiniz bir gün Uludağ’da olmaya, dilerseniz kayak yapmaya dilerseniz sevdiklerinizle birlikte günün keyfini çıkarmaya ne dersiniz?
İstanbul’un bir çok noktasından ve Bursa’dan her gün hareketlerle gerçekleştirilen günübirlik Uludağ Turu için buraya tıklayabilirsiniz.
Uludağ'a çıkmakla kalmayın bir de konaklayın!
Uludağ, şehrin karmaşışından uzakta bambaşka bir dünya… Ah, bir fırsat olsa da gitsek diyenler için kış döneminde yapılacak en güzel şeylerden biri, Uludağ’da bir hafta sonu geçirmek olsa gerek…
Uludağ’ın mis gibi havasını içine çekmek, ister karlarda yuvarlanmak ister kayak keyfi yapmak bir yandan da bol fotoğraf çekmek…
Hafta sonlarının keyfi, böyle turlarla yaşanır diyorsanız sizi bu linke yönlendirerek Uludağ’a yolluyoruz.
Kartepe, Sapanca ve Maşukiye'de kar ve doğa dolu bir tura çıkın:
Doğanın büyülü ihtişamı içinde, yeryüzünün saklı cennetlerinde muhteşem bir tura davetlisiniz. Bu rotada bedeniniz şehrin yakınında, ruhunuz çok uzağında olacak! Huzuru, keyfi, mutluluğu doğanın tam içinde hissedeceksiniz. Hem Kartepe’de kayak keyfi yapıp, hem de hemen yanı başımızdaki bu saklı cennetleri görünce, gördüklerine inanmakta zorluk çekeceksiniz.
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