75 TL'ye yurt içinde kar tatili turu! Bu fırsat kaçmaz...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerSeyahat Haberleri75 TL'ye yurt içinde kar tatili turu! Bu fırsat kaçmaz...
Seyahat 75 TL'ye yurt içinde kar tatili turu! Bu fırsat kaçmaz...
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Seyahat
20.02.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

75 TL'ye yurt içinde kar tatili turu! Bu fırsat kaçmaz...

Kim demiş tatil demek, deniz-kum-güneş üçlüsü demek diye? Hafta sonları evde oturmak yerine, karların üstünde olmak isteyenlere... İster kayak yapmak ister karlar içinde keyif yapmak isteyenlere…Kış mevsiminde hafta sonları yapılacak en güzel planları sizin için sıraladık.Türkiye'nin kış sporlarının ve tatillerinin vazgeçilmez adresleri olan Uludağ ve Kartepe’de bembeyaz bir rüyanın içinde olma heyecanı sizi bekliyor!

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Kartepe'de beyaz düşler içinde tatil yapın!

Doğanın bütün cömertliğiyle size gülümsediği yere yolculuk başlasın, The Green Park Kartepe’de unutulmaz güzellikte zamanlar yaşansın! Şehrin kalabalığından, trafiğinden ve stresinden bunaldıysanız, tüm bunları geride bırakacağınız kendinizi bambaşka bir dünyada bulacağınız bir seçenek! The Green Park Kartepe İstanbul’a sadece 1 saat!

75 TLye yurt içinde kar tatili turu Bu fırsat kaçmaz...

Huzurun tam ortası ve doğa harikası olan Kartepe’de, The Green Park kalitesinde bir konaklama için bu linkte tıklayabilirsiniz.

75 TLye yurt içinde kar tatili turu Bu fırsat kaçmaz...

Günübirlik turlarla Uludağ'a çıkın!

Kış mevsimin tadı her zaman apayrı. Ve kış demek, kayak keyfi demek, Uludağ demek… Şimdi, dilediğiniz bir gün Uludağ’da olmaya, dilerseniz kayak yapmaya dilerseniz sevdiklerinizle birlikte günün keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

75 TLye yurt içinde kar tatili turu Bu fırsat kaçmaz...

İstanbul’un bir çok noktasından ve Bursa’dan her gün hareketlerle gerçekleştirilen günübirlik Uludağ Turu için buraya tıklayabilirsiniz.

75 TLye yurt içinde kar tatili turu Bu fırsat kaçmaz...

Uludağ'a çıkmakla kalmayın bir de konaklayın!

Uludağ, şehrin karmaşışından uzakta bambaşka bir dünya… Ah, bir fırsat olsa da gitsek diyenler için kış döneminde yapılacak en güzel şeylerden biri, Uludağ’da bir hafta sonu geçirmek olsa gerek…

75 TLye yurt içinde kar tatili turu Bu fırsat kaçmaz...

Uludağ’ın mis gibi havasını içine çekmek, ister karlarda yuvarlanmak ister kayak keyfi yapmak bir yandan da bol fotoğraf çekmek…

Hafta sonlarının keyfi, böyle turlarla yaşanır diyorsanız sizi bu linke yönlendirerek Uludağ’a yolluyoruz.

75 TLye yurt içinde kar tatili turu Bu fırsat kaçmaz...

Kartepe, Sapanca ve Maşukiye'de kar ve doğa dolu bir tura çıkın:

Doğanın büyülü ihtişamı içinde, yeryüzünün saklı cennetlerinde muhteşem bir tura davetlisiniz. Bu rotada bedeniniz şehrin yakınında, ruhunuz çok uzağında olacak! Huzuru, keyfi, mutluluğu doğanın tam içinde hissedeceksiniz. Hem Kartepe’de kayak keyfi yapıp, hem de hemen yanı başımızdaki bu saklı cennetleri görünce, gördüklerine inanmakta zorluk çekeceksiniz.

 

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