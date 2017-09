72 saatte Karadağ

1. GÜN

Tivat – Kotor – Cetinje – Budva (83 km)

Eğer Karadağ’ı 72 saatte keşfetmek için yola çıktıysanız, ilk destinasyonunuz Tivat olsun. Bir an önce şehrin merkezi için kolları sıvamanızı öneririm. Rotanızı, sırayla Tivat, Kotor, Cetinje, Budva olarak belirleyebilirsiniz. Havaalanından Tivat’a doğru ilerlerken, yol boyunca çam ağaçlarının uzandığı, balıkçı tekneleriyle dolu ufak bir marina olan Kalimanj’ı göreceksiniz. Akdeniz’in ruhunu hissedin. Adriyatik’in en güzel marinası Porto Montenegro’nun en lüks restoranlarından birinde kahvaltı etmenin keyfini çıkarın.Bu noktadan sonra bir araba kiralayarak Kotor’un Old Town denilen bölgesini ziyaret edin. Araba kiralama Karadağ’da oldukça yaygın ve ekonomik bir seçenek. Old Town’da yüzlerce yıllık meydanlarda dolaşırken bambaşka bir gerçeklikle karşılaşıyorsunuz. Şehrin sokakları UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Kilise ve müzeler arasından butik ve restoranları gezerken Old Town’ın simgesi haline gelen ünlü surları görebilirsiniz.

Kotor turunuzun ardından Cetinje’ye doğru yola çıkarken, daha virajlı ama Kotor Körfezi manzarasıyla nefes kesen eski yolu tercih edin. Bu yol, 1884 yılında inşaa edilmiş ve Karadağ’ın dünya ile bağlantısını sağlayan yol haline gelmiş. Deniz kenarında ilerlerken bir süre sonra dağlık yola doğru sapıyorsunuz. Yolunuzun üzerinde Njegusi var, Karadağ’ın tarihinde çok büyük önem taşıyan Karadağ Prensi ve Piskoposu Petar II Petrovic Njegos’un doğduğu kasaba. Njegusi’de geleneği devam ettiren bir aile restoranında yemek yiyebilirsiniz. Kod Pera na Bukovic’de Njegusi jambonu ve peynirinin tadına bakabilir, ev yapımı şarap ve bal liköründen tadabilirsiniz.

Eğer kendinizi formda hissediyorsanız, Lovcen Dağı’na tırmanın. 461 basamaklı Njegos Müzesi burada bulunuyor.

Karadağ’da ruhani başkenti Cetinje’ye uğrayarak yolculuğunuza devam edin. Bu şehirde birçok müze, manastır, eski elçilik ve konsolosluklar bulunuyor. Ayrıca kraliyet kalesine ev sahipliği yapıyor.

Yeni yolu izleyerek ilk günün son rotası Budva’ya ulaşın. Bu yolculuk yaklaşık 35 dakika sürüyor. Gece burada bir otelde konaklayıp, gece hayatını keşfedin. Budva birbirinden güzel sahilleri, restoranları ve zengin gece hayatıyla Adriyatik’teki en eğlenceli şehri.

2. GÜN

Budva – Bar – Ulcinj – Ostros – Podgorica (165 km)

Budva’da deniz kenarında marinadaki bir restoranda ya da Old Town civarında sabah kahvenizi içtikten sonra, şehrin en ikonik yerinden Sveti Stefan Adası’nda gezintiye çıkın. Sophia Loren’den tutun da birçok ünlünün ve jet set üyelerinin uğrak yeri olan Sveti Stefan Adası’nda düğün törenleri de düzenleniyor. Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic burada evlendi. Adayı gezerken neden ünlü ve zenginlerin buraya geldiğini daha iyi anlayacaksınız.

Seyahatinize Karadağ’ın en büyük kıyı şehri Bar’a uğrayarak devam edin. Kıyı boyunca yürüyün, palmiye ağaçları, açık deniz ve kıyıya yanaşan gemilerin manzarası eşliğinde dinlenin. Şehirden ayrılırken, Bar’ın Old Town bölümüne doğru bir dönüş var. Bu bölgede eski Türk kasabalarının ruhunu hissedebilir, birçok geleneksel ve otantik restoran görebilirsiniz. Ayrıca Avrupa’daki en yaşlı zeytin ağacı da burada.

Güneye doğru yola devam ettiğinizde uzun kumsallarıyla ünlü şehir Ulcinj’e ulaşacaksınız. Old Town’da gezintiye çıkın ve rehberinizin burada yaşayan korsanlar ve onlar tarafından tutsak edilen Cervantes’in hikayesini dinleyin. Bojana Nehri’nin deniz ile birleştiği noktada Ada Bojana adasından devam edin. Nehir boyunca yer alan restoranlarda yemek yiyerek, gastronomi şöleni yaşayabilirsiniz. Eğer yaz dönemindeyseniz, denizen ve sıcak kumların keyfini çıkarın.

Sonrasında başka bir eski yoldan sanki bir tablodan fırlamış Ostros yolundan Podgorica’ya yol alın. Balkanlar’daki en büyük göl olan Skadar gölünden de geçeceksiniz. Virpazar kasabası da nefis manzarasıyla yol üzerinde ziyaret edebileceğiniz yerlerden. Bu kasabadaki eski köprü boyunca uzanan tavernalarda yerel şarapların tadına bakabilirsiniz. Eğer Ulcinj’de yemek yeme vaktiniz olmadıysa burada füme ve marine edilmiş sazan balığının ve balık çorbasının tadına bakabilirsiniz.

Akşama doğru Podgorica’da olacaksınız. Karadağ’ın başkentiyle, Moraca Nehri üzerindeki yaya köprüsünden geçerek ve her köşe başında bulunan publarda yorgunluğunuzu atarak tanışın.

3. GÜN

Podgorica – Biogradska gora –Durmitor – Niksic – Podgorica (289 km)

Güne 7:30’da başlayarak Karadağ’da geçireceğiniz zamanı uzatmaya bakın. Podgorica’dan Kolasin’e doğru harika bir macera deneyimlemek üzeresiniz. Dağlar sizi bekliyor! Moraca Nehri’ndeki Platije Kanyonu’nda ilerlerken küçük tünelleri ve yolun sağındaki kayalıkları saymaktan bıkacaksınız. Çağlayan nehir, vücudunuzdaki adrenalin seviyesini oldukça yükseltecek. Podgorica’dan 45 km uzaklıkta, Kolasin yolu üzerindeki Moraca Manastırı size yüzlerce yıllık hikayesini anlatacak.

Sonrasında Kolasin’in sokaklarında kaybolun ve bu küçük kasabanın keyfini çıkarın. Bu dağlık alanda lüksün ve konforun tadını çıkarmak istiyorsanız, Hotel Bianca Resort & SPA’ya uğrayın ve yerel çayların tadını çıkarmayı unutmayın.

Avrupa’da koruma altındaki son 3 ormandan biri olan Biogradska gora’yı görmeyi es geçmeyin. 11878 yılından bu yana koruma altında olan bu doğa harikası, zamanında Kral Nikola’ya hediye edilmiş. Bu bakir ormanın kalbinde, 1,094 metre yükseklitre Biogradsko Gölü saklı.

Biogradska gora’dan sonar yolculuğunuza Durmitor yönünde devam edin. Vadide kurulu Mojkovac’ı geçeceksiniz. Dobrilovina Manastırı ve Crna Poda isimli kara çam ormanını geçtikten sonar ise bir mühendislik haritası olan Djurdjevica Tara Köprüsü’nü göreceksiniz. 1938 ve 1940 yılları arasında yapılan köprü, en büyük ve en güzel köprü olarak geçiyor. 116 metre uzunluğunda ve kanyondan 150 metre yükseklikte bir köprüden bahsediyorum. Eğer cesaretiniz varsa Tara nehri üzerinde ‘Zip line’ yapabilirsiniz! Bu deneyim, en cesur olanlarımız için bile tam bir adrenalin bombasıydı…

Köprüden sonra yol Zabljak and Durmitor’a uzanıyor. Karadağ’ın en popüler dağı ve en büyük kayak merkezi. Burası küçük bir şehir. Bu sebeple Crno Gölü’ne yürüyerek gidebilirsiniz. Eğer burada daha uzun kalmayı planlıyorsanız kasabanın yukarısındaki Durmitor Dağı’nı ve bölgedeki en popüler tur olan Bobotov kuk’a katılabilirsiniz. Hotel Zabljak yanındaki Zabljak Turist Danışma Merkezi bölge hakkında bilgi almanız için yeterli olacaktır.

Eğer yeni yolu kullanırsanız, Zabljak’tan Podgorica’ya ulaşmanız 2 saatinizi alacaktır. Niksic’de durun ve Krupac Nehri’ndeki restoranda kısa bir mola verin.

3 güne 300 tane mucize sığdırmış olduk ve daha görülecek birçok şey olduğunu biliyoruz. Eve dönüp de çektiğiniz fotoğraf ve videolara baktığınızda Karadağ’da yaşadıklarınızın 72 saatten çok daha fazla olduğunu anlayacaksınız.