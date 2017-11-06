 700 km yürüyüp topladığı çöpleri sanata dönüştürdü

Sanatçı İngiltere kıyılarında 700 km'lik mesafeyi yürümeye karar verdi.

Amacı kıyı boyunca rastladığı, dalgaların taşıdığı çöplerden bir iş çıkarmaktı.

Haygarth istediğini başarıyla gerçekleştirdi, ortaya çıkardığı kompozisyon tesisin orta yerindeki tavana asıldı.

Sanatçı projesinin arkasındaki ilhamı, “Bir noktada kanser hepimizi etkiliyor. Bizi ya da tanıdığımız insanları. En büyük korkularımızdan biri haline geldi. Hastalıkla mücadele etmek fiziksel ve zihinsel olarak bir yolculuğa çıkmak demek. Bu noktada ortaya çıkan bu iş de benim fiziksel ve zihinsel yolculuğumun ta kendisi.” şeklinde açıklıyor.

Toplanan objelerin renginden ve biçiminden hareketle bir görsel patlama yarattığını anlatan sanatçı, “Ancak bu patlama, içerisinde bir düzeni barındırıyor ve böylelikle merkezinden dışarı doğru sakinlik ve kontrol yayıyor.” diyor.

“Enstalasyonun orta yerindeki objeler beyaz ve yavaş yavaş sarıya, turuncuya, ardından kırmızıya dönüşüyor. Dıştaki parçalar ise siyah. Objeler yukarıdaki bir platforma ince metal kablolar ile tutturulmuş vaziyette.” diyen Haygarth, bunun da patlamanın zamanda dondurulduğu hissiyatını verdiğini belirtiyor.

Fotoğraflar: BBC, awmagazin







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