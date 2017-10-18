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Seyahat

Yedi yıldır karavanlarıyla dünyayı geziyorlar

Lauren Smith ve Calum Creasey, son beş yıldır 96 model VW karavanlarıyla Avrupa’yı dolaşıyor. Yolculuklarına İngiltere’den başlayan çift, sörf ve tırmanış yapacakları noktalara ulaşmak için yaklaşık 130 bin kilometre kat etti.

Hürriyet Haber
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Yaz aylarında ya da buldukları her fırsatta yola çıkan Smith ve Creasey için macera 2011 yılında başladı. O zamandan beri yılın belli zamanlarında çalışarak yolculukları için gereken harcamayı karşılıyorlar.

Yedi yıldır karavanlarıyla dünyayı geziyorlar

Başlattıkları Kickstarter kampanyasıyla da karavanı iyileştirmek ve Stoked Ever Since adlı şirketleri için ilk adımı atmak istiyorlar, şirket şimdilik karavanda kurdukları küçük bir stüdyoda hayat buluyor.

Yedi yıldır karavanlarıyla dünyayı geziyorlar
Yedi yıldır karavanlarıyla dünyayı geziyorlar

Stoked Ever Since film, fotoğraf ve dijital içerik ürettikleri yaratıcı bir oluşum ve öncelikli amaçları bu sektördeki insanları cesaretlendirmek.

Yedi yıldır karavanlarıyla dünyayı geziyorlar

Kampanya için yayınladıkları tanıtım videosu ise The Rolling Home adını verdikleri kitabı tanıtırken yaratıcılıklarını da ortaya seriyor. Kitabın içeriğinde fotoğraflar ve illüstrasyonlar yer alıyor.

Yedi yıldır karavanlarıyla dünyayı geziyorlar

Kaynak: The plaid zebra, gaia

Kaynak: Hürriyet Haber

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