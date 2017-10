Yedi yıldır karavanlarıyla dünyayı geziyorlar

Yaz aylarında ya da buldukları her fırsatta yola çıkan Smith ve Creasey için macera 2011 yılında başladı. O zamandan beri yılın belli zamanlarında çalışarak yolculukları için gereken harcamayı karşılıyorlar.







Başlattıkları Kickstarter kampanyasıyla da karavanı iyileştirmek ve Stoked Ever Since adlı şirketleri için ilk adımı atmak istiyorlar, şirket şimdilik karavanda kurdukları küçük bir stüdyoda hayat buluyor.









Stoked Ever Since film, fotoğraf ve dijital içerik ürettikleri yaratıcı bir oluşum ve öncelikli amaçları bu sektördeki insanları cesaretlendirmek.







Kampanya için yayınladıkları tanıtım videosu ise The Rolling Home adını verdikleri kitabı tanıtırken yaratıcılıklarını da ortaya seriyor. Kitabın içeriğinde fotoğraflar ve illüstrasyonlar yer alıyor.









Kaynak: The plaid zebra, gaia