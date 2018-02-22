7 metrelik kar yağdı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleri7 metrelik kar yağdı!
Seyahat 7 metrelik kar yağdı!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Lüksün merkezi Zürih

Seyahat
Hürriyet Haber
22.02.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

7 metrelik kar yağdı!

İstanbul’da çok beklenen kar yağışı hala gelmese de dünyanın bazı yerlerinde kar büyük sorunlara yol açıyor. Alp bölgesinde ve Fransa’nın güney doğusundaki Savoie bölgesinde yoğun kar yağışı birçok sorunu beraberinde getirdi. Uzun buz duvarları oluştu ve birçok kişi yaralandı. İşte olağanüstü kar yağışı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İsviçre'nin kayak tatili merkezi Zermatt'ta 13 binden fazla turistin 2 gün boyunca mahsur kalmasına yol açan kar yağışı sonrası bölgede hayat normale dönmeye başladı. Alp bölgesinde etkili olan olağanüstü kar yağışı ise Fransa'nın güney doğusundaki Savoie bölgesinde bu görüntülere neden oldu.

7 metrelik kar yağdı

Bessans ve Bonneval arasındaki yolda 7 metrelik bir kar duvarının oluştuğu görüldü. Fransız meteoroloji uzmanları böylesi bir kar yağışının ancak 30 yılda bir görüldüğünü söylediler. 36 saat süren kar yağışının birden fazla çığ olayına neden olduğu da ifade edildi. Fransa Pireneleri'nde bir kişinin çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi
Antarktika’da hiç kar tutmayan ilginç vadi

7 metrelik kar yağdı

İtalya'nın Alpler'deki kayak merkezi Sestrieres'te ise 29 kişinin üzerine çığ düşen 5 katlı bir binadan şans eseri kurtulduğu bildirildi. Bu kişilerin binanın garajından çıkabildiği aktarıldı. İtalya'nın Alpler'deki kayak merkezi Sestrieres'te ise 29 kişinin üzerine çığ düşen 5 katlı bir binadan şans eseri kurtulduğu bildirildi. Bu kişilerin binanın garajından çıkabildiği aktarıldı. Yoğun kar yağışının yolları kapattığı ve 13 binden fazla turistin mahsur kaldığı İsviçre'nin Zermatt kayak merkezinde ise 1000'den fazla kişi hava yoluyla bölgeden ayrıldı. Turistlerin dağlık bölgeden ayrılmak için helikoptere kişi başı 50 Euro ödediği açıklandı.

Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis
Alplerin bakir ve hesaplı güzelliği: Val Cenis

7 metrelik kar yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

7 metrelik kar yağdı!

Yaptığı ağaç evini turistlere açtı

Parayla vatandaşlık veren ülkeler

Rio’da nerede ne yenir?