7 bin metrede tek başına: Hansjörg Auer
The North Face sporcularından Hansjörg Auer, Pakistan’ın Karakurum bölgesindeki Lupghar Sar dağının zirvesine ulaştı.
Auer, 7 bin 181 metrelik zorlu dağı tek başına tırmandı. 34 yaşındaki Avusturyalı alpinist, Lupghar Sar'ın batı tarafı üzerinden gerçekleştirdiği zorlu tırmanışı 7 Temmuz Cumartesi günü tamamladı.
Auer dünyanın zorlu zirvelerine tırmanmaya profesyonel olarak başlamadan önce orta öğretimde matematik ve spor öğretmenliği yapıyor, aynı zamanda dağ rehberi olarak çalışıyordu.
“1996’dan bu yana tırmanma ayakkabıları giymenin nasıl bir his olduğunu biliyorum” diyen deneyimli dağcı, 2009 yılında öğretmenliği bırakarak profesyonel kariyerine dağcılık ile devam etme kararı aldı.
Kariyerinde Himalaya Sıradağlarına ait Gimmigela Chuli dağının 7.005 metrelik doğu zirvesi, Urdu'daki 7.400 metrelik Khunyang Chhish dağının güneybatı doruğu gibi oldukça zor parkurlar yer alıyor.
Auer, 2016 yılında tırmanışçılar için en prestijli ödül olan Paul Preuss ödülünü aldı.
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