655 TL'ye yurt dışında unutulmaz tatil! Üstelik ne vize gerekli ne de pasaport...
Kıbrıs’ta yaz hiç bitmez, siz ne zaman isterseniz o zaman başlar… Akdeniz’deki en büyük adalardan biri olan Kıbrıs, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış tarihi, hiç bitmeyen güneşi, düşündükçe bile iç ısıtan sıcak iklimiyle tatil severlerin gözde lokasyonlarından birisi. Elbette ki pasaportsuz-vizesiz ulaşım özelliği ve muhteşem lüksü yaşatan otelleriyle de herkesin hayali. Şimdi bu hayal erken rezervasyon indirimleriyle daha da gerçekçi bir hale geliyor. Gelin, yakala.co üyelerine özel erken rezervasyon indirimleriyle konaklamalar, gidiş-geliş uçak biletleri ve transferler dahil 655 TL’den başlayan tatil paketleri sunan muhteşem Kıbrıs otellerine göz atalım.
HİKÂYENİN BAŞLADIĞI YER: ELEXUS HOTEL RESORT CASINO!
Kıbrıs'ın doğal güzelliğini seçkin ve lüks bir konaklama hizmeti ile buluşturmak üzere tasarlanan Elexus Hotel Resort Casino, misafirlerin tatilden beklediği birçok özelliği tek bir çatı altında birleştiriyor.
Elexus’un ayrıcalıkları içinde Tam Pansiyon Ultra Plus Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.
LÜKS VE EĞLENCENİN OLUŞTURDUĞU BİR MASAL DÜNYASI: NUH'UN GEMİSİ DELUXE HOTEL & SPA!
Eşsiz bir doğada benzersiz bir tatil keyfi... Nuh'un Gemisi Hotel, Akdeniz'in ortasında kendine özgü tasarımı ile sizi hayallerinizle buluşturuyor ve farklı bir tatil anlayışı sunuyor. Kıbrıs'ın muhteşem doğasında düşlerin bir adım uzağında hemen yanı başınızda sarıyor konfor... İhtiyaç duyabileceğiniz bütün ayrıntılar önceden hazırlanıyor, özenle tasarlanmış odalarında siz ve sevdikleriniz için her detay düşünülüyor.
Nuh'un Gemisi Hotel’de Ultra Her Şey Dahil Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.
KIBRIS’IN ÇOK SEVİLEN 5 YILDIZLI OTELİ: KIBRIS ACAPULCO RESORT & CONVENTION!
Tatil keyfini dünya standartlarında ve servis kalitesiyle Kıbrıs'a getiren Acapulco Resort & Convention & SPA, benzersiz Akdeniz kültürü ile tüm konuklarına 5 yıldızlı ve dostça bir servis sağlıyor. Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonunu bulabileceğiniz Acapulco Hotel, eşsiz kumsalı ile sizi hem eğlendirmeyi hem de dinlendirmeyi garanti ediyor.
Acapulco Resort & Convention & SPA’da Yarım Pansiyon Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.
DENİZE SIFIR 5 YILDIZLI GÖRKEMLİ BİR OTEL: KIBRIS CRATOS PREMIUM HOTEL & CASINO!
Siz de tatilin âlâsını hak ettiğini düşünüyorsanız, Kıbrıs Cratos Premium’da Akdeniz’le iç içe, bir tatilden beklenen her şeyin de ötesinde ayrıcalıklı zamanlar yaşayabilirsiniz! Siz de bu harika otelde sınırsız imkânların ve tabii ki Kıbrıs’ın tadını doyasıya çıkarmak istiyorsanız yaz bitmeden rezervasyonunuzu yaptırmalısınız.
Kıbrıs Cratos Premium Hotel & Casino’da Tam Pansiyon Plus Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.
AKDENİZ’İN RÜYASI BURADA YAŞANIYOR: MALPAS HOTEL & CASINO!
Mükemmel konumu ve nefes kesen Akdeniz ve Beşparmak Dağları ile çevrili Malpas Hotel & Casino, hizmet ve konaklama alanında en üstün kaliteyi sunan ayrıcalıklı ve 5 yıldızlı lüks bir tesis olma özelliğine sahip. Kıbrıs’ın tadını çıkartmak, konforlu ve donanımlı odalarda konaklamak, güne harika bir kahvaltıyla başlamak, huzuru bulmak, enfes bir akşam yemeği tatmak, kısacası tatilin tüm güzelliklerini yaşamak için Kıbrıs Malpas Hotel’deki yerinizi mutlaka ayırtmalısınız.
Malpas Hotel & Casino’da Tam Pansiyon Plus Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.
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