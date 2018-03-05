655 TL'ye yurt dışında unutulmaz tatil! Üstelik ne vize gerekli ne de pasaport...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Hafta Sonu Rotaları 655 TL'ye yurt dışında unutulmaz tatil! Üstelik ne vize gerekli ne de pasaport...
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Hafta Sonu Rotaları
05.03.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

655 TL'ye yurt dışında unutulmaz tatil! Üstelik ne vize gerekli ne de pasaport...

Kıbrıs’ta yaz hiç bitmez, siz ne zaman isterseniz o zaman başlar… Akdeniz’deki en büyük adalardan biri olan Kıbrıs, yüzyıllar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmış tarihi, hiç bitmeyen güneşi, düşündükçe bile iç ısıtan sıcak iklimiyle tatil severlerin gözde lokasyonlarından birisi. Elbette ki pasaportsuz-vizesiz ulaşım özelliği ve muhteşem lüksü yaşatan otelleriyle de herkesin hayali. Şimdi bu hayal erken rezervasyon indirimleriyle daha da gerçekçi bir hale geliyor. Gelin, yakala.co üyelerine özel erken rezervasyon indirimleriyle konaklamalar, gidiş-geliş uçak biletleri ve transferler dahil 655 TL’den başlayan tatil paketleri sunan muhteşem Kıbrıs otellerine göz atalım.

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HİKÂYENİN BAŞLADIĞI YER: ELEXUS HOTEL RESORT CASINO!

655 TLye yurt dışında unutulmaz tatil Üstelik ne vize gerekli ne de pasaport...

Kıbrıs'ın doğal güzelliğini seçkin ve lüks bir konaklama hizmeti ile buluşturmak üzere tasarlanan Elexus Hotel Resort Casino, misafirlerin tatilden beklediği birçok özelliği tek bir çatı altında birleştiriyor.

Elexus’un ayrıcalıkları içinde Tam Pansiyon Ultra Plus Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

LÜKS VE EĞLENCENİN OLUŞTURDUĞU BİR MASAL DÜNYASI: NUH'UN GEMİSİ DELUXE HOTEL & SPA!

655 TLye yurt dışında unutulmaz tatil Üstelik ne vize gerekli ne de pasaport...

Eşsiz bir doğada benzersiz bir tatil keyfi... Nuh'un Gemisi Hotel, Akdeniz'in ortasında kendine özgü tasarımı ile sizi hayallerinizle buluşturuyor ve farklı bir tatil anlayışı sunuyor. Kıbrıs'ın muhteşem doğasında düşlerin bir adım uzağında hemen yanı başınızda sarıyor konfor... İhtiyaç duyabileceğiniz bütün ayrıntılar önceden hazırlanıyor, özenle tasarlanmış odalarında siz ve sevdikleriniz için her detay düşünülüyor.

Nuh'un Gemisi Hotel’de Ultra Her Şey Dahil Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

 

KIBRIS’IN ÇOK SEVİLEN 5 YILDIZLI OTELİ: KIBRIS ACAPULCO RESORT & CONVENTION!

655 TLye yurt dışında unutulmaz tatil Üstelik ne vize gerekli ne de pasaport...

Tatil keyfini dünya standartlarında ve servis kalitesiyle Kıbrıs'a getiren Acapulco Resort & Convention & SPA, benzersiz Akdeniz kültürü ile tüm konuklarına 5 yıldızlı ve dostça bir servis sağlıyor. Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonunu bulabileceğiniz Acapulco Hotel, eşsiz kumsalı ile sizi hem eğlendirmeyi hem de dinlendirmeyi garanti ediyor.

Acapulco Resort & Convention & SPA’da Yarım Pansiyon Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

DENİZE SIFIR 5 YILDIZLI GÖRKEMLİ BİR OTEL: KIBRIS CRATOS PREMIUM HOTEL & CASINO!

655 TLye yurt dışında unutulmaz tatil Üstelik ne vize gerekli ne de pasaport...

Siz de tatilin âlâsını hak ettiğini düşünüyorsanız, Kıbrıs Cratos Premium’da Akdeniz’le iç içe, bir tatilden beklenen her şeyin de ötesinde ayrıcalıklı zamanlar yaşayabilirsiniz! Siz de bu harika otelde sınırsız imkânların ve tabii ki Kıbrıs’ın tadını doyasıya çıkarmak istiyorsanız yaz bitmeden rezervasyonunuzu yaptırmalısınız.

Kıbrıs Cratos Premium Hotel & Casino’da Tam Pansiyon Plus Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

AKDENİZ’İN RÜYASI BURADA YAŞANIYOR: MALPAS HOTEL & CASINO!

655 TLye yurt dışında unutulmaz tatil Üstelik ne vize gerekli ne de pasaport...

Mükemmel konumu ve nefes kesen Akdeniz ve Beşparmak Dağları ile çevrili Malpas Hotel & Casino, hizmet ve konaklama alanında en üstün kaliteyi sunan ayrıcalıklı ve 5 yıldızlı lüks bir tesis olma özelliğine sahip. Kıbrıs’ın tadını çıkartmak, konforlu ve donanımlı odalarda konaklamak, güne harika bir kahvaltıyla başlamak, huzuru bulmak, enfes bir akşam yemeği tatmak, kısacası tatilin tüm güzelliklerini yaşamak için Kıbrıs Malpas Hotel’deki yerinizi mutlaka ayırtmalısınız.

Malpas Hotel & Casino’da Tam Pansiyon Plus Konaklama, Gidiş-Geliş Uçak Biletleri ve Transferler dahil muhteşem tatil paketine erken rezervasyon indirimleri için bu linke tıklayabilirsiniz.

 

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