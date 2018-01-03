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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahat6 yaşında motosiklet ile dünya turu
Seyahat 6 yaşında motosiklet ile dünya turu
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Seyahat
Hürriyet Haberi
03.01.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

6 yaşında motosiklet ile dünya turu

Kariyerlerine ara veren Romanyalı çift, ilginç bir Avrupa tatiline imza atmıştı. 4 ay boyunca kıtada hemen her ülkeyi gezmişlerdi. O zaman Mihai Barbu ve eşine eşlik eden 4 yaşındaki kızları şuan 6 yaşında ve hala gezmeye devam ediyor. Gezgin aile şimdi de Asya kıtasını baştan başa dolaştı…
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Kariyerlerini bir süre ara veren Romanyalı çift, ilginç bir Avrupa tatiline imza atmış, 4 ay boyunca kıtadaki hemen hemen her ülkeyi ziyaret eden Mihai Barbu ve eşine o zaman 4 yaşındaki kızları da eşlik etmişti. Gezgin aile şimdi de aynı yöntem ile Asya kıtasını baştan başa kat etti. Şimdi 6 yaşında olan kız ailesi sayesinde motosiklet ile dünya turu yapmış oldu.

6 yaşında motosiklet ile dünya turu

Anne baba ve kızları turda

Kariyerlerine bir süre ara veren Romanyalı çift, kızlarını da yanlarına alarak ilginç bir Avrupa tatiline imza atarak sosyal medyada hatırı sayılır bir kitlenin sahibi olmuştu.

6 yaşında motosiklet ile dünya turu

4 yaşında 41 ülke görmüştü

4 ay boyunca kıtadaki hemen hemen her ülkeyi ziyaret eden Mihai Barbu ve eşine o zaman 4 yaşlarında olan kızları da eşlik etmişti.

6 yaşında motosiklet ile dünya turu

Motosikletle gezdiler

Maceraperest ailenin Avrupa turunu ilginç kılan detay ise, 3 kafadarın seyahat için araba yerine motosiklet tercih etmeleri olmuştu.

6 yaşında motosiklet ile dünya turu

İstanbul’a da gelmişlerdi

Seyahatlerinin son kısımlarında İstanbul'a da uğrayan aile toplamda 28 bin kilometre kat etmişti. Gezgin aile şimdi de aynı yöntem ile Asya kıtasını baştan sona kat etti.

Teleferikle dünya turu
Teleferikle dünya turu

Seyahatlerine Romanya'dan başlayan üç kafadar 4 ay süren yolculuk sonrası Moğolistan'a ulaştı. Aile bu seyahat kapsamında tam 26 bin kilometre yol kat etti. Sosyal medyada binlerce takipçi edinen aile bu gezi kapsamında aralarında İran, Kazakistan ve Rusya'nın bulunduğu 12 ülkeyi ziyaret etti.

6 yaşında motosiklet ile dünya turu

Fotoğraflar: NTV

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