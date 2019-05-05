6-B sınıfının ilham veren küçük seyyahları
Yaşadıkları şehri karış karış gezen Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, gezilerden izlenimlerini, çektikleri fotoğrafları ‘Tırtıl Çelebi’nin İzinde Muğla’ adlı kitapçıkta topladı. Minik seyyahların amacı, tarihinden türküsüne kadar tüm yönleriyle Muğla’yı tanıtmak.
Marmaris Evren Paşa Ortaokulu’nun 6-B sınıfının 35 öğrencisi iki yıldır yaşadıkları şehri birlikte adım adım geziyor. Bu gezilerde kendilerine öğretmenleri dışında eşlik eden biri daha var: Tırtıl Çelebi.
Oyuncak Tırtıl Çelebi, onların maskotu. Gezilerde çekilen tüm fotoğraflarda yer alıyor. Kendilerine neden bir tırtılı maskot seçtiklerini Seda Öğretmen şöyle anlatıyor: “Bir maskotumuz olsun diye düşünerek çocuklardan sınıfa kendi seçtikleri oyuncakları getirmelerini istedim. Gelenler arasından oybirliği ile tırtılı seçtik. Çünkü ayak sayısı fazla olduğu için seyahat etme fikrine daha uygundu.”
Sonunda da deneyimlerini bir kitapçıkta topladılar. Bundan sonraki hedefleri Muğla dışına da seyahatler düzenlemek ve ikinci kitaplarını yazmak. Kitap fikri Seda Öğretmen’den çıkmış. Gördükleri yerler hakkında yazılar kaleme almanın, öğrencilerin edebi merakını da artıracağını düşünmüş. Bu fikrinde başarılı olmuş da, şimdi küçüklerin birçoğu ileride gezgin olup kitaplar yazmayı ve dünyanın bilinmedik yerlerini keşfetmeyi istediklerini söylüyor.
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